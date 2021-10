Hyundai Mobis intègre les systèmes de direction, de freinage, de suspension et de conduite dans une roue, « le module e-Corner »

Hyundai Mobis a annoncé avoir réussi à développer une nouvelle technologie, le module e-corner, qui intègre les systèmes de direction, de freinage, de suspension et de conduite dans une roue. Cette nouvelle technologie change le paradigme d'une automobile et utilise l'axe mécanique pour connecter le volant. Elle est également reconnue comme la technologie de base de la future mobilité urbaine intelligente.

Le concept du module e-corner a été dévoilé pour la première fois lors du CES 2018. Cette fois-ci cependant, Hyundai Mobis a redéfini avec succès le concept pour une utilisation pratique sur l'automobile, a développé une unité de contrôle électronique (ECU) et a également terminé les essais fonctionnels. Une fois la vérification de la fiabilité terminée et l'étude de faisabilité sur la production de masse réalisée, Hyundai Mobis commencera à prendre des commandes de constructeurs automobiles mondiaux pour la production de masse de son application.

Le plus grand avantage du module e-corner est qu'il ne nécessite aucune connexion mécanique entre les pièces, ce qui permet une meilleure utilisation de l'espace dans le véhicule. Non seulement ce module facilite le changement de la base de la roue, mais il permet également beaucoup plus de flexibilité dans la conception de la direction des portes et la taille du véhicule. Il est essentiel pour fabriquer des PBV conçus pour fournir des services de mobilité, par exemple pour les cafés et les hôpitaux.

Il est à noter qu'il a évolué à partir de la rotation traditionnelle de 30°. Désormais, il permet une rotation de 90° de la roue lorsque nécessaire, par exemple lors du stationnement, et permet la conduite en mode « crabe » (latéralement) et un braquage zéro degré, ce qui désigne une rotation sans déplacement vers l'avant ou vers l'arrière. Le module e-corner devrait également accroître l'agilité d'un véhicule circulant dans les rues étroites de la ville et, par conséquent, améliorer l'environnement de conduite urbaine.

Le module e-corner est une technologie avancée qui n'a pas eu beaucoup de succès en ce qui concerne sa production de masse au niveau mondial. Toutefois, Hyundai Mobis a réussi à la développer avec succès, les exigences étant de combiner les systèmes de direction, de freinage, de suspension et de conduite en une seule roue tout en assurant la sécurité de conduite.

Contrairement à d'autres fabricants de pièces automobiles qui fabriquent des pièces spécifiques, Hyundai Mobis est capable de développer des pièces clés qui sont utilisées dans les véhicules, notamment les pièces des systèmes de direction, de freinage, de connectivité et d'électrification, et on constate que la synergie entre ces pièces a été utile dans le développement du module e-corner.

Hyundai Mobis prévoit de développer un module de skateboard d'ici 2023 pour la mise en œuvre des performances des véhicules du monde réel grâce au contrôle intégré de quatre modules e-corner et de le combiner avec la technologie de commande automatique de conduite pour finalement fournir une solution de mobilité PVB d'ici 2025.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le septième fournisseur automobile mondial, affichant un chiffre d'affaires annuel de près de $30 milliards de dollars. L'entreprise a été fondée en 1977 et son siège social est situé à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis a pour objectif de devenir un partenaire technologique à long terme pour les véhicules et les personnes. L'entreprise dispose d'une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les unités de commande électronique et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de l'entreprise comprennent également de nombreux composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes dans le monde. Outre son siège de recherche et développement en Corée, Hyundai Mobis dispose de 4 centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://mobis.co.kr/

Contact pour les médias

Jihyun Han, [email protected]

Choon Kee Hwang, [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=EmWLcQLMyKg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1668686/Hyundai_Mobis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

Liens connexes

http://mobis.co.kr/



SOURCE Hyundai Mobis