Hyundai Mobis met au point un système de sonorisation artificielle de la calandre pour les véhicules électriques

- C'est le premier constructeur au monde à développer un système sonore artificiel en utilisant la grille de calandre du véhicule électrique

- Grâce à sa créativité, la perte de pression acoustique est éliminée en utilisant la grille comme diaphragme

- Le signal sonore des clignotants et la fonction de chargement du son sont ajoutés ; servant également de haut-parleurs pour diffuser de la musique en extérieur

- Ce système sera très utile aux prochaines générations de véhicules, où la communication avec les piétons sera essentielle

SÉOUL, Corée du Sud, 12 mai 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis, qui accélère la mise au point de composants de base des véhicules écologiques, a initié un système de sonorisation artificielle du moteur utilisant la grille de calandre du véhicule électrique, ce qui constitue une première mondiale.

Les véhicules à moteur à combustion interne ont des trous dans la grille avant pour laisser passer l'air, contrairement aux véhicules électriques. Partant de ce constat, Hyundai Mobis a fait montre de créativité, en utilisant la grille comme un élément des haut-parleurs et en mettant au point un nouveau système.

« Hyundai Mobis a réussi à réduire le poids aux deux-tiers et la taille de moitié », a déclaré Kim Tae-woo, le chef de l'équipe de conception produits IVI 2 chez Hyundai Mobis. « Nous avons simplifié la structure et réduit le prix en divisant par plus de deux le nombre de composants, et nous avons éliminé le support ou boîtier, qui fixe les différents appareils, pour sécuriser facilement l'espace. »

Hyundai Mobis a très nettement amélioré l'efficacité et les performances de ce nouveau système par rapport aux produits actuels, ajoutant des fonctions comme le signal sonore des clignotants, l'alarme d'état de charge et le son artificiel du moteur. Pour suivre l'évolution des futures voitures où la conduite autonome sera courante, les piétons doivent savoir la direction que prend le véhicule ou l'entendre rouler, pour agir en conséquence. En outre, le système peut être utilisé comme haut-parleur pour diffuser de la musique lors d'activités de plein air, comme le camping.

Le système d'alerte acoustique du véhicule, ou AVAS (Acoustic Vehicle Alert Sound), est un système de haut-parleurs produisant un son à l'extérieur du véhicule pour que les piétons puissent entendre la voiture écologique, qui ne fait presque pas de bruit. Il se différencie de la conception sonore active, ou ASD (Active sound design), qui produit un son artificiel du moteur à l'intérieur du véhicule pour le plaisir de la conduite. Les autorités publiques du monde entier rendent obligatoire le système de sonorisation artificielle du moteur pour éviter que les accidents impliquant des piétons ne deviennent plus fréquents, les voitures écologiques étant silencieuses.

Ce système, mis au point par Hyundai Mobis, installe le produit derrière la grille de la calandre située à l'avant du véhicule, sous la forme d'un produit semi-fini, alors qu'auparavant il se trouvait à l'intérieur du véhicule sous la forme de haut-parleurs complets. Un haut-parleur se compose d'un actionneur, qui crée le son et d'une membrane, qui propage le son vers l'extérieur. Hyundai Mobis a séparé l'actionneur, l'a fixé à la grille de la calandre, en l'utilisant également comme membrane des haut-parleurs. Contrairement aux haut-parleurs actuels installés à l'intérieur du véhicule électrique avec une calandre fermée, le système de Hyundai Mobis garde le format classique de la calandre, qui produit du son sans perte de pression acoustique. C'est donc très efficace.

Dans les voitures hybrides, qui ont à la fois une motorisation classique et un moteur électrique, l'actionneur est installé à l'arrière du pare-chocs avant pour le même effet. Hyundai Mobis a obtenu ce résultat un an seulement après avoir commencé son développement, fin 2018, déposant deux brevets.

Pour toute demande des médias :

Hanbyul Kim

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

SOURCE Hyundai Mobis