Hyundai Mobis signe un accord d'investissement avec le gouvernement slovaque en vue de la création d'une nouvelle usine d'électrification

Hyundai Mobis va établir sa première base de production européenne de systèmes PE à Novaky, en Slovaquie ; l'accord d'investissement a été signé le 15 .

. L'usine aura une capacité de production annuelle de 300 000 unités et sa construction devrait être achevée au cours du second semestre de l'année prochaine.

SÉOUL, Corée du Sud, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330), développe ses activités dans le domaine de l'électrification pour les constructeurs automobiles mondiaux en établissant une base de production supplémentaire pour les composants essentiels des véhicules électriques (VE) en Europe. Il s'agira du troisième centre d'électrification de l'entreprise en Europe, après les sites existants en République tchèque et en Espagne.

Hyundai Mobis President Lee Gyu Suk (photo: left) and Slovak Prime Minister Robert Fico (photo: right) attended the signing ceremony on the 15th at the Slovak Government Office.

Le 16 (heure locale : 15), Hyundai Mobis a annoncé la signature d'un accord d'investissement avec le gouvernement slovaque pour la construction d'une nouvelle usine de production d'un système PE, un composant clé des véhicules électriques, à Novaky, en Slovaquie, et pour la construction d'une usine de systèmes de freinage pour véhicules électriques dans son usine existante de Zilina. Le président de Hyundai Mobis, Lee Gyu Suk, et le premier ministre slovaque, Robert Fico, ont assisté à la cérémonie de signature au bureau du gouvernement slovaque à Bratislava.

Hyundai Mobis produit déjà des systèmes de batteries (BSA) en République tchèque et construit une usine de systèmes de batteries en Espagne. La nouvelle usine slovaque de Novaky se concentrera sur la production de systèmes PE et deviendra la première base de production européenne de Hyundai Mobis pour ce composant clé de l'électrification. Les systèmes PE (Power Electric) sont des unités d'entraînement intégrées qui se composent d'un moteur électrique et d'un onduleur pour garantir des performances optimales.

Lors de la cérémonie de signature, le président de Hyundai Mobis, Lee Gyu Suk, a déclaré : « Avec le soutien du gouvernement slovaque, nous allons développer nos activités d'électrification en Europe centrale, en nous concentrant sur la nouvelle usine de systèmes d'électrification à Novaky. »

La nouvelle base de production slovaque représentera un investissement d'environ 350 milliards KRW. L'usine d'électrification occupera un site d'environ 105 700 mètres carrés et 250 milliards de KRW seront consacrés à sa construction, qui devrait s'achever au second semestre de l'année prochaine. Une fois opérationnelle, l'usine aura la capacité de produire 300 000 systèmes PE par an pour le marché européen. Un montant supplémentaire de 95 milliards KRW sera investi dans la construction de nouvelles installations pour la production de systèmes de freinage et d'airbags dans l'usine existante de Zilina.

