Hyundai Mobis s'associe à ZEISS : Le pare-brise entier devient un affichage plein écran

Signature d'un accord de coopération commerciale avec la société allemande d'optique ZEISS pour le développement de la technologie « Holographic Windshield Display » pour les véhicules.





Utilise le pare-brise comme un grand écran pour afficher des informations sur la conduite, la navigation et les fonctions pratiques





Mettre l'accent sur la valeur différenciée du produit et l'expérience utilisateur grâce à de nouvelles technologies innovantes qui remplacent les groupes d'instruments et systèmes de navigation audiovisuelle existants.





Sécuriser les technologies futures pour suivre les tendances du marché, en fournissant des solutions de mobilité optimisées pour les demandes des clients

SÉOUL, Corée du Sud, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Imaginez que les informations relatives à la navigation et à la conduite se déploient comme un panorama sur le large pare-brise transparent où se pose le regard du conducteur. Les passagers assis à côté du conducteur regardent des films ou d'autres vidéos sur les vitres du véhicule. Pendant que vous regardez la dernière vidéo, vous recevez un appel vidéo et le visage d'un ami s'affiche dans le coin de l'écran en verre. Cette technologie de rêve, qui n'existait auparavant que dans les films ou les publicités, est sur le point de devenir réalité. Cette scène est rendue possible par la convergence des systèmes électroniques automobiles et une technologie optique ultra-précise.

Hyundai Mobis recently signed a Business Cooperation Agreement(BCA) with German company ZEISS for the joint development of the ‘Holographic Windshield Display' at its technical research center in Yongin, Gyeonggi-do. Jung Soo-kyung, Executive Vice President and Head of Automotive Electronics Business Unit at Hyundai Mobis (fourth from left), and Dr. Bernhard Ohnesorge, Member of the Management Board Shared Production Unit at ZEISS (fifth from left), pose for a commemorative photograph. ‘Holographic Windshield Display’ unfolds like a panorama across the transparent windshield, displaying various driving information, navigation, and infotainment content. It provides an unobstructed, open feeling while allowing drivers to check multiple pieces of information without taking their eyes off the road, contributing to safer driving.

Hyundai Mobis (KRX 012330) s'associe à la société allemande d'optique de renommée mondiale ZEISS pour développer la technologie « Holographic Windshield Display (HUD holographique) ». L'HUD holographique utilise le pare-brise du véhicule comme écran transparent pour vérifier diverses informations relatives à la conduite ou pour profiter simultanément des fonctions d'infodivertissement telles que la musique, les vidéos et les jeux.

Hyundai Mobis a annoncé le 13 de ce mois qu'elle avait récemment signé un accord de coopération commerciale avec ZEISS pour le développement conjoint de l'affichage holographique sur le pare-brise (« HUD holographique ») dans son centre de recherche technique de Yongin, Gyeonggi-do. Comme il s'agit d'une technologie d'affichage de la prochaine génération pour laquelle il n'existe pas encore d'exemples de production de masse, les deux entreprises prévoient de commencer la production de masse dès 2027 grâce à une étroite coopération technique.

La base de la technologie HUD holographique consiste à afficher clairement divers contenus concernant la conduite, les fonctions pratiques et l'info-divertissement dans un large espace s'étendant du siège du conducteur à celui du passager. Cette technologie a considérablement évolué par rapport aux affichages tête haute existants, qui n'affichaient que des informations relativement simples telles que la vitesse de conduite, les itinéraires de navigation et les avertissements de limitation de vitesse.

Cette technologie d'affichage transparent renforce la sécurité de la conduite car le conducteur peut visualiser toutes les informations en même temps sans déplacer sensiblement son champ de vision de la route. Un autre avantage est qu'il peut transformer complètement le design intérieur avant des véhicules en éliminant les divers dispositifs d'affichage montés sur le tableau de bord tout en offrant une sensation de liberté et d'ouverture sans interférer avec le champ de vision du conducteur et des passagers.

S'associer à une entreprise d'optique de classe mondiale ZEISS « Maximiser » la synergie technologique

ZEISS, partenaire de Hyundai Mobis dans ce développement technologique commun, est une entreprise technologique de premier plan opérant dans le monde entier dans les domaines de l'optique et de l'optoélectronique. ZEISS Microoptics, qui fait partie de l'organisation stratégique de ZEISS, est le principal fournisseur de solutions microoptiques et holographiques-optiques sophistiquées pour une variété d'applications dans les secteurs de l'automobile, de la technologie domestique et de la consommation. La technologie multifonctionnelle Smart Glass rend possibles, entre autres, des systèmes de projection holographique à grande échelle, des caméras hautement intégrées dans des supports transparents et des applications d'éclairage holographique. ZEISS Microoptics offre la chaîne de valeur complète, de la conception et maîtrise optique aux systèmes de réplication holographique pour la production en série,

Hyundai Mobis est un équipementier automobile de renommée mondiale, qui fournit des produits et des services optimisés pour les clients dans les futurs domaines de la mobilité, notamment l'électrification, la conduite autonome, l'infodivertissement et la connectivité. Elle s'est classée sixième pour la troisième année consécutive dans la liste « Global Top 100 Suppliers » de U.S. Automotive News, une publication automobile mondiale.

Hyundai Mobis et ZEISS prévoient de maximiser les synergies en mobilisant leurs capacités techniques spécialisées pour ce développement technologique. Hyundai Mobis supervisera le développement du système et développera et fournira le projecteur, un composant technologique clé. Dans le système HUD holographique, le projecteur est un dispositif qui projette des contenus tels que des vidéos et des images sur un écran transparent à l'aide de lentilles et de réflecteurs. Cette technologie nécessite des solutions de miniaturisation, de réduction du bruit, de réduction de la chaleur et de gestion thermique optimisées pour les véhicules de passagers.

Un film transparent et fin appliquant la technologie holographique est nécessaire pour restituer le contenu sur le pare-brise transparent à partir de la lumière émise par le projecteur. Ce film crée divers motifs en utilisant les propriétés photochimiques lorsque la lumière y pénètre, produisant ainsi des vidéos et des images. L'épaisseur du film est inférieure à 100 micromètres (environ 0,1 mm), soit à peine plus épaisse qu'un cheveu humain. ZEISS prévoit de développer et de fournir des écrans transparents appliquant la technologie holographique unique de Zeiss, basée sur sa technologie optique de précision.

Les deux entreprises ont déjà commencé le développement préliminaire de produits en combinant ces capacités techniques spécialisées et prévoient de lancer des produits en série dès 2027. On sait que Hyundai Mobis et ZEISS ont créé un prototype le mois dernier et réalisé une démonstration pour les clients des constructeurs automobiles nationaux et internationaux. Selon les prévisions de la société internationale d'études de marché OMDIA Research, le marché mondial des HUD holographiques devrait atteindre environ 7 millions d'unités d'ici à 2030, s'imposant comme une nouvelle tendance dans le domaine des écrans de nouvelle génération.

Jung Soo-kyung, vice-président exécutif et directeur de l'unité commerciale de l'électronique automobile chez Hyundai Mobis, a déclaré : « En commençant par cette nouvelle coopération technologique utilisant le pare-brise du véhicule avec ZEISS, nous prévoyons d'étendre nos efforts concertés pour combiner l'optique et l'automobile à divers domaines tels que les écrans holographiques pour l'intérieur et l'extérieur des véhicules, et les feux arrière en 3D ».

Les réalisations de Hyundai Mobis en matière de développement technologique dans le domaine des écrans automobiles continuent de s'imposer. Hyundai Mobis a été le premier au monde à développer un écran enroulable (2023) qui se déplace de haut en bas et roule en fonction de la situation de conduite du véhicule et de son utilisation, ainsi qu'un écran pivotant (2022). Au début de cette année, lors de la conférence CES 2024 qui s'est tenue en Amérique du Nord, la société a également présenté un écran transparent appliquant la technologie des éléments optiques holographiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528751/1st_photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528752/2nd_photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg