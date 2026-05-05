IDX ouvre un bureau à Genève et renforce ses capacités mondiales en matière de données et d'analyses

La nouvelle présence en Suisse et l'intégration d'une équipe de spécialistes répondent à la demande mondiale croissante de stratégies de communication fondées sur des données probantes et défendables

LONDRES, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- IDX a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau de Genève et l'intégration d'une équipe spécialisée dans les données et les analyses, renforçant ainsi l'empreinte internationale de l'entreprise et augmentant sa capacité à aider les clients du monde entier à élaborer des stratégies de communication fondées sur des données probantes, des analyses de marché et des analyses d'audience.

L'expansion permet à IDX d'avoir une présence sur le terrain en Suisse tout en renforçant ses capacités en matière de données et d'analyses. L'équipe basée à Genève travaillera en étroite collaboration avec les spécialistes d'IDX dans les domaines du marketing de performance et de la communication d'entreprise, afin d'aider les clients à développer une vision plus claire des marchés sur lesquels ils opèrent et des forces qui façonnent leur croissance.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de Destination 250 – Customers First, la stratégie mondiale d'IDX visant à augmenter ses effectifs de 250 personnes, mettant l'accent sur le renforcement de la valeur apportée aux clients, l'amélioration des capacités de prestation et l'investissement dans les compétences qui comptent le plus pour les clients.

L'investissement renforce le pilier Données du modèle Connected Content™ d'IDX, qui combine la création, les données, la technologie et les médias pour créer ce qu'IDX appelle The Multiplier Effect, aidant les clients à multiplier ce qui compte grâce à un travail plus connecté, plus mesurable et plus efficace.

« IDX connaît une croissance phénoménale et notre nouveau bureau de Genève nous permet de mieux servir nos clients en Europe et dans le monde entier dans les domaines du marketing de performance, des relations avec les investisseurs et de la communication d'entreprise », a déclaré Crispin Beale, PDG mondial d'IDX. « Les données sont au cœur de cette activité depuis des décennies, et ce centre d'excellence reflète notre investissement continu dans cette capacité. C'est une période incroyablement excitante pour IDX, et je me réjouis de notre prochaine phase de croissance alors que nous poursuivons notre développement à l'échelle mondiale. »

« Il s'agit d'une étape passionnante dans l'histoire de la croissance d'IDX et d'une réponse claire aux demandes des clients : une réflexion plus factuelle, un contexte de marché plus solide et une logique plus claire derrière leurs stratégies de communication », a déclaré Chris Corrigan, responsable du développement client chez IDX. « Notre nouvelle présence à Genève, combinée à une expertise plus approfondie en matière de données et d'analyses, renforce la manière dont nous accompagnons nos clients à l'échelle mondiale, en leur donnant un accès plus rapide aux analyses et au contexte du marché dont ils ont besoin pour prendre des décisions mieux informées et transformer les preuves en actions. »

Le bureau de Genève renforcera les relations avec les clients existants dans la région, soutiendra le réengagement avec d'anciens partenaires et créera de nouvelles opportunités pour IDX avec des organisations opérant sur les marchés européens et mondiaux. Cela reflète l'investissement continu d'IDX dans les capacités qui comptent le plus pour ses clients, alors que les activités de communication, de marketing et de réputation d'entreprise deviennent de plus en plus guidées par les données et soumises à une responsabilité commerciale accrue.

« L'offre intégrée d'IDX couvrant les analyses, le marketing de performance et la communication d'entreprise, portée par la combinaison de l'intelligence humaine, de technologies avancées et de l'IA, représente précisément la direction prise par le secteur », a déclaré Lonneke de Roo, responsable des données et des analyses chez IDX. « Je suis ravie de rejoindre l'entreprise et d'aider les clients à naviguer sur des marchés de plus en plus complexes grâce à des preuves plus claires, des analyses plus fines et des stratégies plus connectées. »

À PROPOS D'IDX

Agence mondiale de communication stratégique et de marketing, IDX a son siège social à Londres et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à New York, Londres, Phoenix, Helsinki, Göteborg, Genève et Vadodara. Travaillant avec plus de 1 600 clients dans tous les secteurs, IDX associe une connaissance approfondie de l'industrie à un état d'esprit axé sur les données pour aider les marques ambitieuses à prospérer sur des marchés complexes et en évolution rapide. Spécialisée dans le marketing de performance, les relations avec les investisseurs et l'engagement des parties prenantes, l'entreprise propose des campagnes intégrées qui génèrent des résultats commerciaux significatifs. Visitez le site www.idx.inc pour en savoir plus.

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