IDX eröffnet Büro in Genf und stärkt globale Daten- und Inspektionskapazitäten

Die neue Präsenz in der Schweiz und die Integration eines Expertenteams tragen dazu bei, die weltweit steigende Nachfrage nach evidenzbasierten, fundierten Kommunikationsstrategien zu bedienen

LONDON, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- IDX gab heute die Eröffnung seiner neuen Niederlassung in Genf und die Integration eines spezialisierten Data & Insights-Teams bekannt. Damit stärkt das Unternehmen seine internationale Präsenz und erweitert seine Fähigkeit, Kunden auf der ganzen Welt bei der Entwicklung von Kommunikationsstrategien zu unterstützen, die auf Fakten, Marktforschung und Einblicken in die Zielgruppe beruhen.

Durch die Expansion ist IDX in der Schweiz vor Ort präsent und kann gleichzeitig seine Data & Insights-Kompetenz weiter ausbauen. Das Genfer Team wird eng mit den IDX-Spezialisten in den Bereichen Performance Marketing und Unternehmenskommunikation zusammenarbeiten und Kunden dabei unterstützen, sich ein klareres Bild von den Märkten, in denen sie tätig sind, und den Faktoren, die ihr Wachstum beeinflussen, zu verschaffen.

Dieser Schritt steht im Einklang mit „Destination 250 – Customers First", der globalen Strategie von IDX, die darauf abzielt, das Team um 250 Mitarbeitende zu vergrößern, um so den Kundennutzen zu steigern, den Service zu verbessern und in die für die Kunden wichtigsten Fähigkeiten zu investieren.

Die Investition stärkt den Datenbereich des „Connected Content™"-Modells von IDX, das Kreativität, Daten, Technologie und Medien miteinander verbindet, um das zu schaffen, was IDX als „Multiplikatoreffekt" bezeichnet. So können Kunden durch besser vernetzte, messbare und effektive Arbeit das, was wirklich zählt, vervielfachen.

„IDX erlebt ein phänomenales Wachstum, und unser neues Büro in Genf gibt uns die Möglichkeit, unsere Kunden in Europa und weltweit in den Bereichen Performance Marketing, Investor Relations und Unternehmenskommunikation besser zu betreuen", so Crispin Beale, Worldwide CEO von IDX. „Daten sind seit Jahrzehnten das Herzstück unseres Geschäfts, und dieses Kompetenzzentrum spiegelt unsere kontinuierlichen Investitionen in unsere Fähigkeiten in diesem Bereich wider. Es ist eine unglaublich spannende Zeit für IDX, und ich freue mich auf die nächste Phase unseres Wachstums, während wir weiter weltweit expandieren."

„Dies ist ein spannender Schritt in der Wachstumsgeschichte von IDX und eine klare Antwort auf die Bedürfnisse der Kunden: mehr faktenbasiertes Denken, einen stärkeren Marktkontext und eine klarere Begründung für ihre Kommunikationsstrategien", so Chris Corrigan, Chief Customer Growth Officer bei IDX. „Unsere neue Präsenz in Genf in Kombination mit der vertieften Data & Insights-Expertise stärkt die Art und Weise, wie wir unsere Kunden weltweit unterstützen, indem wir ihnen einen schnelleren Zugang zu den Erkenntnissen und dem Marktkontext verschaffen, die sie benötigen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen."

Das Genfer Büro wird die Beziehungen zu bestehenden Kunden in der Region stärken, die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit früheren Partnern unterstützen und neue Möglichkeiten für IDX mit Organisationen schaffen, die auf europäischen und globalen Märkten tätig sind. Dies spiegelt die anhaltenden Investitionen von IDX in die Kompetenzen wider, die für Kunden am wichtigsten sind, da Kommunikation, Marketing und Reputationsmanagement zunehmend datengesteuert und wirtschaftlich messbar werden.

„Das integrierte Angebot von IDX in den Bereichen Insights, Performance Marketing und Unternehmenskommunikation, das auf der Kombination von menschlicher Intelligenz, fortschrittlicher Technologie und KI basiert, zeigt genau, wohin sich die Branche entwickelt", so Lonneke de Roo, Head of Data & Insights bei IDX. „Ich freue mich sehr, Teil des Unternehmens zu werden und Kunden dabei zu unterstützen, sich in immer komplexeren Märkten zurechtzufinden – mit fundierteren Fakten, schärferen Einblicken und besser vernetzten Strategien."

INFORMATIONEN ZU IDX

IDX ist eine globale Agentur für strategische Kommunikation und Marketing mit Hauptsitz in London und Niederlassungen weltweit, darunter New York, London, Phoenix, Helsinki, Göteborg, Genf und Vadodara. IDX arbeitet mit mehr als 1.600 Kunden aus allen Branchen zusammen und kombiniert fundierte Branchenkenntnisse mit einer datenorientierten Denkweise, um ehrgeizigen Marken zu helfen, in komplexen, sich schnell verändernden Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen ist auf Performance Marketing, Investor Relations und Stakeholder-Engagement spezialisiert und führt integrierte Kampagnen durch, die sinnvolle Geschäftsergebnisse erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf www.idx.inc.

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