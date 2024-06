IMOU lance la nouvelle série de caméras sans fil Cell 3C

HANGZHOU, Chine, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- IMOU, l'un des principaux fournisseurs de solutions IoT intelligentes, a lancé la série Cell 3C, qui comprend le modèle Cell 3C, le kit Cell 3C et le modèle Cell 3C All In One, des caméras de sécurité sans fil de pointe qui combinent une installation facile et des fonctionnalités de sécurité avancées avec une batterie de grande capacité et des panneaux solaires efficaces.

La série Cell 3C offre une sécurité 24 h/24 et 7 j/7 sans effort avec des caméras sans fil qui intègrent des panneaux solaires. Les propriétaires bénéficient ainsi d'une expérience de sécurité tout en tenant compte de la consommation d'énergie et de l'impact environnemental.

Les caméras de sécurité sans fil IMOU sont idéales pour les installations de sécurité extérieures sans alimentation électrique. Conçue pour s'assurer que les utilisateurs dépensent moins d'argent et de temps, la série Cell 3C est facile à installer et dispose d'une grande batterie de 5 000 mAh offrant jusqu'à 120 jours de protection sur une seule charge. Le kit Cell 3C et le modèle All In One intègrent un panneau solaire de 3 W qui permet de réduire la nécessité de recharge et les problèmes de sécurité, tout en minimisant l'impact environnemental.

Moins de temps

Cette nouvelle série de caméras de sécurité est conçue pour faciliter au maximum l'installation. Il suffit de l'allumer, de le connecter au réseau Wi-Fi de votre domicile et de placer l'appareil dans un endroit approprié à l'extérieur de votre domicile et que l'installation est terminée. Aucun câblage électrique délicat n'est nécessaire, et vous n'avez pas besoin de faire appel à un électricien.

Le modèle Cell 3C All in One est doté d'un panneau solaire intégré, ce qui permet une installation simple en une seule unité. Pour les endroits où l'ensoleillement est limité, le kit Cell 3C permet aux utilisateurs de connecter le panneau solaire séparément à l'endroit le mieux adapté pour capter la lumière du soleil.

Moins d'argent dépensé

En plus d'être des solutions de sécurité domestique abordables, elles peuvent également permettre d'économiser de l'argent au fil du temps. En connectant sa grande batterie à un panneau solaire de 3 W, le kit Cell 3C ou le modèle Cell 3C All In One n'utilise aucune source d'énergie électrique directe, ce qui réduit la consommation d'énergie et les factures d'électricité.

Les caméras de sécurité de la série Cell 3C sont résistantes aux intempéries conformément à l'indice de protection IP66, et conçues pour fonctionner spécifiquement dans des environnements extérieurs. Conçues pour résister à toutes les tempêtes, elles vous assurent des années de sécurité domestique fiable, tout en vous permettant de réaliser des économies à long terme.

Moins de préoccupations en matière de sécurité

Les caméras de la série Cell 3C offrent une qualité d'image de surveillance exceptionnelle et transmettent les images capturées à l'application IMOU Life en résolution 2K QHD ; et chaque détail de la zone autour de votre propriété est capturé et enregistré avec une clarté éblouissante.

La série Cell 3C propose une vision nocturne intelligente en couleur avec quatre options de mode. Le mode intelligent active les projecteurs sur détection de mouvement et fournit des images en couleurs tout en consommant moins d'énergie que le mode couleur permanent. Les utilisateurs peuvent également choisir le mode couleur, le mode infrarouge ou le mode arrêt pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité et d'alimentation.

Les caméras utilisent des capteurs infrarouges passifs (PIR) combinés à une puissante technologie de traitement de l'image pour détecter rapidement les cibles humaines. Cela élimine les fausses alertes dues aux gouttes de pluie ou aux animaux de compagnie du quartier. Une fois qu'un être humain est détecté, une notification est envoyée sur votre smartphone afin que les menaces potentielles puissent être traitées.

L'indice de résistance aux intempéries IP66 signifie également que les caméras ont été testées pour résister aux vagues d'eau et aux jets d'eau puissants, et les caméras de la série Cell 3C sont également étanches à la poussière pour assurer leur fonctionnement dans des environnements extérieurs poussiéreux. Vous pouvez être assuré que votre système de sécurité restera entièrement opérationnel, même dans les conditions météorologiques les plus difficiles.

Moins d'impact sur l'environnement

Les caméras de la série IMOU Cell 3C intègrent un panneau solaire de 3 W, qui permet de transformer deux heures de charge à la lumière du soleil en jusqu'à 24 heures de fonctionnement continu, ce qui en fait une solution de sécurité domestique respectueuse de l'environnement qui économise l'énergie et réduit l'impact environnemental.

En plus des principales fonctionnalités, cette nouvelle série offre également des options de stockage flexibles, la relecture d'événements, des modes personnalisables, une dissuasion active, une protection de la vie privée numérique et la possibilité de capturer des vidéos en accéléré, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de sécurité domestique.

Disponibilité de la série IMOU Cell 3C

Le kit Cell 3C est désormais disponible à l'achat sur Amazon, au prix spécial de 46,99 euros. Par ailleurs, le modèle Cell 3C All-in-One sera exclusivement disponible dans le commerce de vente au détail.

À propos d'IMOU

IMOU, l'un des principaux fournisseurs d'IoT intelligent, s'engage à créer un mode de vie plus facile, plus intelligent et plus sûr pour les utilisateurs grâce à des technologies avancées et à des produits intelligents couvrant les solutions de sécurité, de robotique, d'éclairage et de connectivité, qui ont touché plus de 100 pays et apporté sécurité et commodité à plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde entier.

Pour plus d'informations, consultez le site www.imoulife.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422593/image_1.jpg