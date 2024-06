IMOU wprowadza nową serię kamer bezprzewodowych Cell 3C

HANGZHOU, Chiny, 11 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- IMOU, czołowy producent rozwiązań w obszarze (IoT), wprowadził do swojej oferty nowe kamery z serii Cell 3C, w tym Cell 3C, Cell 3C Kit i Cell 3C All In One. Są to zaawansowane bezprzewodowe kamery do monitoringu domowego, w których połączono łatwość montażu i najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa z pojemną baterią i wydajnymi panelami solarnymi.

Urządzenia z serii Cell 3C oferują bezproblemową całodobową ochronę domu przy pomocy kamer bezprzewodowych połączonych z panelami solarnymi. Zapewniają bezpieczeństwo, a jednocześnie ograniczają zużycie energii a tym samym wpływ na środowisko.

Bezprzewodowe kamery do monitoringu domu IMOU stanowią idealne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych przy braku zasilania. Kamerę Cell 3C zaprojektowano z myślą o oszczędności pieniędzy i czasu, dlatego cechuje ją łatwość montażu i pojemna bateria 5000 mAh, która pozwala nawet na 120 dni działania po jednym ładowaniu. Produkty Cell 3C Kit i All in One posiadają panel solarny o mocy 3W, który umożliwia rzadsze ładowanie i zmniejsza obawy związane z bezpieczeństwem, a jednocześnie redukuje wpływ na środowisko.

Oszczędność czasu

Kamery z nowej serii zaprojektowano z myślą o jak najprostszym montażu. Wystarczy włączyć kamerę, połączyć się z domową siecią Wi-Fi i zamontować urządzenie w docelowym miejscu na zewnątrz domu. Można zapomnieć o zmaganiach ze skomplikowanym okablowaniem, nie trzeba też zatrudniać elektryka.

W Cell 3C All in One panel solarny zamontowany jest bezpośrednio na kamerze, co sprawia, że instalujemy tylko jedno urządzenie. Jeżeli urządzenie ma być zamontowane w mało nasłonecznionym miejscu, Cell 3C Kit pozwala na oddzielne podłączenie panela w miejscu z dobrym dostępem promieni słonecznych.

Oszczędność pieniędzy

Urządzenia z tej serii to nie tylko przystępna cena, ale również oszczędności w dłuższej perspektywie czasu. Dzięki połączeniu pojemnej baterii z panelem solarnym o mocy 3W zestawy Cell 3C Kit i Cell 3C All in One nie pobierają energii bezpośrednio z sieci elektrycznej, dzięki czemu spada zużycie energii i rachunki za prąd są niższe.

Kamery Cell 3C posiadają klasę szczelności IP66 i są przeznaczone do użytku zewnętrznego. Urządzenia są odporne na każdą pogodę i zapewniają wiele lat niezawodnego zabezpieczenia domu, jednocześnie przyczyniając się do oszczędności w dłuższej perspektywie.

Spokój o bezpieczeństwo

Kamery z serii Cell 3C charakteryzują się doskonałą jakością obrazu, który przesyłany jest do aplikacji IMOU Life w rozdzielczości 2K QHD. Urządzenie jest w stanie uchwycić i zarejestrować w niezwykle wysokiej jakości każdy detal otoczenia budynku.

Seria Cell 3C oferuje obraz nocny w pełnym kolorze. Do wyboru są cztery tryby działania, w tym tryb inteligentny (Smart Mode), w którym po wykryciu ruchu uruchamiana jest lampa pozwalająca zarejestrować otoczenie w pełnym kolorze. Rozwiązanie to sprzyja oszczędności energii, zużywając jej mniej niż w przypadku rejestracji obrazu w pełnym kolorze przez cały czas. Aby umożliwić dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i zużycia energii, udostępniono także tryb kolorowy (Colour Mode), tryb podczerwieni (Infrared Mode) i tryb Off, w którym funkcje nocne są wyłączone.

Kamery wykorzystują pasywne czujki podczerwieni, które w połączeniu z bardzo wydajną technologią przetwarzania obrazu pozwalają szybko wykrywać obecność ludzi. Pozwala to wyeliminować fałszywe alarmy powodowane kroplami deszczu lub poruszającymi się w okolicy zwierzętami. Po wykryciu człowieka urządzenie niezwłocznie przesyła powiadomienie na telefon użytkownika, aby mógł podjąć działania stosowne do sytuacji.

Ponadto klasa szczelności IP66 oznacza, że kamery przeszły testy intensywnej ekspozycji na wodę. Urządzenia z serii Cell 3C są również pyłoszczelne, dzięki czemu można je stosować w środowisku cechującym się dużym zapyleniem. Użytkownik może mieć pewność, że system monitoringu domu będzie działać nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.

Mniejszy wpływ na środowisko

Dzięki zamontowaniu panelu solarnego o mocy 3W kamery z serii Cell 3C mogą działać nieprzerwanie przez 24 godziny po dwóch godzinach bezpośredniej ekspozycji na promienie słońca. W rezultacie nowy system monitoringu domu jest w pełni ekologiczny i ogranicza zużycie energii oraz łagodzi niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Poza głównymi funkcjami opisanymi powyżej warto wspomnieć też o elastycznych możliwościach przechowywania danych, odtwarzaniu zdarzeń, indywidualnym ustawianiu parametrów trybu pracy, aktywnym odstraszaniu intruzów, cyfrowej ochronie prywatności, a także możliwości nagrywania obrazów w trybie poklatkowym. Wszystko to sprawia, że urządzenia z serii wyznaczają nowy standard dla zabezpieczeń domu.

Dostępność kamer z serii IMOU Cell 3C

Z kolei model Cell 3C All-in-One będzie dostępny wyłącznie w sprzedaży detalicznej wkrótce.

IMOU

IMOU, czołowy dostawca inteligentnych rozwiązań IoT, stara się ułatwiać życie swoich klientów, oferując inteligentne i bezpieczne zaawansowane technologie i produkty w dziedzinie bezpieczeństwa, robotyki, oświetlenia i łączności. Nasze produkty dotarły do ponad 100 krajów, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę ponad 30 milionom użytkowników.

