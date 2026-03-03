in-cosmetics Global 2026 : un aperçu de la beauté de demain à Paris

PARIS, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- in-cosmetics Global 2026, l'événement mondial le plus important pour les ingrédients de soins personnels, revient à Paris du 14 au 16 avril, offrant à l'industrie mondiale de la beauté une occasion cruciale de rester en tête sur un marché de plus en plus compétitif.

La croissance future étant ancrée dans l'innovation, le salon réunira des marques, des formulateurs, des spécialistes en recherche et développement, des scientifiques cosmétiques, des fabricants et des fournisseurs du monde entier, qui présenteront des ingrédients, des formulations et des services couvrant l'ensemble du processus, du laboratoire au lancement. Alors que les leaders de la beauté mettent davantage l'accent sur l'efficacité, l'attrait sensoriel, le bien-être et la durabilité, l'édition 2026 mettra en lumière les tendances émergentes en matière de soins de la peau, de soins capillaires, de parfums, de cosmétiques de couleur et de nutricosmétiques.

Les leaders de l'industrie, dont The Estée Lauder Companies, COSMAX, Chanel et K18, rejoindront plus de 1 000 exposants et 14 000 participants attendus. Des fournisseurs d'ingrédients clés tels que BASF, Lubrizol, Symrise, Lucas Meyer Cosmetics by Clariant, Givaudan Active Beauty, Ashland, Evonik et Croda seront également présents, ainsi que 130 nouveaux exposants entrant sur le marché mondial des ingrédients de beauté.

Reflétant l'évolution de l'industrie vers la beauté holistique et le bien-être, in-cosmetics Global introduira l'Inner Beauty Zone, qui fera le lien entre les cosmétiques et les nutraceutiques à mesure qu'elle se développera sur le marché à croissance rapide des nutricosmétiques. Sponsorisée par KSM-66 et lancée en partenariat avec The Good Pill Co™, cette zone mettra en lumière les innovations en matière d'ingrédients de beauté ingérables, des vitamines, minéraux et antioxydants aux aliments enrichis et aux boissons fonctionnelles. Le bar à dégustation permettra aux visiteurs de goûter directement aux concepts de "beauté de l'intérieur".

Une zone des parfums élargie présentera le nouveau bar à senteurs, qui démontrera comment les senteurs améliorent la perception des produits et contribuent à leur premiumisation. En outre, une zone dédiée aux fabricants sous contrat réunira les principaux partenaires dans un espace unique afin de faciliter l'établissement de nouvelles relations d'affaires.

Andy Mather, directeur de l'événement in-cosmetics Global, a déclaré : "L'industrie de la beauté se trouve à un tournant, dépassant les soins personnels traditionnels pour s'orienter vers la beauté de l'intérieur et le bien-être, en se concentrant sur les nutricosmétiques. Les marques sont contraintes de passer plus rapidement du concept à la commercialisation, et in-cosmetics Global se trouve au cœur de cette chaîne de valeur. in-cosmetics Global soutient l'innovation du laboratoire au lancement en reliant la science, les ingrédients, l'expertise en matière de formulation et la fabrication sur une plateforme mondiale. Notre objectif pour 2026 est d'aider les entreprises à développer des produits plus intelligents, à accélérer les lancements et à stimuler une croissance durable sur un marché en constante évolution."

in-cosmetics Global se tiendra du 14 au 16 avril à Paris Expo Porte de Versailles. Pour plus d'informations, visitez le site web.