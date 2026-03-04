in-cosmetics Global 2026 Paris'te yarının güzelliğini sunacak

PARİS, 4 Mart 2026 /PRNewswire/ -- in-cosmetics Global 2026, kişisel bakım bileşenleri alanında dünyanın önde gelen etkinliği olarak 14-16 Nisan tarihleri arasında Paris'e geri dönüyor ve küresel güzellik sektörüne giderek daha rekabetçi hale gelen pazarda bir adım önde olmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Gelecekteki büyümenin inovasyona bağlı olduğu dikkate alındığında fuar, dünyanın dört bir yanından gelen markaları, formülatörleri, Ar-Ge uzmanlarını, kozmetik bilimcilerini, üreticileri ve tedarikçileri bir araya getirecek ve laboratuvardan lansmana kadar tüm süreci kapsayan bileşenleri, formülasyonları ve hizmetleri sergileyecek. Güzellik liderleri verimlilik, duyusal çekicilik, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik konularına odaklanırken 2026 etkinliği cilt bakımı, saç bakımı, koku, renkli kozmetik ve nutrikozmetik alanlarında ortaya çıkan trendlere ışık tutacak.

Aralarında The Estée Lauder Companies, COSMAX, Chanel ve K18'in de bulunduğu sektör liderleri, 1.000'den fazla katılımcıya ve 14.000 beklenen katılımcıya katılacak. BASF, Lubrizol, Symrise, Lucas Meyer Cosmetics by Clariant, Givaudan Active Beauty, Ashland, Evonik ve Croda gibi önemli bileşen tedarikçilerinin yanı sıra küresel güzellik bileşenleri pazarına ilk kez giren 130 katılımcı da yer alacak.

Sektörün bütünsel güzellik ve zindeliğe doğru kayışını yansıtan in-cosmetics Global, hızla büyüyen nutrikozmetik pazarına doğru genişlerken kozmetik ve nutrasötikler arasında köprü kuran İç Güzellik Bölgesini tanıtacak. KSM-66 sponsorluğunda ve The Good Pill Co™ ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte vitaminler, mineraller ve antioksidanlardan güçlendirilmiş gıdalar ve fonksiyonel içeceklere kadar yutulabilir güzellik bileşenleri alanındaki yeniliklere dikkat çekilecek. Tadım Barı, ziyaretçilerin bitmiş içten gelen güzellik konseptlerini ilk elden denemelerine olanak tanıyacak.

Genişletilmiş oku Bölgesinde kokunun ürün algısını nasıl geliştirdiğini ve premiumlaştırmayı nasıl desteklediğini gösteren yeni Koku Barı yer alacak. Ayrıca, özel bir Fason Üretici Alanı, yeni iş bağlantılarını kolaylaştırmak için önde gelen ortakları tek bir odak alanında bir araya getirecektir.

in-cosmetics Global Etkinlik Direktörü Andy Mather şunları söyledi: "Güzellik endüstrisi, nutrikozmetiklere odaklanarak geleneksel kişisel bakımın ötesinde içten gelen güzelliğe ve sağlıklı yaşama doğru genişleyen çok önemli bir noktada. Markalar konseptten ticarileşmeye daha hızlı geçme baskısı altındadır ve in-cosmetics Global bu değer zincirinin merkezinde yer almaktadır. in-cosmetics Global bilimi, içerikleri, formülasyon uzmanlığını ve üretimi tek bir küresel platformda birleştirerek inovasyonu laboratuvardan lansmana kadar destekler. 2026 için odak noktamız, işletmelerin daha akıllı ürünler geliştirmelerine, lansmanları hızlandırmalarına ve gelişen pazarda sürdürülebilir büyüme sağlamalarına yardımcı olmaktır."

in-cosmetics Global 14-16 Nisan tarihleri arasında Paris Expo Porte de Versailles'da gerçekleşecek. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edin.