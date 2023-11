Incorporation de Smart Health, joint-venture entre Visiomed Group, Abrar Communications et Al Ghazzawy Group, avec le soutien du MoH et du MISA, dans le cadre d'un projet national de déploiement de centres de diagnostics digitalisés

RIYAD, Arabie Saoudite, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- A l'occasion du Global Health Exhibition, se tenant à Riyad du 29 au 31 octobre, Visiomed Group, Abrar Communications et Al Ghazzawy Group ont réaffirmé leur engagement au sein de leur joint-venture Smart Health.

Smart Health souhaite d'affirmer comme un acteur de référence des centres médicaux innovants et digitalisés pour les tests administratifs (Iqama et Baladiya notamment) et les bilans préventifs et porte une vision claire d'amélioration de l'accès pour l'ensemble des populations à des solutions de diagnostics de qualité, fiables et rapide.

Ce moment fort du salon marque à la fois la confiance importante dans travail de fond mené avec Ministère de la Santé depuis plusieurs mois, et la volonté de Smart Health et du Gouvernement d'accélérer leur collaboration avec un objectif commun : définir un projet d'ampleur et une feuille de route pour le déploiement d'un réseau services de diagnostics médicaux à travers le Royaume afin de répondre aux nombreux enjeux démographiques et sanitaires qui animent l'Arabie Saoudite et son plan « Vision 2030 ».

L'annonce de l'incorporation a eu lieu en présence de son Excellence Fahd bin Abdulrahman al-Jalajel, Ministre de la Santé d'Arabie Saoudite, et de Son Excellent Monsieur Ludovic Pouille, Ambassadeur de France en Arabie Saoudite.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2281656/Smart_Health_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2281657/Smart_Health_2.jpg