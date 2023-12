Initiative de plus de 40 participants à l'ISIF 2023 : le multilatéralisme pour relever les défis mondiaux

GUANGZHOU, Chine, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Du 3 au 5 décembre 2023, l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, l'Australia China Friendship and Exchange Association, le gouvernement populaire de la province de Guangdong et la World Leadership Alliance - Club de Madrid ont organisé conjointement l'Imperial Springs International Forum (ISIF) 2023 au Imperial Springs International Conference Center, à Guangzhou, en Chine. Sur le thème « Multilateralism: More Exchanges, Greater Inclusiveness and Cooperation » (Multilatéralisme : plus d'échanges, plus d'inclusivité et de coopération), le forum a abordé les défis urgents de la coopération mondiale.

Plus de 130 invités issus des milieux politiques, universitaires et économiques de plus de 40 pays, dont plus de 30 anciens chefs d'État, chefs de gouvernement et dirigeants d'organisations internationales, plus de 60 experts et universitaires de renommée internationale et des représentants de missions diplomatiques, ont participé au forum.

Au cours du Imperial Springs International Forum 2023, les participants ont eu des discussions approfondies sur un certain nombre de sujets, notamment la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité, les perspectives de l'économie mondiale, les défis traditionnels et non traditionnels et les solutions, l'Agenda 2030 pour le développement durable et la nécessité d'une action climatique, les échanges entre les peuples, et l'avenir du multilatéralisme et de la réforme de la gouvernance mondiale. L'ISIF 2023 a clairement indiqué que tous devraient surmonter la fragmentation grâce aux échanges, résoudre les antagonismes grâce à l'inclusion et parvenir à un avenir commun grâce à la coopération. Tous doivent travailler ensemble pour faire face aux risques et aux défis mondiaux et créer un avenir plus radieux pour le monde.

Le Forum a appelé au multilatéralisme pour relever les défis mondiaux. Tous doivent soutenir fermement l'autorité et le rôle central des Nations unies, adopter la Charte des Nations unies comme base des relations internationales et adhérer au concept de gouvernance mondiale fondé sur le dialogue, les consultations, le développement conjoint et les intérêts partagés. Les organisations internationales et régionales ainsi que les mécanismes de coopération multilatérale devraient aligner leurs efforts pour renforcer le multilatéralisme et être des bâtisseurs de la paix mondiale et des contributeurs au développement mondial.

Le monde est entré dans une période de transformation numérique globale.

L'innovation technologique reste une priorité stratégique mondiale et une force motrice pour le développement basé sur une productivité axée sur l'innovation. Le Forum a appelé les pays à renforcer le potentiel de coopération dans les domaines traditionnels, à accroître la vitalité de la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'intelligence artificielle et la numérisation, à promouvoir l'intégration profonde des économies réelle et numérique, et à jouer pleinement le rôle clé de la science et de la technologie dans la résolution des crises mondiales.

Les invités présents ont unanimement convenu que la base de la coopération amicale entre tous les pays du monde réside dans le peuple. Tous devraient continuer à mettre pleinement en valeur le rôle unique et important de la diplomatie entre les peuples dans la communication avec le monde, l'approfondissement de la compréhension, le renforcement de la confiance mutuelle, l'établissement d'un consensus et la promotion de la coopération.