L'ISIF 2023 démarre à Guangzhou, approfondissant les échanges mondiaux et la coopération pour encourager la compréhension entre les peuples

GUANGZHOU, Chine, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Sous le thème « Multilatéralisme : plus d'échanges, plus d'inclusivité et de coopération », le Forum international Imperial Springs (ISIF) de 2023, organisé conjointement par l'Association des peuples de Chine pour l'amitié avec les pays étrangers, l'Association de l'amitié et des échanges entre l'Australie et la Chine, le gouvernement populaire de la province du Guangdong et le World Leadership Alliance-Club de Madrid, a ouvert ses portes lundi à Guangzhou.

Plus de 130 invités de milieux politiques, universitaires et d'affaires de plus de 40 pays ont participé au forum. Ce rassemblement impressionnant a regroupé plus de 30 anciens chefs d'État, chefs de gouvernement et dirigeants d'organisations internationales. S'y trouvaient également plus de 60 experts et universitaires de renommée internationale, ainsi que des représentants de missions diplomatiques.

« La situation internationale actuelle est complexe et multidimensionnelle, et la société humaine fait face à des défis sans précédent. Le thème de l'ISIF, « Multilatéralisme : plus d'échanges, plus d'inclusivité et de coopération », vise à montrer à la communauté internationale l'importance de parvenir à un consensus par le biais de la communication, de résoudre les conflits par l'inclusion et de réaliser le développement par la coopération. » Zhou Zerong, président de l'Association de l'amitié et des échanges entre l'Australie et la Chine et président de la région Asie-Pacifique du World Leadership Alliance, a exprimé son espoir de voir des personnes perspicaces s'engager dans des discussions approfondies sur ces sujets, échanger des idées et contribuer davantage à l'édification de la paix dans le monde.

Selon Zhou Zerong, Guangzhou, la province du Guangdong et la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao sont devenues l'une des puissances économiques les plus dynamiques au monde aujourd'hui. Avec de solides prouesses économiques, des chaînes d'approvisionnement industrielles complètes et un écosystème d'innovation florissant, elles sont devenues des destinations d'investissement très recherchées par les multinationales. Depuis sa création, l'ISIF s'est fait un groupe de bons et de vrais amis. Nous sommes tous d'accord pour dire que s'opposer les uns aux autres n'est pas bénéfique et que la coopération gagnant-gagnant est le seul choix possible. Il souhaite sincèrement que l'édition 2023 de l'ISIF rencontre un succès retentissant.

« Notre objectif n'est pas seulement un monde multipolaire. Notre objectif est un monde dans lequel la multipolarité est harmonisée grâce à la force des institutions multilatérales. » Danilo Turk, ancien président de la Slovénie et président du World Leadership Alliance-Club de Madrid, a souligné le rôle crucial des institutions multilatérales.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'ISIF, Vaira Vike-Freiberga, ancienne présidente de la Lettonie et coprésidente du Centre international Nizami Ganjavi, a déclaré que la Chine est un exemple concret de multilatéralisme. Elle estime que l'initiative « La ceinture et la route » contribue à garantir un monde où le multilatéralisme existe dans la réalité et dans la pratique.

Depuis son inauguration en 2014, l'ISIF a tenu sept sessions consécutives. Grâce à des discussions approfondies et étendues, l'ISIF a connu un énorme succès.

L'ISIF est un nouveau type de plateforme haut de gamme permettant à la Chine de mener une communication approfondie avec le reste du monde, dans le but d'initier des discussions de fond sur la paix mondiale, le développement économique et les échanges culturels, de promouvoir une meilleure compréhension et un consensus plus large entre toutes les parties et de favoriser la coopération régionale et mondiale.