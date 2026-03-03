Insightec annonce le remboursement national en France des ultrasons focalisés guidés par IRM pour le traitement du tremblement essentiel

Le remboursement permet désormais aux hôpitaux français de proposer la thérapie cérébrale sans incision pour les patients du tremblement essentiel réfractaires aux médicaments.

HAIFA, Israël et FRANKFURT, Allemagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Insightec, une société mondiale de soins de santé dédiée à l'utilisation des ultrasons focalisés pour transformer les soins aux patients, a annoncé aujourd'hui que la France a officiellement publié le remboursement national du traitement par ultrasons focalisés unilatéraux guidés par IRM pour le tremblement essentiel réfractaire à la médication. Les nouveaux groupes de diagnostics et tarifs ont été publiés dans le Journal Officiel de la République Française et entrent en vigueur immédiatement, ce qui permet aux hôpitaux français de commencer à proposer l'intervention sans incision.

Exablate Prime, Insightec’s next‑generation MR‑guided focused ultrasound system, is used in the treatment of medication‑refractory essential tremor. France has now implemented national reimbursement, enabling hospitals across the country to offer this incisionless therapy.

Ce remboursement fait suite à une précédente évaluation positive de la Haute Autorité de Santé (HAS), qui a reconnu le bénéfice clinique des ultrasons focalisés guidés par IRM. La publication des tarifs traduit maintenant cette recommandation en un accès durable pour les patients.

Dans le nouveau cadre de remboursement, les patients français atteints de tremblement essentiel de forme modérée à sévère, et ceux réfractaires aux médicaments, peuvent bénéficier d'ultrasons focalisés unilatéraux guidés par IRM. La HAS exige que les patients reçoivent des informations complètes sur la procédure, et que les hôpitaux participent à un registre clinique pour documenter les résultats à long terme. Insightec travaille avec des partenaires cliniques et hospitaliers , et avec l'association des patients pour soutenir la mise en œuvre dans toute la France.

« Le tremblement essentiel est le trouble du mouvement le plus fréquent en France. Il touche plus de 380 000 personnes, dont environ 30 000 vivent avec une forme sévère et invalidante », a déclaré Annie Le Brun, Présidente de l'APTES (Association des Personnes concernées par le Tremblement Essentiel). « Près de la moitié de ces patients sont réfractaires aux médicaments, ce qui laisse environ 1 500 nouveaux patients chaque année sans solution thérapeutique efficace. Nos membres nous ont donné un mandat clair pour plaider en faveur d'un accès plus large aux traitements innovants. La décision de remboursement en France reflète une reconnaissance croissante des ultrasons focalisés guidés par IRM comme une option sûre, efficace et sans craniotomie pour les patients ».

À ce jour, la technologie des ultrasons focalisés d'Insightec a permis de traiter plus de 30 000 patients dans 214 centres à travers le monde. Rien qu'en Europe, plus de 8 000 patients ont été traités dans 54 centres.

« Il s'agit d'un moment historique pour les personnes atteintes de tremblement essentiel en France », a déclaré Maurice R. Ferré, MD, PDG et président d'Insightec. « Avec le remboursement désormais en place, les hôpitaux français peuvent commencer à offrir des ultrasons focalisés sans incision guidés par IRM aux personnes souffrant de tremblements invalidants. Cette décision représente une étape importante dans l'élargissement de l'accès à des soins innovants axés sur le patient ».

Grâce à un guidage IRM continu, la région spécifique du cerveau responsable des tremblements est identifiée, une énergie ultrasonore focalisée est délivrée pour supprimer le signal anormal à l'origine des symptômes fonctionnels. Lesquels ont un impact significatif sur la qualité de vie et les interactions sociales. Tout cela sans qu'aucune incision ne soit nécessaire.

« Les ultrasons focalisés transcrâniens guidés par IRM représentent aujourd'hui une alternative neurochirurgicale sûre et sans incision pour les patients souffrant de tremblement essentiel résistant aux médicaments.», a déclaré le professeur Jean Régis, professeur de neurochirurgie fonctionnelle à l'hôpital universitaire de La Timone à Marseille, et président de la Société mondiale de neurochirurgie stéréotaxique et fonctionnelle. « Le fait de pouvoir proposer ce traitement à l'échelle nationale est un développement important, car il garantit que les patients ont accès à la gamme complète des options chirurgicales disponibles pour gérer le tremblement essentiel ».

À propos d'Insightec

Insightec est une entreprise mondiale de soins de santé qui crée la prochaine génération de soins aux patients en exploitant le pouvoir thérapeutique de l'énergie acoustique. La plateforme Exablate Neuro de la société concentre les ondes sonores, guidées en toute sécurité par IRM, pour traiter les patients souffrant de tremblements essentiels réfractaires aux médicaments et de la maladie de Parkinson*. La recherche d'applications futures dans le domaine des neurosciences est en cours en partenariat avec des institutions universitaires et médicales de premier plan. Insightec a son siège à Haifa, Israël et Miami, et des bureaux à Dallas, Texas ; Francfort, Allemagne ; Shanghai ; et Tokyo.

Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X ou visitez insightec.com pour plus d'informations. Pour obtenir des indications détaillées spécifiques à chaque pays, consultez le site https://insightec.com/regulatory-approvals/.

Déclarations prospectives :

Le présent document contient des déclarations prospectives concernant, entre autres, des plans, des attentes et des événements futurs. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots suivants : « peut », « peut », « sera », « pourrait », « serait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « projet », « potentiel », « promesse », « continuer », « en cours », ou la forme négative de ces termes. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ce qui est exprimé ou sous-entendu dans les déclarations. Toute déclaration prospective est basée sur les informations dont dispose Insightec à la date de la déclaration. Toutes les déclarations prévisionnelles écrites ou orales attribuables à Insightec sont assorties de cette mise en garde. Insightec ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs pour refléter tout changement dans les circonstances ou dans les attentes d'Insightec.

« Exablate » et « Exablate Neuro », ainsi que le logo « INSIGHTEC », seuls ou associés au mot « Insightec », sont des marques protégées d'Insightec.

Insightec Contact média :

G&S Business Communications pour Insightec

Marjani Williams

[email protected]

(312) 648-6700, ext.2108

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917084/Insightec.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1699588/5815883/Insightec_Logo.jpg