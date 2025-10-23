Intigriti entre en partenariat avec Shield pour renforcer la sécurité dans les soins de santé

ANVERS, Belgique, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Intigriti, un fournisseur mondial de sécurité participative, est ravi d'annoncer son dernier partenariat avec l'organisation à but non lucratif Shield vzw dans le cadre de l'accord-cadre avec le Service public fédéral (SPF) Santé publique en Belgique. Ce partenariat offre un soutien et des services essentiels en matière de programmes de divulgation des vulnérabilités pour les infrastructures nationales critiques, telles que les hôpitaux, qui doivent désormais se conformer à la norme NIS2.

Qui est Shield?

Depuis son lancement en 2024, la mission de Shield est d'améliorer la maturité de la sécurité dans les secteurs de la santé et de l'éducation. En créant une communauté au sein de ces secteurs et en investissant dans l'établissement de partenariats durables avec des fournisseurs de différentes solutions de sécurité, Shield s'efforce de relever les défis de sécurité auxquels nous sommes confrontés en tant que société.

Pourquoi Shield et Intigriti se sont-ils associés?

« Le partenariat avec Intigriti constitue une pierre angulaire essentielle pour la sécurité de nos membres. Outre le fait qu'il s'agit d'une bonne pratique reconnue, la divulgation des vulnérabilités est désormais obligatoire pour le NIS2. Intigriti peut désormais travailler en étroite collaboration avec ses membres pour alléger le fardeau de la paperasserie liée à la conformité NIS2, tout en permettant aux membres de se concentrer sur la résolution rapide des vulnérabilités les plus importantes et les plus vérifiées », déclare Wendy Roodhooft, architecte de la sécurité, Shield.

Le développement de logiciels agiles modernes et le déploiement continu ont amélioré l'efficacité des soins de santé, mais posent des défis aux tests de sécurité traditionnels. Alors que la surface d'attaque numérique continue de s'étendre, les cybercriminels ciblent de plus en plus les données sensibles des patients, ce qui menace la sécurité, les finances et la confiance. Pour garder une longueur d'avance sur l'évolution des menaces, les organismes de santé investissent dans des approches innovantes telles que la sécurité participative, la divulgation des vulnérabilités et les programmes de recherche de bugs afin de renforcer la protection et la résilience et de se conformer à la NIS2.

Intigriti met en relation une communauté mondiale de hackers éthiques avec des clients afin de simuler les tactiques réelles des acteurs de la menace pour découvrir les vulnérabilités et les angles morts dans tous les secteurs d'activité. En collaborant avec des hackers éthiques, les équipes de sécurité, les développeurs et le personnel informatique des organismes de santé et des établissements d'enseignement peuvent rapidement identifier et corriger les vulnérabilités, renforçant ainsi la cybersécurité globale et protégeant les données sensibles des patients.

« Intigriti est un partenaire engagé dans la communauté Shield, soutenant activement sa croissance, sa collaboration et l'amélioration continue de la sécurité. Au-delà de la fourniture d'une plateforme de sécurité évolutive et participative, nous travaillons en étroite collaboration avec les membres de Shield pour favoriser l'engagement, le partage des connaissances et l'excellence opérationnelle. Nous pensons que des partenariats solides sont la base d'un parcours de sécurité mature qui aidera la communauté Shield et les organisations de santé et d'éducation associées à fournir des tests de sécurité continus et proactifs afin d'identifier et de traiter les vulnérabilités avant qu'elles ne puissent être exploitées » - Stijn Jans, CEO, Intigriti

« Avec The Security Factory, nous unissons nos forces pour offrir à Shield un accès inégalé aux tests de pénétration agiles, aux services de piratage éthique et à l'expertise sur site. Nous nous réjouissons de cette collaboration et de la valeur qu'elle apportera à la communauté Shield. Rendons la sécurité plus intelligente, plus forte et plus collaborative. » - Guus van Delft, directeur principal des ventes, Intigriti

Avantages du partenariat :

Une plateforme sécurisée et gérée de recherche de bogues pour les tests de sécurité et l'évaluation des systèmes.

Des tests réalisés par des hackers éthiques approuvés.

Classification des actifs en fonction de leur criticité pour les programmes de primes ciblées.

Rapport, validation et communication transparents et sécurisés entre les pirates et les organisations.

Collaboration à l'échelle du secteur tout en maintenant l'autonomie des membres.

Il soutient la conformité NIS2 et d'autres réglementations en matière de cybersécurité.

Ce que cela signifie pour la communauté Shield :

Collaboration stratégique : Intigriti travaille en étroite collaboration avec Shield pour optimiser les stratégies de test de sécurité, garantir l'engagement des chercheurs et faire évoluer les objectifs du programme en fonction des besoins de la communauté.

Intigriti travaille en étroite collaboration avec Shield pour optimiser les stratégies de test de sécurité, garantir l'engagement des chercheurs et faire évoluer les objectifs du programme en fonction des besoins de la communauté. Activation opérationnelle : L'équipe d'Intigriti aide à mettre en place, à gérer et à optimiser des programmes de divulgation de vulnérabilités et de primes aux bogues afin de maximiser l'impact pour les membres de Shield.

L'équipe d'Intigriti aide à mettre en place, à gérer et à optimiser des programmes de divulgation de vulnérabilités et de primes aux bogues afin de maximiser l'impact pour les membres de Shield. Approche communautaire : Accès et collaboration avec le réseau mondial de chercheurs en sécurité d'Intigriti.

Accès et collaboration avec le réseau mondial de chercheurs en sécurité d'Intigriti. Partage des connaissances et des idées : Intigriti propose des informations sur la sécurité des foules et les meilleures pratiques afin d'aider à la prise de décisions éclairées. Partager les principales tendances, idées et meilleures pratiques en matière de sécurité des foules afin de tenir les membres informés.

Intigriti fait partie de The Shield Experience, un événement visant à partager la mission de Shield avec ses membres le mardi 4 novembre.

À propos de Shield

Shield vzw vise à développer une entité commune, ouverte à d'autres acteurs de l'enseignement supérieur et du secteur des soins de santé, pour le développement et le soutien d'une architecture de référence dans le domaine de l'infrastructure informatique et du cyberespace. Shield vzw abritera également une centrale d'achat où les éléments architecturaux feront l'objet d'un appel d'offres et où les partenaires de mise en œuvre seront sélectionnés. Shield vzw vise à développer des communautés dynamiques autour de ses solutions pour le partage des connaissances, de l'expertise et des ressources.

À propos d'Intigriti

Intigriti est le leader de confiance en matière de sécurité participative. Depuis 2016, l'entreprise permet aux plus grandes organisations du monde d'identifier de manière proactive les vulnérabilités et d'y remédier avant qu'elles ne soient exploitées par les cybercriminels. Grâce à l'expertise de plus de 125 000 chercheurs, les entreprises peuvent détecter les vulnérabilités dès qu'elles apparaissent, évitant ainsi les dommages coûteux liés aux failles de sécurité. Grâce à notre processus de triage méticuleux, à notre engagement en matière de conformité légale et à notre service à la clientèle inégalé, nous garantissons la plus grande fiabilité à nos clients. Intigriti est fier d'aider des leaders industriels tels que Coca-Cola, Microsoft et Intel à protéger leurs actifs numériques et à prospérer dans un paysage de menaces en constante évolution.

Intigriti est un membre fondateur du Hacking Policy Council, qui soutient la mission du Conseil de rendre la technologie plus sûre et plus transparente en facilitant les meilleures pratiques pour la divulgation et la gestion des vulnérabilités, ainsi qu'en encourageant la recherche objective en matière de sécurité, les tests de pénétration et les réparations indépendantes pour la sécurité.

Site internet : Intigriti.com

LinkedIn : ici

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2801607/Intigriti_partners_with_Shield.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2801608/Intigriti_Logo.jpg