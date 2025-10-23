Intigriti werkt met Shield samen om beveiliging in de gezondheidszorg te verbeteren

ANTWERPEN, België, 23 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Intigriti, een wereldwijde aanbieder van crowdsourced security, kondigt met genoegen haar nieuwste samenwerking aan met de non-profit Shield vzw in het kader van de raamovereenkomst met de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid in België. Dit samenwerkingsverband biedt essentiële ondersteuning en diensten met betrekking tot programma's die kwetsbaarheden opsporen voor organisaties die kritieke nationale infrastructuren (CNI's) beheren, zoals ziekenhuizen, die nu aan NIS2 moeten voldoen.

Wie is Shield?

Intigriti partners with Shield to empower security within healthcare

Sinds de lancering in 2024 stelt Shield zich tot missie om beveiliging in de gezondheidszorg en het onderwijs te verbeteren. Door binnen deze sectoren een gemeenschap te creëren en te investeren in het aangaan van duurzame partnerschappen met leveranciers voor verschillende beveiligingsoplossingen, streeft Shield ernaar de beveiligingsuitdagingen waar we als samenleving voor staan aan te pakken.

Waarom zijn Shield en Intigriti een partnerschap aangegaan?

"Dit partnerschap met Intigriti biedt een vitale hoeksteen voor de beveiligingsmentaliteit van onze leden. Naast het feit dat het een erkende best practice is, is het opsporen van kwetsbaarheden nu ook verplicht voor NIS2. Intigriti kan nu nauw met onze leden samenwerken om de toegenomen last van het papierwerk voor NIS2-naleving te verlichten, terwijl leden zich kunnen concentreren op het snel aanpakken van de belangrijkste kwetsbaarheden die werden opgespoord," aldus Wendy Roodhooft, Security Architect van Shield.

Moderne agile softwareontwikkeling en continue inzet hebben de efficiëntie in de gezondheidszorg verbeterd, maar vormen een uitdaging voor traditionele beveiligingstesten. Naarmate het digitale aanvalsoppervlak blijft uitbreiden, richten cybercriminelen zich steeds vaker op gevoelige patiëntgegevens, wat een bedreiging vormt voor de veiligheid, de financiën en het vertrouwen. Om evoluerende bedreigingen voor te blijven, investeren gezondheidszorgorganisaties in innovatieve benaderingen zoals crowdsourced security en programma's voor het opsporen van kwetsbaarheden en bug bounty-programma's om de bescherming en veerkracht te verbeteren en aan NIS2 te voldoen.

Intigriti verbindt een wereldwijde gemeenschap van ethische hackers met klanten om de echte tactieken van bedreigingsactoren te simuleren teneinde kwetsbaarheden en blinde vlekken in verschillende sectoren bloot te leggen. Door met ethische hackers samen te werken, kunnen beveiligingsteams, ontwikkelaars en IT-medewerkers in gezondheidszorgorganisaties en onderwijsinstellingen snel kwetsbaarheden identificeren en patchen, om de algehele cyberbeveiliging te verbeteren en gevoelige patiëntgegevens te beschermen.

"Intigriti is een toegewijde partner in de Shield-gemeenschap die de groei, samenwerking en voortdurende verbetering van de beveiliging actief ondersteunt. Naast het leveren van een schaalbaar crowdsourced security-platform, werken we nauw met Shield-leden samen om betrokkenheid, het delen van kennis en operationele uitmuntendheid te bevorderen. Volgens ons vormen sterke partnerschappen de basis van een volledig ontwikkeld beveiligingstraject dat de Shield-gemeenschap en aangesloten organisaties in de gezondheidszorg en het onderwijs zal ondersteunen bij het leveren van voortdurende, proactieve beveiligingstesten om kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken voordat ze kunnen worden uitgebuit," aldus Stijn Jans, CEO van Intigriti.

"Samen met The Security Factory bundelen we onze krachten om Shield ongeëvenaarde toegang te bieden tot agile penetratietesten, ethische hackingdiensten en on-premise expertise. We kijken uit naar deze samenwerking en de waarde die het de Shield-gemeenschap zal brengen. Laten we beveiliging slimmer, sterker en meer collaboratief maken!" verklaart Guus van Delft, Sr. verkoopdirecteur van Intigriti

Voordelen van het partnerschap:

Een veilig en beheerd bug bounty-platform voor voortdurende beveiligingstesten en systeemevaluatie.

Crowdsourced testen door gescreende ethische hackers.

Classificatie van activa op kriticiteit voor gerichte bounty-programma's.

Naadloze en veilige rapportering, validatie en communicatie tussen hackers en organisaties.

Sectorbrede samenwerking met behoud van autonomie voor de leden.

Ondersteunt NIS2-naleving en andere regelgevingen voor cyberbeveiliging.

Wat dit voor de Shield-gemeenschap betekent:

Strategische samenwerking: Intigriti werkt nauw met Shield samen om strategieën voor beveiligingstesten te optimaliseren, de betrokkenheid van onderzoekers te garanderen en programmadoelstellingen te ontwikkelen op basis van de behoeften van de gemeenschap.

Intigriti werkt nauw met Shield samen om strategieën voor beveiligingstesten te optimaliseren, de betrokkenheid van onderzoekers te garanderen en programmadoelstellingen te ontwikkelen op basis van de behoeften van de gemeenschap. Operationele enablement: Het team van Intigriti helpt bij het opzetten, beheren en optimaliseren van verantwoorde programma's voor het opsporen van kwetsbaarheden en bug bounty-programma's om de impact voor Shield-leden te maximaliseren.

Het team van Intigriti helpt bij het opzetten, beheren en optimaliseren van verantwoorde programma's voor het opsporen van kwetsbaarheden en bug bounty-programma's om de impact voor Shield-leden te maximaliseren. Door de gemeenschap aangestuurde benadering: Toegang tot en samenwerking met Intigriti's wereldwijde netwerk beveiligingsonderzoekers.

Toegang tot en samenwerking met Intigriti's wereldwijde netwerk beveiligingsonderzoekers. Kennis delen en inzichten: Intigriti biedt inzichten in crowd security en best practices om geïnformeerde beslissingname te ondersteunen. Belangrijke trends, inzichten en best practices op gebied van crowd security delen om leden op de hoogte te houden.

Neem hier met het team contact op voor meer informatie.

Intigriti neemt deel aan The Shield Experience, een evenement om de missie van Shield met haar leden te delen op dinsdag 4 november.

Over Shield

Shield vzw wil een gezamenlijke entiteit ontwikkelen, die openstaat voor andere spelers uit het hoger onderwijs en de gezondheidszorgsector, voor de ontwikkeling en ondersteuning van een referentiearchitectuur in het IT-infrastructuur- en cyberdomein. Shield vzw zal ook een aankoopcentrum huisvesten waar de architecturale elementen worden aanbesteed en implementatiepartners worden geselecteerd. Shield vzw beoogt dynamische gemeenschappen te ontwikkelen rond haar oplossingen voor het delen van kennis, expertise en middelen.

Over Intigriti

Intigriti is de vertrouwde leider in crowdsourced security. Sinds 2016 stelt het bedrijf 's werelds grootste organisaties in staat om kwetsbaarheden proactief te identificeren en aan te pakken voordat cybercriminelen er misbruik van kunnen maken. Dankzij de expertise van onze meer dan 125.000 onderzoekers kunnen bedrijven kwetsbaarheden opsporen zodra ze aan de oppervlakte komen en zo de kostbare schade van beveiligingslekken voorkomen. Via ons nauwgezette triageproces, onze toewijding aan wettelijke naleving en ongeëvenaarde klantenservice, bieden we onze klanten de grootst mogelijke betrouwbaarheid. Intigriti is er trots op industrieleiders zoals Coca-Cola, Microsoft en Intel te helpen hun digitale activa te beschermen en in een landschap met voortdurend veranderende bedreigingen te gedijen.

Intigriti is een van de oprichters van de Hacking Policy Council, die de missie van de Council ondersteunt om technologie veiliger en transparanter te maken door best practices voor het opsporen en beheren van kwetsbaarheden te vereenvoudigen, evenals good faith security-onderzoek, penetratietesten en onafhankelijke reparaties voor beveiliging te bevorderen.

Website: Intigriti.com

LinkedIn: Hier

