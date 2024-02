InvestAlert.ai rejoint NVIDIA Inception

LONDRES, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- InvestAlert , une startup fintech alimentée par l'IA et spécialisée dans l'offre de conseils financiers hyperpersonnalisés, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint NVIDIA Inception , un programme qui encourage les startups à révolutionner les industries grâce à des avancées technologiques.

InvestAlert se concentre sur la démocratisation de la sécurité financière dans le domaine de l'investissement. Elle vise à uniformiser les règles du jeu pour les investisseurs particuliers en leur offrant des outils de gestion des risques abordables et de qualité institutionnelle qui les aident à protéger leurs investissements, quelles que soient les conditions du marché.

InvestAlert prévoit de tirer parti des ressources disponibles grâce à NVIDIA Inception, y compris l'accès à l'expertise technique et aux technologies de NVDIA. En rejoignant NVIDIA Inception, InvestAlert pourra accélérer le développement de ses modèles financiers prédictifs et adaptatifs de pointe. Le programme offrira à InvestAlert une occasion unique de collaborer avec des experts de premier plan et d'autres organisations axées sur l'IA dans une variété de domaines novateurs.

« À mesure que nous nous plongeons dans le domaine de la prévision des prix des actifs, notre dépendance à l'informatique de pointe continue de croître. Nous sommes ravis d'annoncer avoir franchi une nouvelle étape importante avec NVIDIA Inception, une démarche qui promet d'améliorer considérablement nos capacités technologiques. Cette collaboration n'est pas seulement une amélioration, c'est une étape transformatrice qui nous place sur la voie d'une croissance durable et évolutive », a déclaré Jacques Cailloux, fondateur et directeur général d'InvestAlert.

NVIDIA Inception aide les startups à franchir les étapes critiques du développement, du prototypage et du déploiement de leurs produits. Chaque membre d'Inception bénéficie d'un ensemble personnalisé d'avantages permanents, tels que des crédits de formation NVIDIA Training , des prix préférentiels sur le matériel et les logiciels NVIDIA et une assistance technologique, offrant ainsi aux startups des outils fondamentaux pour les aider à croître.

À propos de InvestAlert.ai

Portfolio Copilot™ par InvestAlert

Aperçu :

Portfolio Copilot™ est un produit pionnier d'InvestAlert Ltd, une nouvelle société créée pour transformer l'expérience des investisseurs particuliers. En tant qu'assistant d'investissement numérique alimenté par l'intelligence artificielle, Portfolio Copilot™ s'engage à démocratiser le conseil financier en offrant des conseils d'investissement de haute qualité accessibles à tous.

Mission :

Notre mission est de mettre des conseils d'experts en investissement à la disposition de tous les investisseurs particuliers, quel que soit le montant de leur investissement ou leur expérience. Nous croyons en l'autonomisation de nos utilisateurs grâce à des outils sophistiqués et alimentés par l'IA qui fournissent des informations exploitables, des seconds avis impartiaux, des renseignements hyper personnalisés et des stratégies d'amélioration du rendement.

Technologie :

Au cœur d'InvestAlert se trouve notre plateforme d'IA propriétaire, conçue par une équipe de scientifiques des données et d'experts financiers de premier plan. Notre technologie comprend des algorithmes avancés, de la modélisation prédictive et du traitement du langage naturel pour analyser de grandes quantités de données financières afin de fournir des informations exploitables à nos utilisateurs.

Contact pour les médias

– Site Web : www.investalert.ai

– Média : LinkedIn