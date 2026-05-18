iON Race assure une performance maîtrisée lors du double-header emblématique de Monaco

Formula E a disputé les manches 9 et 10 sur le Circuit de Monaco, où le iON Race de Hankook a offert des performances constantes sur l'un des tracés les plus exigeants du championnat en matière de precision

Le week-end en double-header a présenté deux formats de course distincts, mettant l'accent sur la stabilité du pneumatique, la répétabilité des performances et l'exécution stratégique

MONTE-CARLO, Monaco, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Hankook), fournisseur exclusif de pneumatiques de l'ABB FIA Formula E World Championship, a équipé l'ensemble des équipes lors du Monaco E-Prix 2026 disputé sur le Circuit de Monaco. Sur ce tracé emblématique caractérisé par des marges extrêmement réduites, de rapides changements de dénivelé et des variations constantes d'adhérence, les deux courses du week-end ont présenté des formats contrastés et des exigences stratégiques différentes.

Formula E S12 Round 9 & 10 Monaco E-Prix Race Photo

Le week-end a également introduit deux conditions de course distinctes. La Course 1 incluait le PIT BOOST avec arrêt obligatoire, ajoutant une dimension stratégique supplémentaire, tandis que la Course 2, disputée sans PIT BOOST, mettait davantage l'accent sur la constance du rythme et la gestion énergétique. Les équipes ont dû s'adapter entre les deux formats tout en maîtrisant les performances du pneumatique dans des conditions de piste en évolution constante.

Lors de la manche 9, Nyck de Vries de Mahindra Racing s'est imposé grâce à une stratégie PIT BOOST agressive dès le début de course et une défense solide. Lors de la manche 10, Oliver Rowland du Nissan Formula E Team a remporté la victoire grâce à une gestion énergétique maîtrisée, des dépassements parfaitement exécutés durant les phases d'ATTACK MODE et une gestion de course particulièrement constante.

Lors des deux courses, le iON Race de Hankook a offert une montée en température prévisible, un comportement stable et un contrôle thermique constant. Sur un circuit combinant zones ombragées, exposition directe au soleil et profils de virages variés, le pneumatique devait maintenir des performances constantes dans une large fenêtre d'exploitation. L'alternance entre les deux formats a renforcé l'importance de la répétabilité des performances et de la gestion de l'adhérence tout au long du week-end.

« Le double-header de Monaco a offert une comparaison claire entre deux formats de course sur un même circuit », explique Manfred Sandbichler, Senior Director de Hankook Motorsport. « Lors des deux courses, le comportement stable et prévisible du pneumatique a permis de maintenir des performances constantes malgré les changements de format. À Monaco, où de faibles variations peuvent directement influencer la position en piste, cette constance a contribué à des courses très disputées tout au long du week-end. »

Après les manches 9 et 10 disputées à Monaco, l'ABB FIA Formula E World Championship entame désormais la partie asiatique du calendrier de la Saison 12 avec le Sanya E-Prix en Chine, programmé le 20 juin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981713/Photo_1__Formula_E_S12_Round_9___10_Monaco_E_Prix_Race_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866236/Hankooktire_CI_Logo.jpg