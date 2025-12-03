IS Decisions simplifie la protection des identités Active Directory avec UserLock 13.0

« La majorité des infrastructures informatiques repose encore sur Active Directory », déclare François Amigorena, CEO et fondateur d'IS Decisions. « UserLock 13.0 aide les équipes informatiques à protéger les identités qu'elles utilisent déjà, sans perturber les systèmes essentiels. Cette mise à jour s'inscrit dans notre mission depuis 25 ans : écouter la communauté Active Directory et fournir une sécurité pragmatique. »

Le résultat : une sécurité quotidienne tellement simple que même les dirigeants pourraient (presque) s'en charger.

Une navigation adaptée à votre façon de travailler

La navigation reflète désormais mieux la manière dont les administrateurs travaillent réellement. Les ressources sont plus faciles à trouver, les stratégies plus simples à configurer, et il y a moins d'informations superflues à surveiller, dans une mise en page qui place les éléments les plus importants au premier plan.

Une vue plus claire d'Active Directory

UserLock 13.0 offre aux équipes une visibilité directe sur leur environnement Active Directory, directement depuis la console. Des pages dédiées aux utilisateurs, groupes, unités organisationnelles et machines facilitent la compréhension des relations, la prévention des erreurs de configuration et la réduction des failles de sécurité.

Une configuration plus rapide

Un nouvel assistant de création de stratégies guide la configuration étape par étape, avec des explications intégrées pour chaque option. La configuration devient plus rapide, plus claire et plus fiable, permettant aux équipes de visualiser les règles en place et d'en définir de nouvelles en un rien de temps.

Visibilité et contrôle sur les actions administratives

Un nouveau panneau « Actions Admin » et de nouveaux rapports dédiés suivent chaque opération administrative en temps réel, avec une traçabilité complète pour les audits et le dépannage. Les administrateurs bénéficient d'une vue unique sur ce qui se passe, qui a initié l'action, et quand.

Une sécurité renforcée grâce à l'authentification par certificat

UserLock 13.0 introduit l'authentification et une vérification basée sur des certificats pour renforcer la sécurité des identités. UserLock SSO valide désormais les certificats utilisateurs émis par l'Autorité de Certification de l'organisation, tandis que UserLock Anywhere ajoute l'authentification par certificat machine comme alternative moderne et sécurisée à NTLM. Ensemble, ces améliorations apportent une vérification zéro trust plus robuste et une protection prête pour l'avenir dans les environnements Active Directory sur site et hybrides.

Maintenir automatiquement les stratégies sur les machines hors-LAN

Le nouveau UserLock Anywhere Cloud (Relay API) étend la visibilité et le contrôle complet aux machines hors réseau local. Les administrateurs peuvent désormais maintenir les stratégies UserLock même sans IIS ni VPN, grâce à une communication chiffrée et sortante uniquement via le relais hébergé sur Azure par IS Decisions. Disponible en version bêta avec UserLock 13.0, cette fonctionnalité continuera d'évoluer grâce aux retours des premiers utilisateurs.

Sécurité moderne, contrôle sur site

Alors que les organisations font face aux défis de l'identité hybride, IS Decisions reste engagé à offrir un déploiement sur site sécurisé et la pleine souveraineté des données. UserLock garantit un contrôle total des données d'authentification, tout en réduisant l'exposition aux menaces externes, en soutenant la conformité et en préservant l'autonomie de l'environnement IT.

« Pour de nombreuses organisations, sécuriser l'identité hybride est un défi majeur », explique Christopher Bunn, Directeur Général d'IS Decisions. « Pour y répondre, les équipes informatiques ont besoin d'outils qui rendent leur environnement existant plus simple, plus clair et plus résilient.

Disponibilité

UserLock 13.0 est disponible dès aujourd'hui. Pour démarrer un essai gratuit, rendez-vous sur https://www.isdecisions.com/fr/userlock.

À propos d'IS Decisions

Fondée en 2000 et basée à Biarritz, France, IS Decisions aide les organisations à sécuriser les accès à Active Directory sur site et hybride. Plus de 3 400 organisations à travers le monde s'appuient sur IS Decisions pour renforcer la sécurité Active Directory sans ajouter de complexité.

