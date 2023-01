Ithra présente de nouvelles façons de découvrir le patrimoine culturel de l'Arabie saoudite à la Biennale des arts islamiques de la fondation Diriyah

Le Centre adopte une approche multidisciplinaire lors de l'événement inaugural des arts islamiques

DHAHRAN, Arabie saoudite, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le Centre du roi Abdelaziz pour la connaissance et la culture (Ithra) encourage l'exploration des connaissances et la découverte scientifique lors de l'édition inaugurale de la Biennale des arts islamiques de la fondation Diriyah. Le Centre adopte une approche multidisciplinaire afin de réexaminer la relation entre la culture et la civilisation islamique lors de la biennale, qui se tient à Djeddah jusqu'au 23 avril 2023.

Ithra displays 15 pieces of art and artefacts under title of “A Journey of Understanding” at the inaugural Diriyah Islamic Arts Biennale in Jeddah, Saudi Arabia

Ithra est une organisation où l'imagination est alimentée, les idées naissent, les connaissances sont partagées et la culture est célébrée. Tous ces éléments sont présentés à travers une série d'activités, dont une exposition d'art, une offre académique et la première mondiale d'un film documentaire basé sur des recherches sur l'hégire du prophète Mahomet de La Mecque à Yathrib.

In the Footsteps of the Prophet sera projeté en public pour la première fois lors de la biennale. Dans ce film, le Dr Abdullah Alkadi, l'un des plus grands experts mondiaux sur le sujet, retrace les pas du prophète. Il s'appuie sur l'exposition Hijrah de l'Ithra, qui vise à élargir les connaissances des personnes relatives à l'événement qui a fait de l'Islam une religion majeure qui allait donner naissance à une grande civilisation.

L'exposition A Journey of Understanding de l'Ithra à la biennale est basée sur une réévaluation de la culture visuelle islamique et tient compte des recherches sur le public afin de mieux comprendre la réception, les connaissances et les idées préconçues de la société saoudienne dans ce domaine. Elle comprend des objets culturellement significatifs, notamment un kiswa historique (le rideau de la porte de la Kaʼba), des corans et des manuscrits anciens, ainsi que d'autres artefacts. L'exposition est accompagnée de vidéos et de deux expériences de RV offrant aux visiteurs des visites guidées à l'intérieur de deux des mosquées emblématiques du monde.

L'Académie Ithra propose une série d'ateliers et de cours pour aider les créateurs et les amateurs d'art à développer leurs compétences. Portfolio artistique : Stratégies pour mettre en valeur votre travail ; L'art de regarder l'art ; et L'enluminure islamique traditionnelle.

« À Ithra, nous stimulons la curiosité culturelle, l'exploration des connaissances et la créativité grâce au pouvoir des idées, de l'imagination et de l'innovation », a déclaré Farah Abushullaih, directrice du musée de l'Ithra. « Nous exploitons l'innovation pour capturer et mettre en valeur le patrimoine culturel du Royaume à la Biennale. Nous présentons une gamme d'objets historiques importants et uniques de manière à attirer un public international, tandis que notre approche multidisciplinaire est conçue pour élever le niveau de compréhension de l'art islamique par le public ».

Pour plus d'informations, consultez www.ithra.com . Pour consulter le kit média de l'Ithra, consultez https://bit.ly/3D4yo6c .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1989267/Ithra_At_Islamic_biennale.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1670808/Ithra_Logo.jpg

SOURCE King AbdulAziz Center for World Culture (Ithra)