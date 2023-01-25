Kral Abdülaziz Dünya Kültürü Merkezi (Ithra), Diriyah İslami Sanatlar Bienali'nde Suudi Arabistan Krallığı'nın kültürel mirasını deneyimleyip öğrenmenin yeni yollarını sunuyor

Merkez, İslami Sanatlar açılış etkinliğinde çok disiplinli bir yaklaşım benimsiyor

DAHRAN, Suudi Arabistan, 25 Ocak 2023 /PRNewswire/ -- Kral Abdülaziz Dünya Kültürü Merkezi (Ithra), Diriyah Bienali Vakfının İslami Sanatlar Bienali'nin açılış etkinliğinde bilgi keşfini ve bilimsel keşfi destekliyor. Merkez, 23 Nisan 2023 tarihine kadar Cidde'de düzenlenecek bienalde kültür ve İslam medeniyeti arasındaki ilişkiyi yeniden incelemek için çok disiplinli bir yaklaşım benimsiyor.

Ithra displays 15 pieces of art and artefacts under title of “A Journey of Understanding” at the inaugural Diriyah Islamic Arts Biennale in Jeddah, Saudi Arabia

Ithra hayal gücünün harekete geçirildiği, fikirlerin doğduğu, bilginin paylaşıldığı ve kültürün kutlandığı yerdir. Tüm bu unsurlar, bir sanat sergisi, akademik bir sunum ve Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle ilgili araştırmaya dayanan bir belgesel filmin dünya prömiyeri gibi bir dizi etkinlik aracılığıyla sergileniyor.

Peygamberin İzinde filmi ilk kez bienalde seyirciyle buluşacak. Filmde bu konuda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Abdullah Alkadi, Peygamberin izinden gidiyor. Ithra'nın Hicret sergisini temel alan film, İslam'ı büyük bir medeniyete yol açacak büyük bir din haline getiren bu olay hakkında insanların bilgisini artırmayı amaçlıyor.

Ithra'nın Bienal'deki Bir Anlayış Yolculuğu adlı sergisi, Suudi toplumunun bu alana ilişkin algısını, bilgisini ve önyargılarını daha iyi anlamak için kitle araştırmasını göz önünde bulundurarak İslami görsel kültürün yeniden değerlendirilmesine dayanıyor. Sergi, tarihi bir kisve (Kâbe kapı örtüsü), eski Kur'an-ı Kerim'ler ve el yazmaları ile diğer eserler dahil olmak üzere kültürel açıdan önemli öğeleri içeriyor. Sergi, ziyaretçilere dünyanın ikonik camilerinden ikisi içinde gezinti yapma imkanı sunan videolar ve iki sanal gerçeklik deneyimi ile zenginleştirilmiştir.

Ithra Akademisi, yaratıcı kişileri ve sanat tutkunlarını becerilerini geliştirme konusunda destekleyen bir dizi atölye ve ustalık dersleri sunar: Sanatçı Portföyü: Çalışmanızı Sergileme Stratejileri; Sanata Bakma Sanatı ve Geleneksel İslami Tezhip Sanatı.

Ithra Müzesi Başkanı Farah Abushullaih şunları söyledi: "Ithra'da fikirlerin, hayal gücünün ve yenilikçiliğin gücüyle kültürel merak uyandırıyor, bilgi keşfini teşvik ediyor ve yaratıcılığa ilham veriyoruz. Bienal'de Krallığın kültürel mirasını aktarmak ve sergilemek için yenilikçilikten yararlanıyoruz. Çok disiplinli yaklaşımımız kitlelerin İslami Sanat anlayışını geliştirmek için tasarlanırken, küresel bir kitleye hitap edecek şekillerde bir dizi önemli tarihi eser ve benzersiz obje sunuyoruz."

Daha fazla bilgi için www.ithra.com adresini ziyaret edin. Ithra medya kiti için https://bit.ly/3D4yo6c adresini ziyaret edin.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1989267/Ithra_At_Islamic_biennale.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1670808/Ithra_Logo.jpg

SOURCE King AbdulAziz Center for World Culture (Ithra)