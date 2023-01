Ithra presenta nuovi modi per sperimentare e conoscere il patrimonio culturale dell'Arabia Saudita alla Biennale delle Arti Islamiche di Diriyah

Il Center adotta un approccio multidisciplinare all'evento inaugurale delle Arti Islamiche

DHAHRAN, Arabia Saudita, 25 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Il King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) promuove l'esplorazione della conoscenza e la scoperta scientifica all'edizione inaugurale della Biennale delle Arti Islamiche della Diriyah Biennale Foundation. Il Center adotta un approccio multidisciplinare per riesaminare il rapporto tra cultura e civiltà islamica alla biennale, che si terrà a Gedda fino al 23 aprile 2023.

Ithra è il luogo in cui si alimenta l'immaginazione, nascono le idee, si condivide la conoscenza e si celebra la cultura. Tutti questi elementi sono esposti attraverso una serie di attività, tra cui una mostra d'arte, un'offerta accademica e la prima mondiale di un film documentario basato sulla una ricerca sull'egira del profeta Maometto da La Mecca a Medina.

In the Footsteps of the Prophet sarà proiettato pubblicamente per la prima volta alla biennale. In esso, il Dott. Abdullah Alkadi, uno dei principali esperti mondiali in materia, ripercorre i passi del Profeta. Si basa sulla mostra Hijrah di Ithra, volta ad ampliare la conoscenza dell'evento che ha visto l'Islam catapultato in una religione importante che avrebbe dato vita a una grande civiltà.

La mostra di Ithra alla biennale, A Journey of Understanding si basa su una nuova valutazione della cultura visiva islamica che prende in considerazione la ricerca del pubblico per comprendere meglio l'accoglienza, la conoscenza e i preconcetti del settore da parte della società saudita. Comprende oggetti culturalmente significativi, tra cui una kiswa storica (il tessuto di broccato di seta nera che copre la Kaʼba), antichi Corani e manoscritti e altri manufatti. La mostra è arricchita da video e due esperienze di RV che offrono ai visitatori un percorso all'interno di due delle iconiche moschee del mondo.

L'Ithra Academy presenta una serie di workshop e masterclass per supportare creativi e appassionati di arte nello sviluppo delle loro competenze - Portfolio dell'artista: strategie per mostrare il proprio lavoro, L'arte di guardare l'arte e Illuminazione islamica tradizionale.

"In Ithra alimentiamo la curiosità culturale, stimoliamo l'esplorazione della conoscenza e ispiriamo la creatività attraverso il potere delle idee, dell'immaginazione e dell'innovazione", ha dichiarato Farah Abushullaih, Responsabile del Museo Ithra. "Sfruttiamo l'innovazione per catturare e mostrare il patrimonio culturale del Regno alla Biennale. Presentiamo una serie di manufatti storici significativi e oggetti unici in modi che attraggono un pubblico globale, mentre il nostro approccio multidisciplinare è progettato per aumentare la comprensione dell'arte islamica da parte del pubblico".

Per maggiori informazioni, visitare www.ithra.com. Per il kit multimediale di Ithra, visitare il sito Web https://bit.ly/3D4yo6c.

