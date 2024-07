iTRAK 5750 : Rockwell Automation présente un nouveau système d'entraînement intelligent

Ce nouveau système d'entraînement intelligent permet de déplacer des charges utiles plus lourdes avec une rapidité et une flexibilité accrues.

BRUXELLES, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la plus grande entreprise au monde dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, présente sous la référence iTRAK® 5750 un nouveau système d'entraînement intelligent qui permet aux entreprises de redéfinir la productivité de leurs machines en rendant le déplacement de charges utiles à la fois plus rapide, plus intelligent et plus flexible.

Ce système élargit la gamme iTRAK de Rockwell Automation avec une conception spécialement optimisée pour déplacer des charges utiles plus importantes. L'iTRAK 5750 remplace les composants mécaniques et les assemblages complexes qui caractérisent les systèmes de convoyage traditionnels en utilisant la force électromagnétique pour générer les mouvements.

Cette approche novatrice du déplacement des produits favorise la conception de machines plus fiables, nécessitant peu d'entretien et offrant une productivité inégalée. Polyvalent, l'iTRAK 5750 se distingue par une variété de pistes droites et incurvées grâce auxquelles chaque système peut être configuré en fonction des exigences de chaque application.

Le système d'entraînement intelligent iTRAK 5750 propulse les entreprises à l'avant-garde de l'innovation en offrant une commande de mouvement indépendante et intuitive pour chaque chariot. Des profils logiciels conviviaux permettent de gérer les déplacements avec facilité, éliminant les goulets d'étranglement et stimulant la productivité globale. Cette approche unique rend les petites séries plus rentables et permet d'optimiser les marges sur les séries standard. L'intégration sans friction aux solutions Allen-Bradley optimise la communication et la synchronisation avec les équipements environnants, tels que des robots.

Grâce à sa capacité d'ajouter un niveau exceptionnel de vitesse, d'intelligence et de flexibilité à une grande variété de processus de mouvement, le système d'entraînement intelligent iTRAK 5750 contribue à transformer les performances des systèmes d'automatisation, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus intelligent pour le secteur de fabrication.

