Jackery propose des solutions énergétiques durables pour un Noël respectueux de l'environnement

Noël avant l'heure avec des offres festives allant jusqu'à 60 %

PARIS, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Les boissons chaudes, les biscuits aux épices et l'arbre de Noël qui brille ne sont que quelques-uns des plaisirs festifs que l'on apprécie tout au long du mois de décembre. Pour de nombreux amateurs de Noël, plus il y a de guirlandes lumineuses et de décorations étincelantes, mieux c'est, mais cela nécessite de l'électricité supplémentaire, ce qui a un impact négatif sur les factures d'électricité des ménages.

Jackery Xmas 2023

Grâce aux générateurs solaires portables Jackery, les guirlandes lumineuses et les décorations festives peuvent être alimentées par de l'énergie sans émission, afin que Noël puisse briller d'une lumière durable. Le panneau solaire Jackery SolarSaga charge la Jackery Explorer Power station avec de l'énergie solaire pendant la journée, fournissant aux guirlandes lumineuses l'énergie nécessaire pour briller et scintiller sans endommager les empreintes de CO2.

Noël en avance

Noël arrive plus tôt que prévu pour les amateurs de Jackery : des offres festives allant jusqu'à 60 % sont annoncées jusqu'à la fin du mois de décembre sur la boutique Amazon de Jackery. Par exemple,Explorer 1000 bénéficie d'une réduction de 60 %, à seulement 499 € contre un prix de vente conseillé de 1 249 €, jusqu'au 31 décembre. Le Jackery Explorer 500 bénéficie d'une réduction de 40 %, à seulement 395,99 € du prix de vente conseillé de 659,99 € et le Explorer 240 bénéficie d'une réduction de 40 % à seulement 179 € du prix de vente conseillé de 299,99 € jusqu'au 31 décembre.

Le Générateur Solaire 1500 Pro avec option de charge rapide en deux heures et kit de panneaux solaires de 200 watts est disponible sur la boutique en ligne officielle de Jackery avec une réduction de 36 % jusqu'au 17 décembre au prix de 1 459 €. L Explorer 2000 Pro avec un panneau SolarSaga de 200w est également disponible sur la boutique en ligne Jackery avec une remise de 31 % au prix de 1 999 € au lieu de 2 899 €. Avec une capacité de 2160 Wh pour une puissance continue de 2200 watts, une fonction de charge rapide et une garantie de cinq ans, cette centrale électrique est le compagnon idéal pour Noël et constitue également une source d'énergie essentielle pour les appareils électroniques importants de la maison en cas de panne de courant.

Les solutions d'alimentation portables exploitent la nouvelle énergie du soleil grâce aux panneaux solaires mobiles SolarSaga, d'une puissance de 80, 100 ou 200 watts au choix. Grâce aux cellules solaires IBC d'un rendement de 25 %, les panneaux solaires, dont certains sont pliables, produisent jusqu'à 50 % d'énergie en plus que les panneaux solaires conventionnels, même dans des conditions de faible luminosité en hiver. En outre, un régulateur solaire MPPT (Maximum Power Point Tracking) intégré augmente le rendement solaire.

Jackery s'efforce d'offrir des solutions énergétiques durables pour tous afin d'alimenter les décorations de Noël en France et d'encourager tout le monde à profiter de l'éclat festif des lumières cette année.

