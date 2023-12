Jackery offre soluzioni per l'energia sostenibili per un Natale rispettoso dell'ambiente

Natale arriva in anticipo con sconti festivi sino al 40%

MILANO, 6 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Bevande calde aromatizzate, biscotti aromatizzati e un albero di Natale illuminato sono solo alcune delle gioie festive di cui si gode nel mese di dicembre. Per molte delle persone che amano il Natale, quante più sono le luci colorate e le decorazioni sfavillanti, tanto meglio, ma questo richiede più energia elettrica, che ha un impatto negativo sulla bolletta della luce.

Jackery Xmas 2023

Con i generatori solari portatili Jackery, decorazioni e luci colorate festive possono essere alimentate con energia che non comporta emissioni, affinché il Natale possa brillare in modo sostenibile. Il pannello fotovoltaico Jackery SolarSaga carica il modulo Jackery Explorer Power con energia solare durante il giorno, alimentando le luci colorate con energia elettrica senza dannose impronte di CO2.

Natale arriva in anticipo

Natale arriva in anticipo per chi apprezza i prodotti Jackery – abbiamo annunciato sconti festivi fino al 40%, che continueranno sino alla fino al 17 dicembre sul negozio online ufficiale Jackery . Per esempio, l'Explorer 240 è offerto con il 40% di sconto ad appena €179 rispetto al prezzo di vendita consigliato (RRP) di €299.99 Inoltre, aggiungete un pannello solare SolarSaga 80W alla combinazione Solar Generator 240 con uno sconto del 40%, il prezzo scontato è di €314.Il Jackery Explorer 500 è offerto con il 40% di sconto ad appena €395 rispetto all'RRP di €659.99.

L'Explorer 1000 Pro con un'opzione per carica veloce di due ore è disponibile sul negozio online ufficiale Jackery con uno sconto del 30%, fino al 17 dicembre, a €909. Con 1002 Wh di energia erogabile a una potenza continua di 1000 watt, funzione di carica veloce e garanzia di cinque anni, questo modulo di potenza è il compagno perfetto per Natale e anche una fonte energetica essenziale per dispositivi elettronici importanti a casa nell'eventualità di un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica.

Le soluzioni di alimentazione elettrica portatili sfruttano l'energia solare mediante i pannelli fotovoltaici SolarSaga mobili con scelta di 80, 100 e 200 watt. Grazie alle celle solari IBC (Interdigitated Back Contact), la cui efficienza del 25% è ineguagliata nel settore, i pannelli fotovoltaici, alcuni dei quali sono ripiegabili, generano fino al 50% in più di energia elettrica rispetto a quelli convenzionali, anche nelle condizioni di scarsa illuminazione della stagione invernale. Inoltre, un controller solare MPPT (Maximum Power Point Tracking) integrato aumenta la resa energetica.

Jackery si impegna per offrire soluzioni per l'energia sostenibili a tutti, per consentire di alimentare le decorazioni natalizie nel Italiae incoraggia chiunque a godersi quest'anno lo splendore festivo delle luci.

