JJG Aero obtient un financement de série B de 30 millions de dollars auprès de Norwest

BANGALORE, Inde, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Le fabricant de composants aérospatiaux JJG Aero, basé à Bangalore, a obtenu un financement de série B de 30 millions de dollars auprès de Norwest. Le capital sera déployé principalement pour développer et accroître la capacité de sa future usine dans le nord de Bangalore, afin de poursuivre l'intégration verticale et soutenir d'autres initiatives stratégiques. Ce tour de table porte le total des fonds levés à 42 millions de dollars et comprend la série A de 12 millions de dollars menée par CX Partners en avril 2024.

Anuj Jhunjhunwala, CEO of JJG Aero

Fondée en 2008, JJG Aero est spécialisé dans la fabrication de composants usinés de haute précision avec des capacités internes de finition de processus spéciaux, dans le domaine des systèmes et des moteurs d'avions. La société possède également une filiale impliquée dans les composants automobiles et le secteur industriel. La liste des clients de JJG Aero inclut des équipementiers américains et européens et des fournisseurs de niveau 1 tels que Collins Aerospace, Safran, GE Aerospace, Pratt & Whitney, Woodward et Liebherr.

« Les cinq dernières années ont été marquées par une croissance exponentielle pour les entreprises telles que la nôtre qui possèdent les capacités, les procédés, les normes de conformité et les relations avec les clients pour faire face à la demande mondiale dans le secteur de l'aérospatiale. L'opportunité est immense. Alors que nous n'avions que de deux petits sites d'une superficie d'un hectare, nous construisons maintenant un énorme 3e site sur un site de trois hectares, avec une intégration en amont et en aval plus poussée, ainsi qu'un espace permettant de s'étendre dans les zones adjacentes au moment opportun », a déclaré Anuj Jhunjhunwala, PDG de JJG Aero. « La chaîne d'approvisionnement aérospatiale est confrontée à une demande sans précédent de la part des constructeurs d'avions et les fournisseurs traditionnels du monde occidental ont du mal à faire face. Grâce à nos atouts et à notre proposition de valeur, nous pensons être un acteur clé pour les composants usinés de précision dans l'écosystème aérospatial. L'Inde est devenue une destination attrayante pour les leaders mondiaux en matière d'approvisionnement en composants et en pièces détachées, et nous sommes ravis d'avoir été choisis par tant de clients de premier plan en tant que fournisseur stratégique. »

« Nous sommes ravis d'investir dans JJG Aero, notre premier investissement dans ce segment. JJG Aero a connu une croissance remarquable, avec un taux de croissance annuel moyen de 35 % au cours des trois dernières années. Cet investissement permettra à JJG Aero non seulement de poursuivre sa trajectoire de croissance en augmentant ses capacités, mais aussi d'améliorer la qualité de ses revenus en se concentrant sur des composants à plus forte valeur ajoutée », a déclaré Shiv Chaudhary, directeur général de Norwest. « Les entreprises indiennes ont fait la démonstration de leur capacité à fournir des produits et des services de haute qualité en tant que sous-traitants pour des clients dans le monde entier. Grâce à la vigueur de l'industrie, nous pensons que la fabrication de pièces et de composants aéronautiques est en train de devenir un segment important de la sous-traitance de la fabrication en Inde. Nous pensons que JJG Aero est bien placé pour tirer parti de ces opportunités et renforcer sa présence sur le marché. »

De l'usinage simple à 2 axes à l'usinage complexe à 5 axes, JJG Aero propose une gamme complète de services de fabrication, complétée par plus de 30 procédés spéciaux homologués NADCAP, y compris la galvanoplastie, l'anodisation, la peinture et les essais non destructifs (END). L'entreprise réalise également des assemblages mécaniques, des essais et d'autres services à valeur ajoutée pour sa clientèle estimée.

Veda Corporate Advisors a agi en tant qu'unique conseiller pour la transaction.

À propos de JJG Aero

À propos de Norwest

Norwest est une société mondiale d'investissement en capital-risque et en capital-développement qui gère plus de 15,5 milliards de dollars de capitaux. Depuis sa création, Norwest a investi dans plus de 700 entreprises et est actuellement partenaire de plus de 250 entreprises dans son portefeuille de capital-risque et de capital-développement. La société investit dans des entreprises en phase de démarrage ou en phase finale de développement dans des secteurs clés, en mettant l'accent sur les entreprises, les soins de santé et les biens de consommation. L'équipe de Norwest offre un vaste réseau de relations, une expérience opérationnelle étendue et une large gamme de services efficaces pour aider les PDG et les fondateurs à développer leurs entreprises. Norwest a des bureaux à Menlo Park et San Francisco (Californie), à Mumbai (Inde) et à Tel Aviv (Israël). En Inde, Norwest a réussi à établir des partenariats avec des entreprises innovantes dans les secteurs de la finance, de l'industrie, de la technologie, de l'Internet, des soins de santé et de la pharmacie, ainsi que des biens de consommation. Parmi les investissements les plus notables de l'entreprise en Inde figurent Swiggy, Sila, Regency Health, Amagi, Infinx et Veritas Finance. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.norwest.com.

