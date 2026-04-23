JMGO annonce le lancement de son nouveau projecteur, le N3 Ultimate : une nouvelle façon de projeter, propulsée par le premier système optique 3-en-1 au monde

PARIS, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- JMGO annonce aujourd'hui le lancement du N3 Ultimate, projecteur lifestyle premium 4K dont le système optique 3-en-1 intégré est une première mondiale. Et si projeter partout, avec une image parfaite, se faisait en un seul clic? Pour la première fois, déplacement d'objectif, zoom optique grande plage et gimbal piloté par IA fonctionnent comme un système unifié. En un seul clic, l'image projetée est parfaite quelle que soit la position de l'appareil et chaque espace de projection est mémorisé instantanément.

JMGO N3 Ultimate

3-en-1 : une image parfaite, une liberté totale de placement

Au cœur du N3 Ultimate se trouve le premier système optique 3-en-1 au monde, qui unit trois technologies jusqu'ici indépendantes :

Déplacement optique quadridirectionnel (Vertical ±130 %, Horizontal ±53 %)

Zoom optique grande plage (0,88–1,7:1)

Gimbal de précision piloté par IA (Vertical 150°, Horizontal 360°)

En intégrant ces fonctionnalités dans un système unique, le JMGO N3 Ultimate s'adapte dynamiquement à différentes positions et surfaces, transformant ce qui était autrefois un processus manuel en plusieurs étapes, en une expérience fluide en un seul clic.

Optimisation de l'image optique : une projection décentrée sans compromis sur l'image

Dans les conditions réelles d'utilisation, presque tous les projecteurs se retrouvent placés en dehors de l'axe central. Contrairement aux solutions traditionnelles reposant sur la correction trapézoïdale numérique, qui réduit la résolution et la luminosité, le JMGO N3 Ultimate privilégie les corrections optiques.

Grâce à l'optimisation de l'image optique, l'image peut être alignée instantanément tout en conservant la netteté, les détails et la luminosité, même depuis des positions décentrées.

Mémoire spatiale de l'image IA : chaque mur et chaque usage mémorisés

Avec la fonction "mémoire spatiale de l'image IA", le JMGO N3 Ultimate permet aux utilisateurs de basculer instantanément la projection d'un mur à l'autre sans toucher l'appareil. Du mur frontal au plafond ou aux murs latéraux, le N3 Ultimate mémorise la taille d'écran préférée de l'utilisateur, les réglages d'image optimisés et l'application correspondante pour chaque scénario.

En un seul clic via la télécommande, le système restaure la configuration optimale et lance l'application associée, transformant un processus traditionnellement complexe en une expérience fluide et intuitive.

Conçu pour tous les espaces du quotidien, de jour comme de nuit

Pour garantir une véritable liberté spatiale dans différents environnements, le N3 Ultimate délivre jusqu'à 5 800 ISO lumens, grâce au système triple laser MALC™ 5.0 de JMGO, assurant des visuels lumineux et vibrants même en condition de jour.

Avec une précision colorimétrique de ΔE ≈ 0,7 et une couverture de la gamme colorimétrique BT.2020 à 110 %, le projecteur reproduit les couleurs natives, sublimées par une résolution 4K Ultra HD, le Dolby Vision et le Dolby Audio pour une expérience de visionnage immersive.

Des performances fluides dans tous les contextes d'utilisation : cinéma, sport et gaming

Doté du SoC MT9679 et du driver 8445, le N3 Ultimate prend en charge le Variable Refresh Rate (VRR), une latence ultra-faible de 1 ms et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz, offrant des visuels fluides et réactifs pour le cinéma, le sport et le gaming, encore améliorés par les performances MEMC de dernière génération. Le système tourne sous Google TV.

Une IA au service de l'expérience au quotidien

Le N3 Ultimate intègre plusieurs fonctionnalités IA conçues pour simplifier et sécuriser l'usage : l'alignement automatique de l'écran, la correction trapézoïdale automatique, la mise au point automatique, la protection automatique des yeux qui ajuste l'intensité lumineuse en cas de présence dans le faisceau ainsi que l'évitement automatique des obstacles pour maintenir une projection fluide en toutes circonstances.

Prix et disponibilité

Le JMGO N3 Ultimate est disponible à partir du 23 avril sur le site officiel de JMGO, sur Amazon, sur le site de la Fnac et son-video.com, au prix de 2 999 €, avec un tarif early bird de 2 499 € du 23 avril au 13 mai.

À propos de JMGO

Fondée en 2011, JMGO s'est imposée comme un acteur visionnaire de la technologie de projection intelligente, dédiée depuis plus d'une décennie à la recherche pionnière et au design d'avant-garde. Portée par l'innovation technologique, JMGO continuera d'améliorer l'expérience utilisateur et de faire progresser l'industrie. Pour découvrir l'ensemble de la gamme de projecteurs JMGO, rendez-vous sur JMGO.com

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