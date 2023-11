Kamera Express voit ses ventes augmenter de 24 % grâce à des initiatives durables

Capelle aan den IJssel, Pays-Bas , 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Les ventes de Kamera Express issues d'initiatives durables ont augmenté de 24 % par rapport à l'année dernière. Cette croissance est en accord avec la mission de Kamera Express, car l'entreprise prend des mesures sérieuses en faveur d'un avenir plus durable pour les créateurs d'images. Par exemple, l'entreprise a lancé son deuxième rapport d'impact ainsi qu'un nouvel ensemble de services de haute qualité pour prolonger la durée de vie de ses produits. Kamera Express compensera également le CO₂ libéré lors de la production de tous les appareils photo et livres photo vendus au cours du dernier trimestre 2023.

Les ventes issues des initiatives durables de Kamera Express sont en hausse de 24 % cette année. Cela comprend le chiffre d'affaires de la location, des livres photo durables ainsi que des produits d'occasions. Cette croissance est conforme à la mission de Kamera Express. "Après tout, avec nos créateurs d'images, nous voulons nous assurer que les générations futures puissent, elles aussi, continuer à capturer la beauté de la nature", explique Ben Cornelisse, PDG de Kamera Express. "Nous prenons au sérieux notre responsabilité en tant qu'entreprise internationale et c'est pourquoi nous prenons des mesures sérieuses pour devenir une organisation durable."

Rapport d'impact

Kamera Express a lancé son deuxième rapport d'impact décrivant les mesures prises depuis 2022. Par exemple, lors de l'emballage des commandes, seuls des cartons ondulés certifiés FSC et entièrement biodégradables ont été utilisés. Plus de 23 000 produits ont également bénéficié d'une seconde vie depuis 2022. Le rapport d'impact complet peut être lu ici .

Kamera Express Premium

En novembre 2023, Kamera Express a également lancé le pack de services gratuits « Kamera Express Premium ». Avec ce pack de services, les créateurs d'images reçoivent un pack d'entretien pour leur appareil photo, comprenant des nettoyages du capteur gratuits, une période de garantie prolongée, des conseils pour l'entretien de leur matériel et la garantie que leur appareil photo peut toujours être repris d'occasion. De cette façon, Kamera Express encourage ainsi une utilisation durable à long terme de ses produits.

"En tant que grand spécialiste de la photo et de la vidéo, nous pensons qu'il est important de montrer l'exemple", déclare Cornelisse. "C'est pourquoi nous collaborons avec Regreener pour lutter contre le changement climatique.

Par leur intermédiaire, nous soutenons un projet en Indonésie qui a non seulement un impact CO₂, mais qui contribue également à la biodiversité locale et présente des avantages socio-économiques. Nous plantons également des arbres aux Pays-Bas. En plantant des arbres dans le cadre de ces deux projets, Kamera Express compense les émissions de CO₂ liées à la production de livres photo durables ainsi que de tous les appareils photo vendus au cours du dernier trimestre 2023.

Un avenir durable

Dans les années à venir, Kamera Express continuera à œuvrer pour un avenir durable et plusieurs objectifs ont été fixés pour y arriver. Kamera Express souhaite, par exemple, que ses ventes issues d'initiatives durables continuent d'augmenter. En outre, Kamera Express souhaite devenir neutre en carbone d'ici 2045. Cornelisse : "Nous nous efforçons de réduire notre empreinte CO₂ de 25 % d'ici 2025 par rapport à 2021."

À propos de Kamera Express

Kamera Express est le spécialiste de la photo et de la vidéo pour tous les créateurs d'images et a une mission claire : offrir aux passionnés et aux professionnels de la photo et de la vidéo ce qu'il y a de mieux dans tous les domaines. Elle inspire ses clients avec du contenu créatif, des événements, des ateliers et des formations ainsi que des cours en ligne par le biais de la Kamera Express Academy. Kamera Express propose une gamme complète, des prix compétitifs et des conseils d'experts, mais également un certain nombre de services supplémentaires, tels que la location de matériel photo et vidéo, le développement de tirages photo, l'impression de livres photo et de décorations murales et aussi la numérisation de médias.

Kamera Express compte désormais 13 magasins aux Pays-Bas, 10 magasins en Allemagne, 9 magasins en Belgique et 2 magasins au Luxembourg. Kamera Express possède également des boutiques en ligne aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, en Espagne et en Italie.

