Kamera Express ziet omzet uit duurzame initiatieven met 24% groeien

Capelle aan den IJssel, Nederland, 9 november 2023 /PRNewswire/ -- De omzet van Kamera Express uit duurzame initiatieven is het afgelopen jaar met 24 procent gestegen. Deze groei sluit aan bij de missie van Kamera Express, want het bedrijf neemt serieuze stappen naar een duurzamere toekomst voor beeldmakers. Zo lanceerde het bedrijf haar tweede Impact Report én een nieuw en hoogwaardig servicepakket om de levensduur van haar producten te verlengen. Ook compenseert Kamera Express in het laatste kwartaal van 2023 de tijdens de productie vrijgekomen CO₂ van alle verkochte camera's en fotoboeken.

De omzet uit de duurzame initiatieven van Kamera Express stijgt dit jaar met 24 procent. Het gaat dan om de omzet uit onder meer verhuur, duurzame fotoboeken én tweedehands producten. Deze groei sluit aan bij de missie van Kamera Express. "Wij willen er namelijk samen met onze beeldmakers voor zorgen dat ook de toekomstige generaties de schoonheid van de natuur kunnen blijven vastleggen", zegt Ben Cornelisse, CEO van Kamera Express. "We nemen onze verantwoordelijkheid als internationaal bedrijf serieus. Daarom zetten we serieuze stappen naar een duurzame organisatie."

Impact Report

Kamera Express lanceerde haar tweede Impact Report met daarin een overzicht van de stappen die in 2022 zijn genomen. Zo werd tijdens het inpakken van een bestelling alleen nog maar golfkarton gebruikt dat FSC-gecertificeerd en volledig biologisch afbreekbaar is. Ook werd in 2022 al aan meer dan 23.000 producten een tweede leven gegeven. Het volledige Impact Report is hier te lezen.

Kamera Express Premium

In november 2023 lanceerde Kamera Express bovendien het gratis servicepakket 'Kamera Express Premium'. Met dit servicepakket ontvangen beeldmakers een onderhoudspakket voor hun camera, met onder andere gratis sensor reinigingen, een verlengde garantietermijn, tips voor onderhoud én de garantie dat hun camera altijd weer ingeruild kan worden. Hiermee stimuleert Kamera Express een langdurig en duurzaam gebruik van haar producten.

"Als vooraanstaande foto- en videospecialist vinden wij het belangrijk om het goede voorbeeld te geven", zegt Cornelisse. "Daarom werken we samen met Regreener om klimaatverandering tegen te gaan. Via hen ondersteunen we enerzijds een project in Indonesië, dat niet alleen CO₂-impact heeft, maar ook bijdraagt aan lokale biodiversiteit én socio-economische voordelen heeft. Daarnaast planten wij ook bomen in Nederland." Door bomen te planten middels deze twee projecten, compenseert Kamera Express de CO₂-uitstoot van de productie van de duurzame fotoboeken als ook van alle verkochte camera's in het laatste kwartaal van 2023.

Duurzame toekomst

De komende jaren zal Kamera Express zich blijven inzetten voor een duurzame toekomst. Hiervoor zijn verschillende doelen opgesteld. Zo wil Kamera Express dat de omzet uit de duurzame initiatieven blijft groeien. Daarnaast wil Kamera Express in 2045 CO₂-neutraal zijn. Cornelisse: "We werken er daarom aan om in 2025 onze CO₂-footprint al met 25% te hebben verminderd ten opzichte van 2021."

Over Kamera Express

Kamera Express is dé foto- en videospecialist voor iedere beeldmaker en heeft één duidelijke missie: de foto- en video enthousiasteling en professional op elk terrein het beste bieden. Ze inspireert haar klanten met creatieve content, evenementen, workshops en (online) cursussen via de Kamera Express Academy. Ze biedt een compleet assortiment, scherpe prijzen en deskundig advies. Daarnaast biedt Kamera Express een aantal extra services, zoals de verhuur van foto- en videoapparatuur, het ontwikkelen van fotoprints, fotoboeken en wanddecoratie, digitalisering van media en apparatuur leasing.

Kamera Express heeft nu 13 winkels in Nederland, 10 winkels in Duitsland, 9 winkels in België en 2 winkels in Luxemburg. Daarnaast heeft Kamera Express webshops in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Spanje en Italië.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2272341/Kamera_Express_Campaign.jpg