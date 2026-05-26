Kerogo Finance continue de se déployer et s'implante dans l'Ouest avec l'arrivée du cabinet nantais OZEO au sein du Groupe

PARIS, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa stratégie de croissance, le groupe d'expertise comptable Kerogo Finance annonce l'intégration du cabinet OZEO, acteur de référence du marché nantais. Cette opération porte le groupe à 70 M€ de chiffre d'affaires et plus de 25 000 clients, et fait d'OZEO sa plateforme de développement régionale sur le Centre Ouest.

OZEO, acteur de référence du marché nantais

Kerogo Finance et OZEO (PRNewsfoto/Kerogo Finance)

Implanté à Nantes et dirigé par Charles-Henri LEJEUNE et Julien FIOLLEAU, OZEO a su cultiver une relation de proximité et de confiance avec ses clients tout en développant une organisation structurée dotée de fonctions support dédiées. Fort de ces atouts, le cabinet a connu un développement rapide ces dernières années et s'impose désormais comme un acteur de référence du marché nantais.

Le cabinet s'est affirmé comme un des leaders régionaux, proposant un large éventail de services à ses clients TPE, PME et ETI cotées. Il a également développé une expertise pointue dans le service aux réseaux de franchises, pour lesquels il a conçu une offre de services dédiée

Des équipes engagées dans la durée

OZEO s'appuie sur une équipe mobilisée de 90 collaborateurs. Aux côtés de Charles-Henri et Julien, les experts-comptables Delphine MERCIER, Charlotte CRUVELLIER et Paul NEHAUME jouent un rôle clé dans le développement du cabinet. L'ensemble des salariés cadres associés resteront pleinement engagés à leurs côtés pour porter la croissance d'OZEO au sein du groupe.

Une opération structurante pour le groupe Kerogo

Cette opération marque une étape structurante pour le groupe Kerogo Finance, qui se dote d'une plateforme de développement régionale, en s'appuyant sur un cabinet à l'identité affirmée, à la trajectoire de croissance soutenue et qui a d'ores et déjà démontré sa capacité à mener avec succès des acquisitions et leur intégration.

OZEO devient ainsi la plateforme de développement régionale sur le Centre Ouest du groupe Kerogo Finance. Une première opération est prévue dès octobre 2026 avec l'ouverture d'un bureau sur La Rochelle.

Ce rapprochement s'inscrit pleinement dans la stratégie de Kerogo, dont l'ambition est de devenir le copilote de confiance des entrepreneurs, en leur offrant une vision claire, des outils performants et un accompagnement humain de qualité sur l'ensemble de leurs problématiques.

Le cabinet OZEO poursuivra son développement en conservant son identité, sa marque et sa proximité client, tout en bénéficiant des ressources, des expertises transverses et des capacités technologiques du groupe notamment en matière d'intelligence artificielle.

En leurs mots

Charles-Henri LEJEUNE et Julien FIOLLEAU, dirigeants du cabinet OZEO : Rejoindre le groupe Kerogo Finance représente pour nous une nouvelle phase importante de notre histoire. Ce qui nous a séduit, c'est avant tout un projet commun : celui de continuer à grandir en préservant ce qui fait notre singularité, notre identité, notre culture, notre relation de proximité avec nos clients et nos collaborateurs. Kerogo Finance nous offre les moyens d'accélérer notre développement sans renoncer à ce que nous sommes. Nous abordons cette nouvelle étape avec beaucoup d'enthousiasme et la conviction que les meilleures années d'OZEO sont devant nous, portées par un groupe ambitieux qui partage nos valeurs.

Christophe PINGARD, Président de Kerogo Services : Nous sommes très heureux d'accueillir Charles-Henri, Julien et toutes les équipes d'OZEO au sein du groupe Kerogo. Cette acquisition est une étape majeure dans notre déploiement dans l'Ouest de la France, et plus particulièrement dans la région nantaise, qui est l'un des bassins économiques les plus dynamiques du pays. Avec OZEO, nous avons trouvé exactement la plateforme que nous recherchions pour ancrer et structurer notre présence régionale : un cabinet solide, avec une identité forte, des équipes engagées et une vraie culture de la croissance.

Hugues HUSSON DE SAMPIGNY, Président de Kerogo Finance : Ce rapprochement illustre parfaitement notre approche : nous cherchons des cabinets dont le positionnement est aligné avec l'ADN de Kerogo Finance. Accompagner les TPE et PME avec exigence, proximité et sur-mesure, c'est précisément ce qu'OZEO fait depuis sa création, et c'est exactement ce que nous défendons. Nous continuons de nous appuyer activement sur les nouveaux outils technologiques et développons de nouvelles solutions avec de l'IA embarquée pour proposer à nos clients toujours plus de services, de réactivité et de valeur ajoutée.

Thomas BETTHAEUSER, Directeur M&A de Kerogo Finance : Nous recherchions activement une plateforme de consolidation régionale et OZEO répondait parfaitement à notre cahier des charges : une trajectoire de croissance organique soutenue témoignant de la qualité de l'offre et de la relation client, et une organisation bien structurée avec des fonctions support dédiées, gage d'une bonne maturité opérationnelle. Ces qualités, associées à la vision stratégique des 2 dirigeants Charles-Henri et Julien et leur capacité à embarquer leurs équipes constituent des bases solides pour une plateforme de développement à l'échelle régionale.

Kerogo Finance

Kerogo Finance a pour ambition de transformer le secteur avec un modèle innovant qui allie la qualité du conseil personnalisé à la puissance des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Le groupe rassemble désormais 7 cabinets qui partagent cette ambition et la volonté de maximiser la valeur ajoutée pour leurs clients et collaborateurs : Keobiz, Jacques Rozenbaum, Audit Conseil, Ecla Exa, Joël Pruvost, ExperFinance et OZEO. L'ambition du groupe est d'atteindre plus de 200 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2030.

Kerogo Finance s'est doté d'une infrastructure IT mutualisée et d'un socle d'outils communs à l'ensemble de ses cabinets, leur permettant de bénéficier de la meilleure plateforme technologique du marché. Le groupe s'appuie sur ce socle commun pour déployer ses développements en matière d'intelligence artificielle : automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, aide à l'analyse et à la production, enrichissement de la relation client grâce à des insights personnalisés et une meilleure anticipation de leurs besoins. Ces innovations permettent aux cabinets du groupe de concentrer leur expertise là où elle compte le plus, au service de l'accompagnement des dirigeants.

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Contact:

Mélanie LASSERRE ([email protected])