Le groupe d'expertise comptable Kerogo Finance annonce l'acquisition du cabinet ExperFinance & Associés et se renforce dans son positionnement de partenaire de confiance des entrepreneurs grâce à une offre à 360°

PARIS, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa stratégie de développement, Kerogo annonce l'acquisition du cabinet ExperFinance, implanté à Paris et adressant notamment une clientèle de brasseries et restaurants. Cette opération vient renforcer à la fois l'expertise sectorielle du groupe et son ambition d'offrir une offre de services globale et sécurisante aux entrepreneurs.

Fondé et dirigé par Nicolas TRIADOU et Audrey BILY, ExperFinance s'est construit une réputation d'excellence auprès des dirigeants du secteur Hotels et Restaurants. Grâce à une compréhension fine de leurs enjeux opérationnels, réglementaires et humains, Le cabinet se distingue par une offre 360° dédiée aux dirigeants, allant bien au-delà de la comptabilité traditionnelle :

Conseil juridique et social ;

Direction financière externalisée ;

Contrôle de gestion et tableaux de bord ;

Services de conciergerie et d'accompagnement du dirigeant…

Cette couverture très large des besoins du dirigeant en termes de pilotage lui permet de se concentrer sur le développement de son activité, tout en étant sécurisé dans l'ensemble de ses décisions stratégiques, opérationnelles et dans la gestion de ses équipes.

L'intégration d'ExperFinance s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Kerogo Finance, dont l'ambition est de devenir le copilote de confiance des entrepreneurs, en leur apportant une vision claire, des outils performants et un accompagnement humain sur l'ensemble de leurs problématiques.

Les équipes d'ExperFinance poursuivront le développement du cabinet en conservant leur identité et leur proximité client, tout en s'appuyant sur les moyens, les expertises transverses et les capacités technologiques du groupe. La mise en commun des ressources va permettre aux collaborateurs de se concentrer davantage sur les missions de conseil à forte valeur ajoutée, au plus près des dirigeants.

Christophe PINGARD, Président de Kerogo Services : Nous sommes très heureux d'accueillir Audrey, Nicolas et toute l'équipe d'ExperFinance au sein du groupe Kerogo. Leur positionnement sectoriel fort et leur approche 360° de l'accompagnement des dirigeants illustrent parfaitement notre vision : être bien plus qu'un expert-comptable, mais un véritable copilote pour les entrepreneurs. Cette acquisition renforce notre capacité à sécuriser les dirigeants dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant. Ce sont deux dirigeants talentueux, et nous sommes heureux de les compter désormais au sein de notre équipe. Ils partagent tous deux notre approche stratégique fondée sur la valeur apportée aux clients.

Hugues HUSSON DE SAMPIGNY, Président de Kerogo Finance : Le rapprochement avec ExperFinance nous permet d'enrichir l'offre de services du groupe notamment en matière de conseil social et RH, un enjeu clé pour les dirigeants, en particulier dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre comme la restauration. Nous souhaitons également nous appuyer sur leur savoir-faire pour développer une offre de copilotage de contrôle de gestion dédiée aux dirigeants-entrepreneurs, incluant reportings récurrents et tableaux de bords. Notre ambition est claire : donner aux chefs d'entreprise une lecture simple, fiable et actionnable de leur performance afin de les guider et les sécuriser dans leurs décisions stratégiques et de les sécuriser durablement.

Thomas BETTHAEUSER, Directeur M&A de Kerogo Finance : Dès notre premier échange avec Audrey et Nicolas, la pertinence du rapprochement s'est imposée naturellement. Nous avons immédiatement perçu un alignement très fort en termes de positionnement, de vision du métier et d'ambition pour les dirigeants-entrepreneurs. Kerogo Finance est avant tout un projet humain et au-delà des performances du cabinet, ce sont la personnalité, l'engagement et la compétence d'Audrey et Nicolas qui nous ont convaincus. Nous sommes certains qu'ils vont fortement contribuer au projet de groupe et à notre développement futur.

Audrey BILY et Nicolas TRIADOU, dirigeants d'ExperFinance : Nous avons rencontré plusieurs repreneurs potentiels mais très vite le projet Kerogo Finance s'est imposé comme une évidence tant nos visions se rejoignent. Nous partageons la même ambition : accompagner les dirigeants de manière globale, pragmatique et sécurisante. L'adossement au groupe va nous permettre d'accélérer notre développement, d'élargir encore notre palette de services et de continuer à offrir à nos clients un accompagnement sur mesure, au plus près de leurs enjeux quotidiens.

Kerogo Finance

Kerogo Finance a pour ambition de transformer le secteur avec un modèle innovant qui allie la qualité du conseil personnalisé à la puissance des nouvelles technologies. Le groupe rassemble désormais 6 cabinets qui partagent cette ambition et la volonté de maximiser la valeur ajoutée pour leurs clients et collaborateurs. Fin 2025 Kerogo approche les 60M€ de revenus et gère plus de 22.000 Clients au travers de ses 6 cabinets: Le cabinet Keobiz, le cabinet Jacques Rozenbaum, le cabinet Audit Conseil, le cabinet Ecla Exa, le cabinet Joel Pruvost, et le cabinet ExperFinance. L'ambition du groupe Kerogo Finance est de réaliser plus de 200M°€ de CA à l'horizon 2030.

Afin d'accélérer son développement par croissance externe, Kerogo Finance s'est doté de moyens et d'équipes dédiées, permettant de couvrir de l'exécution des opérations jusqu'à l'intégration opérationnelle.

Avec le soutien de son actionnaire de référence Perwyn, Kerogo Finance est actif dans la recherche de cabinets d'expertise comptable pouvant rejoindre le groupe qui partagent la volonté de s'adapter aux évolutions structurelles du métier et de grandir ensemble pour en faire le leader sur le segment des TPE/PME.

Contact : Mélanie LASSERRE - [email protected]

