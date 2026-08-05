Kings Dock Sports Group Limited lance « Liverpool Basketball », la toute nouvelle franchise de la Super League Basketball, marquant ainsi le retour du basket-ball professionnel de haut niveau à Liverpool

LIVERPOOL, Angleterre, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- La Super League Basketball (SLB) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa 10e franchise historique , marquant ainsi le retour du basket-ball professionnel masculin de haut niveau dans l'une des villes sportives les plus emblématiques de Grande-Bretagne. Le nouveau club, le Liverpool Basketball, fera ses débuts lors de la saison 2026-2027, et aura pour terrain la M&S Bank Arena, située sur le front de mer emblématique de Liverpool.

Cette annonce va bien au-delà d'un simple investissement à long terme et du lancement d'un nouveau club. Cela marque la création d'une nouvelle institution sportive à Liverpool, conçue pour rivaliser au plus haut niveau tout en générant un impact durable sur les plans économique, social et culturel.

La franchise appartient à Kings Dock Sports Group Ltd, la holding sportive fondée par Jason Dolan, dirigeant dans le secteur des médias et investisseur dans le domaine du sport. Le Kings Dock Sports Group s'engage à bâtir un club capable de rivaliser au plus haut niveau international, tout en devenant une institution locale durable pour Liverpool et un moteur du développement du basket-ball dans toute la région.

Jason Dolan, fondateur et propriétaire de Kings Dock Sports Group Ltd, a déclaré :

« Nous construisons pour des décennies, pas pour une saison. C'est pourquoi Liverpool s'est imposé comme un choix évident. Sa réputation sportive internationale, son stade de classe mondiale, son centre-ville animé et ses supporters passionnés ont donné naissance à une culture façonnée par des clubs qui représentent bien plus qu'une simple compétition : ils incarnent leurs communautés, leurs supporters et leur ville. Cette culture constitue le socle sur lequel s'appuie la création de l'un des meilleurs clubs de basket-ball d'Europe.

Notre ambition est de bâtir un club professionnel dont Liverpool puisse être fier. Un lieu qui reflète l'âme de cette ville, qui inspire les jeunes, qui attire des talents d'envergure mondiale et qui offre une expérience inoubliable à la communauté de Liverpool à chaque fois que les portes de la M&S Bank Arena s'ouvrent. »

Cette nouvelle franchise renforce encore la position de Liverpool parmi les principales destinations britanniques pour les grands événements sportifs et de divertissement, en ajoutant une nouvelle organisation sportive professionnelle active toute l'année à l'économie touristique en pleine expansion de la ville.

La vice-présidente du Conseil municipal et membre du Cabinet chargée des finances, des ressources et de la transformation, la conseillère Ruth Bennett, a déclaré :

« Liverpool s'est forgé une réputation de ville capable d'accueillir des événements sportifs majeurs à un niveau mondial, et l'arrivée d'une franchise de la Super League de basket-ball comble un vide qui durait depuis plus d'une décennie : une équipe professionnelle de haut niveau installée sur notre front de mer, qui disputera une saison complète, année après année. »

Graham Morgan, conseiller municipal et adjoint au maire de la région urbaine de Liverpool, a déclaré :

« Cet investissement permettra à la région de Liverpool d'accueillir une nouvelle organisation sportive professionnelle, ce qui créera des emplois, dynamisera notre économie touristique et renforcera la position de notre région en tant que lieu de prédilection pour les investisseurs internationaux.

Tout aussi important, l'engagement du club à collaborer avec les communautés locales devrait ouvrir des perspectives aux jeunes dans ce sport en plein essor. J'ai hâte de voir notre toute nouvelle équipe professionnelle disputer des matchs et offrir de nouvelles opportunités aux habitants de la région. »

Faye Dyer, directrice générale du Liverpool Experience Campus, qui abrite la M&S Bank Arena, a déclaré :

« L'arrivée d'une franchise de basket-ball de la Super League à la M&S Bank Arena marque un nouveau chapitre passionnant de la riche histoire sportive de Liverpool, et nous sommes fiers de contribuer à sa concrétisation.

Ce partenariat renforce encore davantage la réputation de Liverpool en tant que destination de choix pour le sport, le divertissement et les événements en direct de niveau mondial, tout en soulignant le rôle important que joue le Liverpool Experience Campus dans la croissance et le succès continus de la ville.

Rassembler les gens grâce à des expériences live inoubliables est au cœur de toutes nos activités. Le fait d'accueillir cette nouvelle équipe témoigne de notre ambition de rendre le sport de haut niveau plus accessible, d'inspirer la prochaine génération et de créer une effervescence tout au long de l'année sur les quais.

Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux spectateurs dans notre salle et d'offrir aux fans l'occasion de découvrir du basket-ball de haut niveau au cœur de la ville. Nous espérons que le fait de voir des athlètes d'élite s'affronter à deux pas de chez eux inspirera les jeunes de toute la région de Liverpool, contribuant ainsi à développer ce sport et à créer des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires pendant de nombreuses années. »

Annie Brown, directrice générale de The Municipal et présidente du conseil d'administration de l'ABID de Liverpool, a déclaré :

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir ces événements qui ne se contentent pas d'attirer du monde dans la ville, mais qui lui apportent aussi du dynamisme et de l'animation. L'ABID de Liverpool a instauré cette taxe de 2 £ afin de soutenir, de manière durable, les événements qui ont un impact réel sur notre économie touristique. Il s'agit de transformer les visites en séjours afin de soutenir nos hôtels et le secteur de l'hébergement. Nous savons que les visiteurs souhaitent profiter au maximum de leur séjour, et les événements sportifs captivent véritablement l'imagination et incitent les gens à prolonger leur séjour. Le basket-ball trouvera son public à Liverpool, et ce sera un nouveau sport qui nous passionnera, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. »

Au cours des prochaines semaines, l'organisation dévoilera l'identité du club, son image de marque, les nominations à la direction, le staff technique et l'effectif initial, ainsi qu'un programme communautaire complet destiné à encourager la pratique sportive et à offrir des parcours de développement aux jeunes joueurs talentueux de la région de Liverpool.

Les inscriptions aux abonnements, les partenariats fondateurs et d'autres annonces concernant le club débuteront plus tard cet été, alors que les préparatifs se poursuivent en vue de la saison inaugurale de la franchise.

Aujourd'hui marque le retour du basket-ball professionnel à Liverpool. Demain, nous entamerons la construction d'un club qui représentera la ville pour les générations à venir.

À propos de la Super League de basket-ball :

La Super League Basketball (SLB) est la première division du basket-ball professionnel masculin en Grande-Bretagne. Créée en 2024 par un consortium regroupant les principaux clubs professionnels du pays, cette ligue a pris la relève de la British Basketball League et a donné le coup d'envoi de sa première saison en septembre 2024. Les clubs de la SLB disputent le championnat national et représentent la Grande-Bretagne dans les compétitions européennes, notamment l'ENBL, la Ligue des champions de basket-ball et la Coupe d'Europe de la FIBA. Le championnat est diffusé dans le monde entier par DAZN. Avec l'arrivée de la franchise de Liverpool, la SLB comptera 10 clubs pour la saison 2026-2027. superleaguebasketballm.co.uk

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À propos du Liverpool Experience Campus :

Le Liverpool Experience Campus (LEX) est le seul complexe au Royaume-Uni réunissant sous un même toit une salle de spectacle, un centre de congrès et un parc des expositions, situé sur le front de mer de Kings Dock, à Liverpool. Composé de la M&S Bank Arena, du Centre des congrès, du Parc des expositions et de l'Auditorium, ce complexe a ouvert ses portes en 2008 et a depuis accueilli des millions de visiteurs à l'occasion de concerts, de conférences, d'expositions et de grands événements sportifs internationaux. La M&S Bank Arena peut accueillir jusqu'à 11 000 personnes et figure parmi les salles les plus fréquentées du Royaume-Uni. LEX est un employeur régional de premier plan qui contribue depuis longtemps à l'économie touristique de Liverpool et aux programmes en faveur de la valeur sociale. mandsbankarena.com

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À propos de Kings Dock Sports Group Ltd :

Kings Dock Sports Group Ltd est la société propriétaire de la franchise de basket-ball de Liverpool en Super League. Fondée par Jason Dolan, un investisseur américain spécialisé dans le sport, cette société a été créée dans le but de développer des infrastructures sportives de niveau mondial et d'avoir un impact durable sur la communauté de Liverpool grâce au sport. Dolan est également le fondateur de l'Atlanta Cup, l'un des plus grands tournois annuels de tennis professionnel aux États-Unis.

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