Korean Air, transporteur national et la plus grande compagnie aérienne de Corée du Sud, met en service Ramco Aviation

Transforme numériquement son centre de maintenance de moteurs et pose les bases technologiques de son futur pôle de maintenance, le plus grand hub MRO de moteurs d'Asie

SÉOUL, Corée du Sud et CHENNAI, Inde, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Ramco Systems, le fournisseur mondial de logiciels d'aviation a annoncé la mise en service réussie de son Aviation Suite dans le centre de maintenance moteur de Korean Air. La compagnie aérienne est le transporteur national et la plus grande compagnie aérienne de Corée du Sud. Cette entrée en service dote Korean Air d'une plateforme évolutive et prête pour l'avenir, conçue pour simplifier les opérations complexes, stimuler la productivité et soutenir l'expansion de ses capacités de maintenance de moteurs de classe mondiale.

L'équipe de Ramco Systems et Korean Air lors de la cérémonie de mise en service organisée au centre de maintenance des moteurs de Korean Air.

L'Aviation Suite de Ramco procure à Korean Air une collaboration transparente et une intégration des processus dans les domaines de la maintenance des moteurs, des finances, de l'assistance à la clientèle et de la facturation. La solution s'intègre de manière fluide et transparente aux plateformes internes et externes, y compris le système de stockage et de récupération automatisé de Korean Air pour une gestion efficace de l'entrepôt, reliant Korean Air à ses clients et fournisseurs par le biais de technologies standard, garantissant ainsi l'interopérabilité et l'évolutivité. En outre, l'Aviation Suite de Ramco fournit des informations en temps réel sur les opérations de maintenance des moteurs, ce qui permet aux dirigeants de Korean Air de disposer de données sur la capacité par rapport au débit de production, sur les indicateurs de coûts et de recettes et sur les performances globales du compte de résultat.

Dans une avancée majeure vers des opérations sans papier, plus de 400 mécaniciens et ingénieurs de Korean Air utilisent désormais l'application mobile Mechanic Anywhere de Ramco pour l'exécution numérique des opérations de maintenance. Cela permet d'éliminer les goulets d'étranglement manuels, de réduire les temps d'attente et d'optimiser les flux de travail, pour des délais d'exécution plus courts et une efficacité opérationnelle accrue.

L'Aviation Suite de Ramco servira également de composant numérique clé pour les opérations du futur pôle de maintenance des moteurs de Korean Air, dont l'entrée en service est prévue pour 2027 en tant que plus grand centre MRO (maintenance, réparation et révision) de moteurs d'Asie.

Chan Woo Jung, premier vice-président et chef de la division Maintenance et ingénierie de Korean Air, a déclaré : « Cette étape importante représente un pas audacieux de redéfinition de notre mode de fonctionnement dans le secteur de l'aviation. En nous associant à Ramco, nous adoptons une approche numérique qui va nous permettre d'évoluer en toute confiance et d'offrir une valeur exceptionnelle, en tenant compte de la complexité et de la précision requises dans la maintenance des moteurs, pour laquelle l'efficacité est essentielle afin de répondre aux demandes des clients. En pensant à l'avenir, cette transformation soutient notre vision pour notre prochain pôle de maintenance des moteurs, dans lequel la maintenance prédictive, l'intelligence en temps réel et les processus automatisés fondés sur les données nous permettront d'atteindre de nouveaux niveaux d'excellence opérationnelle et d'agilité. »

Sam Jacob, Executive Vice-président et responsable de l'unité commerciale Aviation, Aérospatiale et Défense, Ramco Systems, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir travaillé avec Korean Air pour transformer numériquement ses opérations de maintenance des moteurs. Son attention constante à l'innovation et à l'optimisation des processus, grâce à l'Aviation Suite nouvelle génération de Ramco, établit une nouvelle norme d'excellence dans le secteur. Grâce à une visibilité en temps réel, à des flux de travail « mobile-first » et à une intégration transparente, nous permettons à des organisations innovantes comme Korean Air de rester à la pointe de l'industrie avec rapidité et résilience. Avec cette transformation numérique, Korean Air pérennise ses opérations et les prépare aux exigences futures pour une ère de maintenance, de réparation et de révision intelligente et durable. »

Le logiciel Ramco Aviation est utilisé par plus de 24 000 utilisateurs pour gérer plus de 4 000 avions dans le monde entier. Avec plus de 90 organisations d'aviation clientes, Ramco est la solution de choix pour les grandes compagnies aériennes, les prestataires MRO tiers (maintenance, réparation et révision), les grands opérateurs d'hélicoptères, les organisations de défense de premier plan et les principales entreprises de mobilité aérienne urbaine dans le monde entier. Disponible sur le cloud, l'Aviation Suite de Ramco permet d'accéder à des applications « Anywhere Apps », ce qui accélère considérablement l'efficacité et l'agilité de l'organisation. Ramco change le paradigme des logiciels d'entreprise avec des solutions basées sur l'intelligence artificielle, une expérience utilisateur intelligente basée sur la voix et des fonctionnalités avancées telles que les cartes de tâches numériques, la capacité de maintenance hors ligne, les chatbots conversationnels, les HUB et les solutions cognitives.

À propos de Korean Air

Au service du monde depuis plus de 55 ans, Korean Air est l'une des 20 premières compagnies aériennes au monde, transportant plus de 25 millions de passagers en 2025. Avec son hub mondial à l'aéroport international d'Incheon (ICN), la compagnie aérienne dessert 116 villes dans 39 pays sur cinq continents avec une flotte moderne de 166 avions et plus de 20 000 employés.

Les performances exceptionnelles de Korean Air et sa détermination à assurer le plus haut niveau de sécurité et de service à la clientèle ont été largement reconnus. La compagnie aérienne a obtenu de nombreuses accolades, notamment une note de 5 étoiles de Skytrax ainsi que le titre de compagnie aérienne de l'année décerné par Air Transport World et Airline Ratings.

Korean Air est un membre fondateur de l'alliance SkyTeam et est l'une des plus grandes compagnies aériennes transpacifiques grâce à sa coentreprise avec Delta Air Lines.

Pour plus d'informations sur Korean Air, veuillez consulter www.koreanair.com, Korean Air Newsroom, facebook.com/KoreanAir, instagram.com/KoreanAirworld et x.com/KoreanAir_KE.

Korean Air est le seul exploitant d'installations spécialisées dans la révision des moteurs d'avions civils en Corée. La compagnie aérienne a commencé à réviser les moteurs de Boeing 707 en 1976, et a depuis reconstruit près de 5 000 moteurs et fourni des moteurs à d'autres compagnies aériennes, dont sa filiale Jin Air, ainsi qu'à des transporteurs internationaux tels que Delta Air Lines et China Southern Airlines.

La qualité de la maintenance de la compagnie aérienne a été reconnue par de nombreux organismes réputés. Korean Air détient des certifications de navigabilité délivrées par 13 autorités nationales et internationales, dont l'administration fédérale de l'aviation coréenne, l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA), l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et l'administration de l'aviation civile de Chine (CAAC).

Pour plus d'informations sur Korean Air, veuillez consulter le site www.koreanair.com

À propos de Ramco Systems :

Ramco Systems est un fournisseur de produits/plateformes de logiciels d'entreprise de classe mondiale qui perturbe le marché avec ses logiciels d'entreprise multi-locataire basés sur le cloud et le mobile, et qui stimule l'innovation avec succès depuis plus de 25 ans. Au fil des ans, Ramco a établi ses antécédents en servant plus de 800 clients dans le monde avec plus de deux millions d'utilisateurs et en fournissant une valeur commerciale tangible dans les domaines de la paie mondiale, de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, et de l'ERP. Le principal facteur de différenciation de Ramco est son approche innovante du développement de produits grâce à sa plate-forme révolutionnaire d'assemblage et de fourniture d'applications d'entreprise. Sur le front de l'innovation, Ramco s'appuie sur des technologies de pointe autour de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'automatisation des processus robots et de la chaîne de blocs, entre autres, pour aider les organisations à adopter la transformation numérique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.ramco.com/products/aviation-software/

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