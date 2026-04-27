تدخل الخطوط الجوية الكورية، الناقل الوطني لكوريا الجنوبية وأكبر شركة طيران فيها، إلى مرحلة التشغيل الفعلي مع رامكو أفييشن

وتحقق تحولاً رقمياً في مركز صيانة المحركات التابع لها، وتضع الأساس التقني لمجمع الصيانة المرتقب، والذي يُعد أكبر مركز لصيانة وإصلاح وعمرة المحركات في آسيا

سيؤول، كوريا الجنوبية، وتشيناي، الهند27 أبريل / نيسان 2026

Ramco Systems & Korean Air team at the Go-Live Ceremony held at Korean Air’s Engine Maintenance Center

/PRNewswire/ -- أعلنت رامكو سيستمز، مزود برمجيات الطيران العالمي، عن نجاح الدخول إلى مرحلة التشغيل الفعلي لرامكو أفييشن سويت في مركز صيانة المحركات التابع للخطوط الجوية الكورية. تُعد شركة الطيران هذه الناقل الوطني لكوريا الجنوبية وأكبر شركة طيران فيها. يزوّد هذا التطبيق الخطوط الجوية الكورية بمنصة جاهزة للمستقبل وقابلة للتوسع، صُممت لتبسيط العمليات المعقدة، وتعزيز الإنتاجية، ودعم توسيع قدراتها عالمية المستوى في صيانة المحركات.

يدعم رامكو أفييشن سويت الخطوط الجوية الكورية من خلال تعاون سلس وتكامل العمليات عبر صيانة المحركات، والمالية، ودعم العملاء، والفوترة. كما يتكامل الحل بسلاسة مع المنصات الداخلية والخارجية، بما في ذلك نظام التخزين والاسترجاع الآلي لدى الخطوط الجوية الكورية لإدارة المستودعات بكفاءة، ويربط الخطوط الجوية الكورية بعملائها ومورديها من خلال تقنيات متوافقة مع معايير الصناعة، بما يضمن قابلية التشغيل البيني وقابلية التوسع. وعلاوة على ذلك، يوفّر رامكو أفييشن سويت رؤى في الوقت الفعلي حول عمليات صيانة المحركات، بما يمدّ قيادة الخطوط الجوية الكورية برؤى قائمة على البيانات بشأن الطاقة الاستيعابية مقابل معدلات الإنتاج، ومؤشرات التكلفة والإيرادات، وأداء الأرباح والخسائر بشكل عام.

وفي خطوة كبيرة نحو عمليات بلا ورق، يستخدم الآن أكثر من 400 ميكانيكي ومهندس لدى الخطوط الجوية الكورية تطبيق ميكانيك إني وير للأجهزة المحمولة من رامكو لتنفيذ أعمال الصيانة رقمياً. يقضي ذلك على الاختناقات اليدوية، ويقلّص أوقات الانتظار، ويحسّن سير العمل، ما يؤدي إلى تسريع زمن الإنجاز وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما سيؤدي رامكو أفييشن سويت دور مكوّن رقمي رئيسي في عمليات مجمع الصيانة المرتقب للمحركات لدى الخطوط الجوية الكورية، والمقرر افتتاحه في عام 2027 باعتباره أكبر مركز لصيانة وإصلاح وعمرة المحركات في آسيا.

وقال تشان وو جونغ، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم الصيانة والهندسة في الخطوط الجوية الكورية: "تمثل هذه المحطة خطوة جريئة نحو إعادة تعريف الطريقة التي نعمل بها في قطاع الطيران. ومن خلال شراكتنا مع رامكو، نعتمد نهجاً رقمياً أولاً سيتيح لنا التوسع بثقة وتقديم قيمة استثنائية، مع التعامل مع التعقيد والدقة اللذين تتطلبهما صيانة المحركات، حيث تُعد الكفاءة عاملاً حاسماً في تلبية متطلبات العملاء. وبالنظر إلى المستقبل، يدعم هذا التحول رؤيتنا لمجمع صيانة المحركات المرتقب، حيث ستمكننا الصيانة التنبؤية، والرؤى في الوقت الفعلي، والعمليات المؤتمتة القائمة على البيانات من تحقيق مستويات جديدة من التميز التشغيلي والمرونة".

وقال سام جاكوب، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس وحدة الأعمال الاستراتيجية لقطاعات الطيران والفضاء والدفاع في رامكو سيستمز: "لقد كان شرفاً لنا أن نعمل مع الخطوط الجوية الكورية على تحقيق التحول الرقمي في عمليات صيانة المحركات لديها. إن تركيزهم الدؤوب على الابتكار وتحسين العمليات، والمدعوم برامكو أفييشن سويت من الجيل التالي، يرسخ معياراً جديداً للتميّز في القطاع. ومن خلال الرؤية في الوقت الفعلي، وسير عمل يرتكز على الأجهزة المحمولة، والتكامل السلس، نمكّن المؤسسات ذات الرؤية المستقبلية مثل الخطوط الجوية الكورية من قيادة القطاع بسرعة وقدرة على الصمود. ومع هذا التحول الرقمي، تعمل الخطوط الجوية الكورية على تهيئة عملياتها للمستقبل في عصر يتسم بصيانة وإصلاح وعمرة ذكية ومستدامة".

تحظى برمجيات رامكو أفييشن بثقة أكثر من 24,000 مستخدم لإدارة أكثر من 4,000 طائرة حول العالم. ومع انضمام أكثر من 90 مؤسسة في قطاع الطيران، تُعد رامكو الحل المفضل لكبرى شركات الطيران، ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة من الأطراف الثالثة، وكبار مشغلي المروحيات، والمؤسسات الدفاعية الرائدة، وكبرى شركات التنقل الجوي الحضري حول العالم. وبصفته حلاً متاحاً عبر السحابة، يوفّر رامكو أفييشن سويت إمكانية الوصول عبر تطبيقات 'إني وير'، ما يسرّع بشكل كبير الكفاءة والمرونة المؤسسية. تغيّر رامكو نموذج برمجيات المؤسسات من خلال حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتجربة مستخدم ذكية مدعومة بالصوت، وميزات متقدمة مثل بطاقات مهام رقمية، وإمكانية الصيانة دون اتصال، وروبوتات دردشة تفاعلية، وهابز، والحلول الإدراكية.

نبذة عن الخطوط الجوية الكورية

على مدى أكثر من 55 عاماً في خدمة العالم، أصبحت الخطوط الجوية الكورية واحدة من أفضل 20 شركة طيران في العالم، حيث نقلت أكثر من 25 مليون مسافر في عام 2025. ومن خلال مركزها العالمي في مطار إنتشون الدولي (ICN)، تخدم شركة الطيران 116 مدينة في 39 دولة عبر القارات الخمس بأسطول حديث يضم 166 طائرة وأكثر من 20,000 موظف محترف.

وقد حظي الأداء المتميز للخطوط الجوية الكورية والتزامها بأعلى مستويات السلامة وخدمة العملاء باعتراف واسع. نالت شركة الطيران العديد من الجوائز، من بينها تصنيف شركة طيران من فئة 5 نجوم من سكاي تراكس، فضلاً عن جائزة شركة طيران العام من كل من إير ترانسبورت وورلد وإيرلاين ريتنجز.

تُعد الخطوط الجوية الكورية عضواً مؤسساً في تحالف شركات الطيران سكاي تيم، وقد نمت لتصبح واحدة من أكبر شركات الطيران العابرة للمحيط الهادئ من خلال مشروعها المشترك مع خطوط دلتا الجوية.

وتُعد الخطوط الجوية الكورية الجهة الوحيدة المشغلة لمنشآت متخصصة في عمرة محركات الطائرات المدنية في كوريا. بدأت شركة الطيران عمليات عمرة محركات طائرات بوينغ 707 في عام 1976، وأعادت منذ ذلك الحين بناء ما يقرب من 5,000 محرك، كما زوّدت شركات طيران أخرى بمحركات، بما في ذلك شركتها التابعة جين إير، إلى جانب ناقلات دولية مثل خطوط دلتا الجوية وخطوط جنوب الصين الجوية.

وقد نالت جودة الصيانة لدى شركة الطيران تقديراً من العديد من الجهات المرموقة. تحمل الخطوط الجوية الكورية شهادات صلاحية جوية من 13 جهة محلية ودولية، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية الكورية، وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، وإدارة الطيران المدني الصينية (CAAC).

نبذة عن رامكو سيستمز:

تُعد رامكو سيستمز مزوداً عالمي المستوى لمنتجات ومنصات برمجيات المؤسسات، وهي تعيد تشكيل السوق من خلال برمجيات المؤسسات السحابية ومتعددة المستأجرين والقائمة على الأجهزة المحمولة، مع نجاحها في دفع الابتكار لأكثر من 25 عاماً. على مرّ السنوات، حافظت رامكو على سجل ثابت في خدمة أكثر من 800 عميل حول العالم مع أكثر من مليوني مستخدم، وتقديم قيمة أعمال ملموسة في مجالات كشوف الرواتب العالمية، والطيران، والفضاء والدفاع، وتخطيط موارد المؤسسات. ويتمثل عامل التميّز الرئيسي لدى رامكو في نهجها المبتكر لتطوير المنتجات من خلال منصتها الثورية لتجميع تطبيقات المؤسسات وتسليمها. وعلى صعيد الابتكار، تستفيد رامكو من تقنيات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وأتمتة العمليات الروبوتية، وبلوكتشين، وغيرها، لمساعدة المؤسسات على تبنّي التحول الرقمي.

