KVD Vegan Beauty lance « CAT EYES FOR ALL », une nouvelle campagne mondiale mettant en scène des mannequins de tous les âges aux yeux de toutes les formes ainsi qu'un célèbre chat d'Instagram

Lancée en mars 2020, la campagne célèbre les 10 ans de Tattoo Liner, l'eyeliner liquide primé le plus populaire de la marque

SAN FRANCISCO, 10 mars 2020 /PRNewswire/ -- KVD Vegan Beauty est la première marque de beauté à présenter un célèbre chat d'Instagram comme l'un des visages de sa campagne mondiale CAT EYES FOR ALL, lancée en mars 2020 pour célébrer le 10e anniversaire de son Tattoo Liner. Le chat @CobytheCat, célèbre sur internet pour les mèmes liés à ses yeux qui semblent naturellement rehaussés par des traits d'eyeliner en virgule, est l'un des cinq nouveaux visages de la marque. La campagne met à l'honneur le Tattoo Liner, l'eyeliner liquide primé de KVD Vegan Beauty, un eyeliner ultra-précis, résistant à l'eau et antitache qui a fait des millions d'adeptes dans ses deux teintes Trooper Black et Mad Max Brown en tandem avec le mascara volumisant Go Big or Go Home. Ces produits véganes emblématiques de haute performance permettent de réaliser à tous les coups et à la perfection un maquillage en yeux de chat sur n'importe qui, quels que soient le type de paupière ou l'âge.

En plus du chat Coby the Cat, la marque s'est entourée d'une sélection unique de mannequins, dont la maquilleuse internationale de KVD Vegan Beauty, Fanny Maurer (@fannymaurer), de Paris, en France. Fanny a participé à la campagne en tant que maquilleuse principale mais aussi en tant que mannequin. Fanny est le deuxième visage « derrière la marque » à figurer dans une campagne KVD Vegan Beauty, un choix qui s'inscrit dans la nouvelle stratégie de la marque pour 2020 qui consiste à présenter « l'un des nôtres ».

On retrouve aussi les mannequins Chloé Nguyen et Carmen Lee Solomons (qui portent toutes deux la teinte Mad Max Brown de Tattoo Liner) ainsi qu'une mannequin senior portant la teinte Trooper Black, prouvant clairement que l'âge n'est qu'un nombre. Ensemble, ces magnifiques mannequins à la fois différentes et charismatiques prouvent que Tattoo Liner convient parfaitement à tous les âges, toutes les formes d'yeux et toutes les origines ethniques.

« Nous nous réjouissons au plus haut point d'entamer le printemps 2020 avec une campagne qui met à l'honneur l'eyeliner Tattoo Liner, le premier produit végane de notre marque, qui est aussi notre produit le plus populaire. Primé au niveau mondial, il aura 10 ans cette année. Notre produit est fait pour tout le monde et a survécu aux plus grands défis, même à des accidents de voiture ! Au cours des quatre prochains mois de cette campagne, nous vous réservons encore beaucoup de surprises. Nous annoncerons un partenariat avec une maquilleuse de célébrités (connue pour avoir créé les plus célèbres yeux de chat de la planète), un produit en édition limitée en soutien d'une cause, de nombreux nouveaux visages et porte-paroles, des coups publicitaires sur les réseaux sociaux et des bons plans pour obtenir des échantillons gratuits de Tattoo Liner. Cette campagne est l'une de mes préférées de tous les temps et représente vraiment ce que véhicule et ce qu'est KVD Vegan Beauty en 2020. Nous aimons les personnes rebelles qui redéfinissent la beauté, nous adorons nos petites boules de poil et nous croyons en Cat Eyes for All ! », a expliqué Kelly Coller, directrice adjointe du marketing mondial et des relations publiques de KVD Vegan Beauty.

Consultez la chaîne Instagram de la marque @KVDVeganBeauty chaque mardi pour le #tattoolinertuesday alors qu'elle met à l'honneur les regards félins (#cateyesforall) avec de nouveaux looks, des surprises, des cadeaux et bien plus encore.

La campagne Cat Eye for All a été tournée sous la direction artistique d'Angela Kongelbak, directrice artistique mondiale de KVD Vegan Beauty, et photographiée par Danielle St Laurent (campagne/mannequins). Les photographies des produits ont été prises par Hudson Cuneo.

À propos de KVD Vegan Beauty :

KVD Vegan Beauty est une célèbre marque mondiale de produits de beauté véganes haute performance et non testés sur les animaux qui bouleverse l'industrie depuis son lancement en 2008, avec quatre rouges à lèvres de couleur rouge haute pigmentation, longue tenue et non testés sur les animaux. En 2010, elle a créé le Tattoo Liner, son eyeliner le plus populaire, qui a été primé et demeure le Saint Graal incontesté parmi les eyeliners liquides. Après avoir lancé la mode du rouge à lèvres liquide, la marque a provoqué un nouveau séisme dans l'industrie de la beauté en 2016 en reformulant toute sa gamme pour la rendre 100 % végane, sans pour autant sacrifier les performances qui ont fait sa réputation. Aujourd'hui, elle propose plus de 250 produits innovants dans toutes les catégories et a reçu des centaines de prix. Ses produits sont distribués dans 36 pays et disponibles exclusivement dans les magasins Sephora, les points de vente Sephora des magasins JC Penney et Debenhams au Royaume-Uni et en Irlande et sur son site www.kvdveganbeauty.com // Suivez @kvdveganbeauty #cateyesforall

À PROPOS DE KENDO

KENDO BRANDS détient en propriété unique et exploite KVD Vegan Beauty. KENDO est un incubateur innovant de marques de beauté qui crée et acquiert des marques de produits de beauté pour en faire des géants mondiaux : FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores et KVD Vegan Beauty. Les bureaux de KENDO sont situés à San Francisco, Paris, Dubaï, Londres, Sydney et Singapour.

