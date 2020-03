Бренд KVD Vegan Beauty отмечает юбилей продукта CAT EYES FOR ALL новой рекламной кампанией в участием кота-звезды Instagram

Стартовавшая в марте этого года кампания посвящена десятилетию жидкой подводки Tattoo Liner - бестселлеру №1 в ассортименте бренда

САН-ФРАНЦИСКО (SAN FRANCISCO), 9 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- KVD Vegan Beauty - первый косметический бренд в мире, использовавший кота-звезду Instagram в качестве одного из "лиц" своей рекламной кампании CAT EYES FOR ALL, стартовавшей в марте этого года. Кампания приурочена к 10-му юбилею легендарного продукта бренда - Tattoo Liner. Кот Коби, @CobytheCat, завоевавший себе популярность в Интернете за естественный эффект "раскосой подводки" вокруг глаз, стал одной из пяти новых моделей бренда. В новой рекламной кампании торговая марка KVD Vegan Beauty демонстрирует свою знаменитую водостойкую, нерастекающуюся, ультратонкую жидкую подводку Tattoo Liner в оттенках Trooper Black и Mad Max Brown, полюбившихся миллионам поклонников бренда по всему миру, в сочетании с увеличивающей объем тушью Go Big or Go Home Mascara. Эти без преувеличения легендарные высококачественные продукты, отвечающие всем принципам веганства, позволяют создавать настоящий эффект "кошачьих глаз" вне зависимости от возраста, формы век или других индивидуальных особенностей женщины.

Кроме кота Коби в новой рекламной кампании бренда впервые участвует уникальная "комбинация" моделей, в число которых вошла и международный визажист KVD Vegan Beauty француженка Фанни Мауер. В ходе кампании Фанни стала не только ведущим художником по макияжу, но и дебютировала в качестве модели. Мауер - второе "закулисное" лицо в истории KVD Vegan Beauty, и ее участие в этой кампании в полной мере соответствует новой стратегии бренда на 2020 год, предполагающей активное вовлечение "своих» людей.

Другими звездами новой кампании стали юные модели Хлоя Нгуен и Кармен Ли Соломонс (в макияже обеих девушек использовалась подводка Tattoo Liner в оттенке Mad Max Brown), а также их старшая коллега, взгляд которой эффектно подчеркнул оттенок Trooper Black, что наглядно доказывает тезис о том, что "возраст - это всего лишь цифра". Столь уникальная комбинация чрезвычайно разноплановых, удивительно прекрасных, ярких и дерзких моделей призвана продемонстрировать, что Tattoo Liner способен стать идеальным решением для обладательниц глаз любой формы вне зависимости от их возраста и национальности.

"Мы очень рады приветствовать начало весны 2020 года новой кампанией, посвященной первому веганскому продукту и настоящему бестселлеру в нашем ассортименте - жидкой подводке Tattoo Liner, которая в этом году отмечает свое десятилетие. Наш продукт подойдет всем и способен пережить самые сложные жизненные ситуации - даже автомобильную аварию! На протяжении следующих четырех месяцев - именно столько будет длиться новая кампания, - поклонниц нашего бренда ждет множество других сюрпризов. Мы планируем сообщить о партнерстве со звездным визажистом (снискавшим себе славу создателя самых феноменальных "кошачьих глаз" на планете), представить новые продукты благотворительного маркетинга и лимитированного выпуска, новых "амбассадоров" нашего бренда, а также акции и конкурсы для всех желающих получить бесплатные пробники Tattoo Liner. Эта кампания - одна из моих самых любимых за всю историю бренда, поскольку она поистине отражает саму сущность KVD Vegan Beauty в 2020 году. Мы от всего сердца поддерживаем принципы бодипозитива, обожаем наших пушистых друзей и верим в слоган "Кошачьи глаза для всех"! - поделилась вице-президент по вопросам международного маркетинга и связей с общественностью KVD Vegan Beauty Келли Коллер (Kelly Coller).

Хотите узнать больше о новых способах использования подводки, поучаствовать в конкурсах, получить подарки и стать частью других мероприятий, посвященных рекламной кампании #cateyesforall Смотрите прямые трансляции #tattoolinertuesday в Instagram-канале @KVDVeganBeauty по вторникам.

Съемки кампании Cat Eye for All проходили под художественным руководством международного креативного директора KVD Vegan Beauty Анжелы Конгельбак при участии фотографов Даниэль Сен-Лоран (рекламные фото/снимки моделей) и Хадсона Кунео (фото продукции).

О БРЕНДЕ KVD Vegan Beauty

KVD Vegan Beauty - легендарный международный бренд стойкой и яркой декоративной косметики, отвечающей всем принципам веганства и не проходящей тестирование на животных. С момента первого появления помады этого бренда в 4 красных оттенках в 2008 году компания постоянно совершает перевороты в отрасли. В 2010-м мы создали свой продукт №1 - Tatoo Liner, - который и по сей день остается неоспоримым лидером среди всех жидких подводок на рынке. Приложив руку к созданию сегмента жидкой помады, мы вновь совершили революцию в индустрии красоты в 2016 году, сделав все наши продукты на 100% веганскими без ущерба для эффекта и стойкости. Сегодня в нашем ассортименте представлены свыше 250 инновационных продуктов во всех категориях. На нашем счету - сотни наград и премий, в продукцию KVD Vegan Beauty можно приобрести в 36 странах мира в магазинах сети Sephora, отделах Sephora в универмагах JC Penny и Debenhams в Великобритании и Ирландии, а также на портале www.kvdveganbeauty.com // Следите за нашими новостями под тэгам @kvdveganbeauty #cateyesforall

О компании KENDO

KENDO BRANDS является единоличным владельцем и управляющим бренда KVD Vegan Beauty. В качестве "инкубатора" для инновационных бьюти-брендов KENDO создает и приобретает косметические торговые марки, превращая их в глобальных лидеров отрасли. На счету компании такие громкие имена, как FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores и KVD Vegan Beauty. Представительства KENDO работают в Сан-Франциско, Париже, Дубае, Лондоне, Сиднее и Сингапуре.

