KVP SafePath annonce un accord stratégique avec Bioguard Corporation pour accélérer le développement du diagnostic vétérinaire

MCKINNEY, Texas, 14 janv. 2026 /PRNewswire/ -- KVP SafePath, une société de KVP, a annoncé aujourd'hui un accord stratégique avec Bioguard Corporation, dont le siège se trouve à Nouveau Taipei, à Taïwan, visant à accélérer le développement et l'approbation réglementaire des tests de diagnostic vétérinaire pour le marché nord-américain. Dans le cadre de cet accord, KVP SafePath s'appuiera sur la vaste bibliothèque de réactifs et de propriété intellectuelle de Bioguard pour soutenir le développement et la commercialisation des tests de diagnostic vétérinaire sous licence de l'USDA (département de l'Agriculture des États-Unis) et exemptés par l'USDA. Cette collaboration devrait permettre de raccourcir considérablement les délais de développement et d'élargir le portefeuille de diagnostics de KVP SafePath.

Dans le cadre de l'accord, KVP SafePath a l'intention de chercher à obtenir une licence de la part de l'USDA pour les panels de tests 4DX et 3DX canins et félins, dans une catégorie de diagnostic dont la taille du marché annuel nord-américain est estimée à plus de 500 millions de dollars. Ce partenariat s'appuie sur les relations de travail établies entre KVP SafePath et Bioguard et offre à Bioguard un accès direct au marché nord-américain des diagnostics vétérinaires grâce aux capacités commerciales et de distribution de KVP SafePath.

« Cet accord accélère considérablement notre capacité à mettre sur le marché des tests de diagnostic de haute qualité. En combinant les capacités scientifiques approfondies de Bioguard avec l'expertise réglementaire, manufacturière et commerciale de KVP SafePath, nous renforçons notre plateforme de diagnostic et faisons progresser notre stratégie de croissance à long terme. »

- Ken Bowman, PDG de KVP International

« Nous considérons cet accord comme un alignement solide entre deux organisations ayant des ambitions communes. L'Amérique du Nord est le plus grand marché mondial du diagnostic vétérinaire et continue de se développer en termes de taille et de sophistication. Avec KVP SafePath à nos côtés, cet accord représente une étape déterminante pour Bioguard dans l'établissement d'une présence sur le plus grand marché mondial du diagnostic vétérinaire. »

- Edward Lai, président de Bioguard Corporation

Cet accord marque également une étape clé dans la stratégie à long terme de KVP SafePath, qui vise à élargir ses offres de diagnostic et à proposer des solutions de test innovantes et fiables aux vétérinaires.

