KX soutient B2C2 pour l'analyse des transactions, favorisant ainsi l'innovation dans le domaine des actifs numériques

LONDRES, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- KX, fabricant de kdb+, la base de données de séries temporelles et le moteur d'analyse les plus rapides au monde, annonce que B2C2, le premier fournisseur de liquidités en crypto-monnaies et un pionnier des actifs numériques, a étendu son utilisation du logiciel d'analyse haute performance en temps réel de KX, y compris le déploiement de KX Dashboards, son puissant outil de visualisation. Alors que de plus en plus d'entreprises institutionnelles entrent dans le monde des crypto-monnaies, l'utilisation accrue de KX permettra à B2C2 de proposer à ses clients des produits et services sur mesure à un niveau plus proche de ce que l'on trouve dans une banque d'investissement de premier rang.

KX - qui a construit sa technologie dans les environnements de données les plus exigeants des marchés de capitaux - fournit à B2C2 une plateforme d'analyse en temps réel robuste et à vitesse élevée, ainsi que des tableaux de bord puissants pour une visualisation riche des données, une veille économique et des capacités de reporting qui s'adaptent de manière transparente aux besoins des marchés numériques. Avec kdb+ au cœur, la pile technologique analytique KX donne à B2C2 la capacité de traiter et d'analyser d'énormes quantités de données, à la fois des séries temporelles et relationnelles, à la vitesse et à l'échelle, pour une intelligence actionnelle plus riche et une prise de décision critique en une fraction de seconde.

L'adoption de KX Dashboards, l'outil de visualisation interactif et robuste de kdb+, fait suite à un processus d'évaluation approfondi de B2C2, qui l'utilise dans toute l'entreprise.

Nicola White, PDG du groupe B2C2 : « Nous sommes heureux de travailler avec KX, qui soutient B2C2 dans la fourniture d'informations et de décisions commerciales en temps réel basées sur des données pour les marchés des actifs numériques. KX est reconnu et respecté pour sa technologie de pointe dans les principales institutions financières du monde et travailler avec eux s'aligne sur les capacités de nos clients et contreparties. »

James Corcoran, respondable de la croissance chez KX : « Nous sommes ravis de renforcer notre relation de longue date avec B2C2 en soutenant son innovation et sa croissance continues dans le domaine des actifs numériques. La technologie de KX a fait ses preuves dans l'amélioration d'un large éventail de données critiques et de systèmes de négociation dans les opérations de front, middle et back-office pour la majorité des banques, des courtiers et des sociétés d'investissement de premier plan dans le monde. Nos services se sont étendus à d'autres participants majeurs de l'écosystème financier mondial, y compris les marchés cryptographiques. Ensemble, nous pouvons continuer à stimuler l'innovation dans le secteur élargi des services financiers. »

Le succès de B2C2 repose sur la technologie crypto-native, la tenue de marché systématique sophistiquée et la gestion des risques, ainsi que sur l'innovation continue des produits. La société est un leader reconnu dans le secteur des actifs numériques et fournit une liquidité fiable dans de multiples conditions de marché, permettant à un large éventail d'investisseurs, y compris les grandes institutions telles que les banques d'investissement et les fonds spéculatifs, d'avoir accès aux crypto-monnaies et aux produits dérivés.

Conçue pour l'écosystème de données moderne, la technologie KX permet d'ingérer, de stocker, de gérer et d'analyser des données de séries temporelles et des données relationnelles à une vitesse et une échelle importantes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent dans une organisation. Ses tableaux de bord de visualisation robustes et son intégration poussée avec des outils de veille stratégique tiers permettent aux utilisateurs de prendre des décisions plus rapides et mieux informées au moment même où elles sont prises, ce qui se traduit par un retour sur investissement rapide et une valeur commerciale mesurable. Une étude récente de Forrester Consulting sur l'impact économique total a révélé que les clients pouvaient obtenir un retour sur investissement (ROI) de 315 % et un délai de récupération de moins de 6 mois en mettant en œuvre KX.

À propos de KX



KX est le créateur de kdb+, un moteur d'analyse et de base de données de séries chronologiques reconnu comme le plus rapide au monde. Conçue pour les environnements de données les plus exigeants, la technologie KX bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises du monde pour leurs applications de données critiques. Notre logiciel, à la pointe de l'industrie, traite et analyse les séries chronologiques et les données relationnelles à une vitesse et une échelle inégalées, ce qui permet d'obtenir des informations exploitables plus riches pour prendre des décisions. Nous donnons aux développeurs et aux ingénieurs de données les moyens de créer des applications performantes axées sur les données et de dynamiser leurs outils d'analyse préférés dans le cloud, sur site ou à la périphérie. Faisant partie de FD Technologies plc, KX opère depuis plus de 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

À propos de B2C2



Plus qu'un simple fournisseur de liquidités, B2C2 est un pionnier des actifs numériques qui construit l'écosystème du futur. L'entreprise a débloqué l'accès des institutions aux crypto-monnaies en fournissant une liquidité fiable dans toutes les conditions de marché. Le succès de B2C2 repose sur la technologie crypto-native et l'innovation continue des produits, ce qui en fait le partenaire de choix de diverses institutions dans le monde. Fondée en 2015 et détenue majoritairement par le groupe financier japonais SBI, B2C2 Ltd a son siège social au Royaume-Uni et dispose de bureaux aux États-Unis et au Japon.

B2C2 Ltd est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 07995888 et a son siège social au 86-90 Paul Street, Londres, EC2A 4NE. B2C2 Ltd est la société mère du groupe de sociétés B2C2. Les produits peuvent être fournis par différents membres du groupe de sociétés B2C2, en fonction de la juridiction du client et du statut réglementaire du produit et/ou du membre du groupe B2C2. B2C2 est une marque déposée.

