L'APIC réalise des bénéfices nets de 9,02 millions USD au cours du premier semestre 2020

RAMALLAH, Palestine, 14 août 2020 /PRNewswire/ -- Le Chairman et CEO de la Société d'investissement palestinienne arabe (Arab Palestinian Investment Company, APIC) Tarek Aggad a annoncé que le groupe avait réalisé des bénéfices nets après impôts de 9,02 millions USD au cours du premier semestre 2020, avec des bénéfices nets attribués aux actionnaires de l'APIC atteignant 7,4 millions USD. Les recettes se sont élevées à 423,03 millions USD au premier semestre 2020, soit une croissance de 8,10 % en glissement annuel.

M. Aggad a indiqué que, malgré le déclin relatif des bénéfices de 11,51 % par rapport à la même période en 2019, les résultats sont bons, étant donné que ce déclin est le résultat direct du confinement d'urgence et de la lenteur de l'activité économique dus à la pandémie de coronavirus en Palestine et dans les pays où les filiales de l'APIC opèrent. M. Aggad a ajouté que la direction de l'APIC avait réagi de manière rapide et déterminante aux défis de la crise du coronavirus dès son apparition, formant un comité de planification et de supervision chargé de gérer la continuité des activités de toutes les entreprises du groupe pendant la phase d'urgence, comprenant la protection de la sécurité de tous les employés et clients, la stabilité et l'efficacité des opérations, ainsi que le maintien du service à la clientèle et le recouvrement des créances auprès des clients. Grâce à toutes ces mesures, la pandémie a eu un effet minime sur les résultats consolidés du groupe au premier semestre 2020. En ce qui concerne les liquidités, M. Aggad a confirmé que le groupe bénéficie de niveaux de liquidités pratiques et de fortes marges de solvabilité qui lui permettent de réagir aux conditions du marché et aux développements économiques. Il a indiqué que le groupe avait actualisé ses perspectives d'avenir en ce qui concerne les attentes et les plans d'action afin de gérer et de suivre les effets de la pandémie, lui permettant d'y faire face avec souplesse et de limiter tout impact négatif sur les résultats commerciaux.

Soutien des efforts nationaux avec 1,7 million USD déployés à ce jour pour lutter contre la pandémie de coronavirus

M. Aggad a déclaré que l'APIC avait appuyé les efforts nationaux déployés en Palestine et en Jordanie pour lutter contre la pandémie de coronavirus avec 1,7 million USD à ce jour en fournissant un équipement de laboratoire à la pointe de la technologie au ministère de la Santé afin de l'aider à examiner et à diagnostiquer les personnes contaminées par le coronavirus, en faisant don de respirateurs et de tout l'équipement nécessaire aux unités de soins intensifs, en fournissant des tenues de protection et des masques au personnel médical, en faisant don de six ambulances Hyundai-H1 entièrement équipées au ministère palestinien de la Santé, ainsi qu'en offrant des milliers de paniers alimentaires pour aider les familles vivant dans des circonstances exceptionnelles. M. Aggad a souligné que le soutien de l'APIC faisait partie de son devoir national et humanitaire envers la société et la population des deux pays.

Augmentation du capital d'apport de l'APIC à 95 millions USD

M. Aggad a ajouté que l'APIC avait augmenté son capital d'apport pour atteindre 95 millions USD en distribuant six millions d'actions gratuites à ses actionnaires, soit 6,74 % au pair. L'APIC a également distribué 6 millions USD de dividendes en espèces, soit 6,74 % au pair. En conséquence, le paiement total de dividende s'est élevé à 12 millions USD, soit 13,48 %.

Émission de nouvelles obligations d'entreprise par le biais de deux émissions parallèles en dollars US et en euros d'une valeur brute de 73,841 millions USD

M. Aggad a ajouté que l'APIC avait émis de nouvelles obligations d'entreprise en juin 2020 par le biais de deux émissions parallèles en dollars US et en euros d'une valeur brute de 73,841 millions USD, une étape importante visant à aider la société à réaliser ses plans futurs ainsi qu'à améliorer efficacement sa structure de capital.

À propos de l'APIC

L'APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX : APIC). Ses investissements sont diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, au travers de neuf filiales : Siniora Food Industries Company, Unipal General Trading Company, Palestine Automobile Company, Medical Supplies and Services Company, National Aluminum and Profiles Company (NAPCO), Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company, Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO), Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company, comptant au total plus de 2 000 employés.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/640722/APIC_Logo.jpg

SOURCE Arab Palestinian Investment Company (APIC)