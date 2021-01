L'application de commerce électronique Wholee Prime étend son offre à la France et à l'Allemagne

LONDRES, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Wholee Prime (www.wholeeprime.com), la toute nouvelle application de téléchargement révolutionnaire qui compte plus d'un million de téléchargements sur Google Play, a annoncé la prochaine phase de son lancement mondial en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Depuis son lancement l'année dernière, l'application challenger basée à Singapour a fait l'objet de près de 2 millions de téléchargements sur Android et iOS, et continue de se positionner en rivale des titans du commerce électronique Amazon et eBay.

La plateforme de commerce électronique entend capitaliser sur le succès qu'elle a connu au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, où elle émerge comme un perturbateur éthique défiant la domination des géants du commerce électronique. Elle s'enorgueillit de ses relations de travail avec les fournisseurs et d'une tarification claire qui reflète le coût de gros des marchandises sans les techniques de prix d'exploitation qui prévalent chez les concurrents.

De façon unique, Wholee offre un service de commerce mondial novateur réservé aux membres, proposant aux utilisateurs un modèle de tarification à marge nulle où ils ne paient que le coût de production de millions de produits, tel qu'établi par le fabricant, et non les coûts de distribution et de commercialisation subséquents.

Commentant son expansion, un porte-parole a déclaré : « Partout dans le monde, le coronavirus continue de perturber la vie des gens mais son impact continuera de se faire sentir longtemps après le déploiement d'un vaccin efficace. Les salaires seront réduits pour les années à venir. Il est plus important que jamais que les consommateurs aient accès à des modalités d'achat pratiques, abordables et novatrices sans avoir à payer des prix abusifs. De par sa capacité à répondre à cette demande en aidant les consommateurs à revenir à un mode de vie abordable, Wholee est unique en son genre. L'application offre aux membres un modèle équitable et transparent où tout ce qu'ils paient est le coût réel de production du produit. Nous sommes ravis de voir la révolution du « shopping » continuer à balayer le monde avec notre dernière phase d'expansion.

Disponible sur Android et iOS, au Royaume-Uni, l'application a déjà dépassé d'autres applications mobiles de cybercommerce bien connues, telles que Wish, pour être classée parmi les applications de commerce gratuites les plus populaires sur la boutique Android. L'application met les membres en relation avec plus de 100 000 fabricants dans le monde. Elle offre un accès à des millions de produits de consommation modernes relatifs à la mode et à la décoration dans diverses catégories, notamment les vêtements, la maison et l'ameublement, la beauté et le toilettage, les gadgets et accessoires de mode, les accessoires automobiles et les articles de papeterie.

Les membres bénéficient d'un service à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ont accès à plus d'un million de produits assujettis aux avantages Prime, y compris l'emballage prioritaire, la livraison rapide et la livraison express aérienne.

