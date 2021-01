La drastica app di shopping a livello internazionale, Wholee Prime, amplia la propria offerta a Italia, Francia e Germania

LONDRA, 13 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Wholee Prime (www.wholeeprime.com), la nuova e rivoluzionaria app di shopping che ha preso di assalto le download chart con oltre 1 milione di download su Google Play, ha annunciato la prossima fase di lancio della sua espansione a livello internazionale in Italia, Francia e Germania.

Dal suo lancio lo scorso anno, la sfidante app con sede a Singapore ha ricevuto quasi 2 milioni di download su Android e iOS e continua a posizionarsi come la rivale dei titani di e-commerce Amazon e eBay.

La piattaforma di e-commerce intende mettere il più possibile a profitto il successo di cui gode nel Regno Unito, in Australia e negli Stati Uniti, dove sta emergendo come un disgregatore etico in grado di sfidare il predominio dei giganti del commercio elettronico. La nuova app vanta ottimi rapporti di lavoro con i fornitori e prezzi trasparenti che riflettono il costo all'ingrosso dei beni privi delle tecniche di prezzo basate sullo sfruttamento che, invece, prevalgono tra i suoi concorrenti.

In particolare, Wholee offre un innovativo servizio di shopping a livello internazionale dedicato ai soli membri proponendo loro un modello tariffario a maggiorazione zero dove pagano milioni di prodotti al solo costo di produzione come definito dal fornitore e non con l'aggiunta dei costi di marketing e distribuzione.

Commentando questa espansione, un portavoce ha affermato: "In tutto il mondo, il Coronavirus continua a sconvolgere la vita delle persone, e purtroppo il suo impatto si farà sentire ancora per un po' in seguito all'introduzione di un vaccino efficace. Inoltre, gli stipendi saranno ridotti negli anni a venire. Pertanto, è fondamentale che i consumatori abbiano accesso a modalità di acquisto che siano comode, convenienti e innovative e soprattutto prive di prezzi gonfiati. Wholee è unica nella sua capacità di soddisfare questa domanda aiutando i consumatori a tornare a uno stile di vita conveniente. L'app offre ai suoi membri una modalità equa e trasparente che consente loro di pagare solo il costo effettivo di produzione del prodotto. Siamo entusiasti nel notare che la rivoluzione dello shopping continui a conquistare il mondo grazie alla nostra ultima fase di espansione."

Disponibile sia su Android che su iOS, nel Regno Unito l'app ha già superato altre ben note applicazioni di shopping mobile, come Wish, ed è classificata tra le più popolari app di shopping gratuito sull'Android store. L'app mette in relazione i propri membri con oltre 100.000 produttori a livello globale. Offre l'accesso a milioni di prodotti moderni di moda e lifestyle attraverso una vasta gamma di categorie tra cui abbigliamento, casa e vita quotidiana, bellezza e benessere, gadget e accessori moda, accessori per auto e materiale per ufficio.

I membri beneficiano di un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e hanno accesso a oltre un milione di prodotti con vantaggi Prime, tra cui imballaggio prioritario, consegna veloce e corriere aereo espresso.

Link correlati

https://www.wholeeprime.com/



SOURCE Wholee Prime