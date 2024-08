La « AI Software Platform Solution » de MICROIP, adoptée par WT Microelectronics, soutient la personnalisation des modèles d'IA pour les appareils périphériques d'IoT industriel de MediaTek.

TAIPEI, 21 août 2024 /PRNewswire/ -- MICROIP a annoncé lors de la 2024 Taipei International Industrial Automation Exhibition que son « AI Software Platform Solution » a été adoptée par WT Microelectronics. Cette solution sera utilisée dans la première solution AI x Remote I/O de l'industrie basée sur les processeurs industriels MT8390/MT8370 à large plage thermique de la plateforme Genio IoT de MediaTek. Construits sur le procédé 6nm de TSMC, ces processeurs sont dotés d'architectures ARM Cortex-A78 à deux cœurs et ARM Cortex-A55 à six/quatre cœurs, et sont équipés d'unités de traitement neuronal (NPU) de 4,0TOPs/3,2TOPs, ce qui permet d'atteindre un équilibre optimal entre hautes performances et faible consommation d'énergie. Ils sont particulièrement adaptés aux produits d'automatisation industrielle qui nécessitent des fonctionnalités d'IA, de traitement d'images et de vidéos, et de calcul à haute performance.

James Yang, président du conseil de MICROIP, déclare : « Nous sommes ravis de voir la AI Software Platform Solution de MICROIP adoptée par WT Microelectronics, ce qui témoigne de notre position de leader dans la technologie de l'IA. MICROIP s'engage à fournir à ses clients des services de bout en bout, depuis la sélection des puces d'IA et des platesformes matérielles jusqu'à l'intégration des logiciels et du matériel, afin de les aider à rester compétitifs sur un marché en évolution rapide. »

Le choix par WT Microelectronics de la « AI Software Platform Solution » de MICROIP permet d'offrir un service unique pour la personnalisation des modèles d'IA pour les périphériques d'IoT industriel. Cela permet aux clients de déployer rapidement des produits d'IA dans des scénarios réels, ce qui réduit considérablement le temps de mise sur le marché tout en diminuant sensiblement l'investissement en personnel d'IA et en ressources de R&D. Le produit sera exposé du 21 au 24 août au centre d'exposition de Nangang, hall 1, 4e étage, stand N1002.

À propos de MICROIP

Fondé à Taïwan, MICROIP est une société spécialisée dans les services de conception de circuits intégrés, les services de conception d'intelligence artificielle et les plateformes d'octroi de licences PI. L'entreprise a pour mission d'aider ses clients à développer des puces personnalisées, en réduisant considérablement les délais et les coûts de développement. La plateforme de licence de propriété intellectuelle permet à diverses entreprises d'acheter et d'utiliser la propriété intellectuelle inutilisée, ce qui accélère le processus de conception et augmente la valeur de la propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de MICROIP : www.micro-ip.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486388/Dr__James_Yang__Chairman_of_MICROIP.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486391/MICROIP__WT_Microelectronics__and_MediaTek_Collaborate_to_Launch_the_Smart_IoT_Genio_IoT_Platform.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2428123/Microip_Inc_Logo.jpg