La campagne permanente de Momcozy pour le Mois de la sensibilisation à l'allaitement maternel relie les mères et fait tomber les barrières

NEW YORK, 13 août 2024 /PRNewswire/-- Au cours du mois de la sensibilisation à l'allaitement, la marque mondiale pour les mères et les bébés Momcozy organise une campagne visant à renforcer les capacités des mères et à éliminer les obstacles à l'allaitement. Avec une éducation basée sur des preuves et des événements de soutien, la campagne vise à s'assurer que chaque mère a accès à un soutien et à des ressources essentiels.

Momcozy teamed up with Pumpspotting, ACNM, and District Motherhood for a celebration event in Washington D.C.

La campagne comprend une série d'événements hors ligne. À Boston, Momcozy s'est associé à Barb the Breast Express, un programme alimenté par la plateforme d'allaitement communautaire Pumpspotting, pour établir des liens avec des mères et des organisations locales. L'événement comprenait des discussions sur l'allaitement et la maternité, ainsi que des cadeaux amusants. À Minneapolis, en tant que sponsor de la réunion des hospitalistes pédiatriques, Momcozy a renforcé ses liens avec les hospitalistes et a continué à construire un réseau solide de fournisseurs pour des initiatives futures, telles que le programme de soins Momcozy.

L'allaitement mérite d'être célébré. C'est pourquoi Momcozy s'est associé à Pumpspotting, à l'American College of Nurse-Midwives et à District Motherhood pour organiser un événement à Chaia Georgetown, à Washington D.C., le 9 août. Intitulé « Nurture & Be Nourished: A Celebration of Breastfeeding Journeys », l'événement a permis aux participants de rencontrer des sages-femmes, des consultants en lactation et d'autres familles qui allaitent. Une mini-séance avec The Portrait Mama était également disponible pour immortaliser le parcours de l'allaitement.

Dans le cadre de la campagne, Momcozy organise une série complète de webinaires intitulée Nurturing New Beginnings pour soutenir les mères et les familles dans leur parcours d'allaitement. Dirigés par Emily Silver, FNP-BC et IBCLC et cofondatrice de NAPS, les webinaires visent à faire tomber les barrières et à donner aux mères les moyens de gérer l'allaitement, le pompage, le sommeil du nourrisson et la transition vers le retour au travail en toute confiance.

Le premier webinaire, intitulé « Breastfeeding 101 - Getting Started » (Allaitement 101 - Pour commencer), a bénéficié d'une participation active et de commentaires positifs de la part de mamans du monde entier. Le deuxième webinaire aura lieu le 16 août et portera sur le thème du pompage. Tous les webinaires auront lieu de midi à 13 heures (HNE) et les rediffusions seront disponibles sur la chaîne YouTube de Momcozy.

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur du confort aux mères avec des tire-lait portables, des soutiens-gorge d'allaitement et d'autres produits de soins pour les mamans, occupant constamment la première place dans les catégories pertinentes d'Amazon. Approuvé par plus de 4 millions de mères dans plus de 60 pays, Momcozy augmente sa portée et son impact pour faciliter la vie des mamans dans le monde entier.

Rejoignez Momcozy pour donner du pouvoir aux mères qui allaitent en participant à la campagne et en assistant aux webinaires en ligne.

Contact : Fiona Fan, [email protected]

