La Conférence mondiale de promotion des investissements de Shenzhen a attiré des investissements de 879 milliards de yuans

SHENZHEN, Chine, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 9 décembre 2022 s'est tenue la Conférence mondiale de promotion des investissements de Shenzhen. Elle a conduit à la négociation et à la signature de 315 contrats de projets, dont des contrats avec Amazon, Intel et Maersk, pour un investissement total prévu de 879 milliards de yuans.

De 2019 à 2021, la Conférence mondiale de promotion des investissements de Shenzhen a vu la négociation et la signature cumulées de plus de 600 projets, qui ont donné lieu à un investissement total prévu de plus de 2 billions de yuans. Au cours des quatre dernières années, parallèlement à la hausse constante des investissements, un grand nombre de projets d'industries émergentes stratégiques, telles que les nouvelles énergies, l'information électronique, la protection écologique, la biomédecine et les nouveaux matériaux, ont été établis et développés à Shenzhen.

Les multinationales ont été les témoins de l'ouverture de la Chine sur le monde extérieur et des participants importants au développement économique et social de la Chine. Lors de la conférence de cette année, les projets d'investissements étrangers couvraient divers domaines, notamment la fabrication de pointe, les technologies de l'information de nouvelle génération, la biomédecine et la santé, l'industrie maritime et les services modernes.

« Nous prévoyons d'investir dans la construction, dans la zone franche de Yantian, d'un centre logistique intégré omnicanal, intelligent et écologique qui influencera la région Asie-Pacifique de manière positive. Nous collaborerons avec Shenzhen pour étudier la confirmation des droits d'émission de carbone, examiner la mise en place d'un système d'échange de droits d'émission de carbone et étudier les possibilités d'accroître l'apport en carburant durable », a déclaré Caroline Wu, directrice générale de Maersk pour la Grande Chine.

Maersk représente de nombreuses entreprises étrangères qui ont contribué au développement de Shenzhen et qui progresseront parallèlement à cette ville de l'innovation.

Au cours de cette conférence sur les investissements, 48 projets majeurs, au rayonnement international et à la compétitivité essentielle, ont été signés. Wang Chuanfu, président de BYD, et d'autres entrepreneurs de renom ont lancé un appel au marché mondial : « Investir à Shenzhen, c'est investir dans l'avenir ! »

« Autrefois ville frontalière et aujourd'hui métropole internationale, Shenzhen continue de produire des miracles », a déclaré James Chang, associé directeur des pôles économiques régionaux et des marchés du Sud de PwC Chine. Aujourd'hui, près de 360 entreprises Fortune 500 de 173 pays et régions ont investi à Shenzhen.

Les services gouvernementaux, les entreprises et les associations de Shenzhen vont aussi constamment à la rencontre des investisseurs mondiaux et établissent des liens étroits avec eux. Les activités de cette conférence couvrent 16 villes en dehors de la Chine.

Au cours de la session de Tokyo, des représentants du bureau économique et commercial de Shenzhen au Japon et de l'association économique sino-japonaise ont signé une lettre d'intention visant à promouvoir conjointement les échanges et la coopération entre les entreprises de Shenzhen et du Japon dans les domaines des nouvelles énergies, des économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

« Nous adressons une nouvelle invitation aux hommes d'affaires du monde entier : investissez à Shenzhen, bâtissez un avenir prospère », a déclaré Zhang Feimeng, directeur du bureau du commerce de la municipalité de Shenzhen. Il a ajouté que Shenzhen continuera de renforcer la protection des investissements étrangers, d'améliorer les services aux investisseurs étrangers, de faciliter et d'approfondir les investissements et la coopération en organisant diverses activités, notamment des présentations de politiques et des promotions des investissements.

Les statistiques montrent qu'au cours des 10 premiers mois de l'année 2022, Shenzhen a effectivement fait usage de 9,179 milliards de dollars d'investissements étrangers, soit une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente.

Les projets signés sur place couvrent des domaines tels que les technologies de l'information de nouvelle génération, la mode numérique, les industries écologiques et à faible émission de carbone, la biomédecine et la santé, et l'industrie maritime. Wang Rui, président d'Intel Chine, a déclaré que le centre d'innovation scientifique et technologique d'Intel dans la région de la grande baie ouvrira bientôt à Shenzhen.

Selon Frank Muhlon, directeur général de la division de mobilité électrique d'ABB, qui a déjà investi à Shenzhen, Shenzhen est une ville ouverte et inclusive aux industries de haute technologie florissantes. Parmi ces industries, les véhicules à énergie nouvelle se développent à un rythme soutenu.

Parmi les 20 groupes industriels stratégiques émergents et les huit industries que Shenzhen prévoit de privilégier à l'avenir, beaucoup ont obtenu de bons résultats au cours des trois premiers trimestres. Par exemple, les véhicules connectés intelligents (VCI) ont connu une croissance de 44,5 %, les nouveaux matériaux de 22,6 %, les dispositifs médicaux haut de gamme de 14,1 % et l'économie marine de 10,1 %.

Selon Wang Jun, directeur adjoint de la Commission du développement et de la réforme de la municipalité de Shenzhen, l'environnement commercial est un élément important de la compétitivité et de l'attractivité de la ville, et Shenzhen a toujours considéré l'optimisation de l'environnement commercial comme le principal projet de réforme. Cette année, Shenzhen a présenté le projet de mise en œuvre de Shenzhen en tant que ville pilote pour l'amélioration de l'environnement commercial innovant, et a lancé le programme de port combiné de la Grande Baie. À ce jour, le port de Shenzhen a ouvert un total de 26 ports combinés, qui couvrent près de 90 % des villes de la région de la Grande Baie.

En plus d'attirer les entreprises et les investissements, Shenzhen n'a pas ménagé ses efforts pour attirer les talents. Lors de l'événement du 9 décembre, des invités ont fait la promotion de Shenzhen et accueilli des entrepreneurs, des investisseurs et des scientifiques dans une série de présentations. Le mois dernier, la célèbre biologiste structurelle Yan Ning a annoncé à Shenzhen qu'elle allait démissionner de son poste d'enseignante à l'étranger pour travailler à plein temps à la création de l'Académie médicale de recherche et de traduction de Shenzhen. Les statistiques montrent qu'en 2022, Shenzen a accueilli 12 nouveaux académiciens à temps plein, portant leur nombre à 86, que 8 384 personnes sont revenues de l'étranger, dépassant ainsi le nombre de 190 000, et que la ville compte désormais 22 000 talents de haut niveau, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

Selon Zeng Yi, président de China Electronics Corporation (CEC), dont le siège a été transféré à Shenzhen l'année dernière, Shenzhen a l'avantage d'être un haut lieu du talent. CEC avait 11 000 postes à pourvoir dans le cadre de son programme initial de recrutement dans les écoles internationales, et a reçu près de 130 000 CV, soit 12 fois plus que le nombre de places. « Le nombre de talents de haut niveau, qui postulent pour le programme des scientifiques du futur qui nous intéresse, est environ 25 à 30 fois supérieur au nombre de postes à pourvoir. »

« Shenzhen est l'incarnation de la force, de la stabilité, de la résilience et du grand potentiel de l'économie chinoise », a déclaré Xue Zhandong, président de l'Institut de mésoéconomie de Shenzhen. Selon lui, la détermination de la Chine à étendre son ouverture de haut niveau ne changera pas, et les portes de la Chine s'ouvriront de plus en plus.

