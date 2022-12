Conferência da Shenzhen Global Investment Promotion, atraiu investimento de 879 bilhões de yuans

SHENZHEN, China, 12 de Dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- No dia 9 de Dezembro de 2022, foi realizada a Shenzhen Global Investment Promotion Conference. Isso levou à negociação e assinatura de 315 contratos de projetos, incluindo aqueles com Amazon, Intel e Maersk, abrangendo um investimento total planejado de 879 bilhões de yuans.

De 2019 a 2021, a Shenzhen Global Investment Promotion Conference testemunhou a negociação cumulativa e a assinatura de mais de 600 projetos; isso resultou em um investimento total pretendido de mais de 2 trilhões de yuans. Nos últimos quatro anos, juntamente com um investimento em constante ascensão, um grande número de projetos de setores estratégicos emergentes como os de novas energias, eletrônica, proteção ecológica, biomedicina e novos materiais, tem sido estabelecido e desenvolvido em Shenzhen.

As corporações multinacionais têm sido as testemunhas da abertura da China para o mundo exterior e importantes participantes do desenvolvimento econômico e social da China. Na conferência deste ano, os projetos de investimento estrangeiro abrangeram várias áreas, incluindo fabricação avançada, tecnologia da informação de nova geração, biomedicina e saúde, indústria marítima e serviços modernos.

"Planejamos investir na construção de um nazona alfandegária abrangente de Yantian, um centro logístico integrado de múltiplos canais, inteligente e ecológico que influenciará a região da Ásia e Pacífico de uma forma positiva. Trabalharemos com Shenzhen para explorarmos a confirmação dos direitos de carbono, investigar o desenvolvimento do comércio de carbono e analisar as possibilidades de aumentar a contribuição com o combustível verde ", disse Caroline Wu, diretora geral da Greater China of Maersk.

A Maersk representa muitos negócios estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de Shenzhen e irão progredir junto a essa cidade de inovações.

Durante a Conferência de Investimentos, foram assinados 48 grandes projetos com influência internacional e competitividade. O presidente da BYD, Wang Chuanfu, e outros empreendedores renomados, convocaram o mercado global: "Investir em Shenzhen é investir no futuro!"

"Antes uma cidade fronteiriça e agora uma metrópole internacional, Shenzhen segue gerando milagres", afirmou James Chang, sócio-gerente da Regional Economic Clusters e do South Markets of PwC China. Atualmente, quase 360 empresas da Fortune 500 de 173 países e regiões investiram em Shenzhen.

Os departamentos governamentais, empresas e associações da Shenzhen também estão constantemente viajando e se conectando profundamente com investidores globais. As atividades desta conferência abrangem 16 cidades fora da China.

Durante a sessão de Tóquio, representantes da Shenzhen Economic and Trade Office no Japão e da Japan-China Economic Association assinaram uma carta de intenção para promover em conjunto o intercâmbio e a cooperação entre Shenzhen e as empresas japonesas nas áreas de novas energias, conservação de energia e proteção ambiental.

"Mais uma vez, estendemos um convite aos empresários globais: invista em Shenzhen, construa um futuro vencedor", disse Zhang Feimeng, diretor do Departamento de Comércio do Município de Shenzhen. Ele afirmou que Shenzhen continuará fortalecendo a proteção do investimento estrangeiro, melhorando os serviços de investimento estrangeiro e facilitando e aprofundando os investimentos e parcerias realizando uma série de atividades, incluindo apresentações de diretrizes e promoção de investimento.

As estatísticas mostram que nos primeiros 10 meses de 2022, Shenzhen utilizou, na verdade, $9.179 bilhões de investimento estrangeiro, um aumento de 4,3% em comparação ao ano anterior.

Os projetos assinados no local abrangem áreas como tecnologia da informação de nova geração, moedas digitais, indústrias verdes e de baixo carbono, biomedicina e saúde, e indústria marinha. Wang Rui, presidente da Intel China, afirmou que o centro de inovação científica e tecnológica da Intel na área da Grande Baía será inaugurado em breve em Shenzhen.

De acordo com Frank Muhlon, CEO da ABB's E-mobility Business, que já investiu anteriormente em Shenzhen, Shenzhen é uma cidade aberta e inclusiva com setores prósperos de alta tecnologia. Entre esses setores, em particular, veículos com novas energias estão se desenvolvendo com um forte impulso.

Entre os 20 conjuntos estratégicos de indústrias emergentes e os 8 setores futuros que Shenzhen planeja priorizar, muitos tiveram um bom desempenho nos primeiros três trimestres. Por exemplo, os veículos conectados inteligentes (ICVs) cresceram 44,5%, novos materiais 22,6%, dispositivos médicos de ponta 14,1%, e a economia marítima 10,1%.

De acordo com Wang Jun, vice-diretor de desenvolvimento e Comissão de Reforma do Município de Shenzhen, o ambiente de negócios é uma parte importante da competitividade e atratividade da cidade, e Shenzhen sempre considerou a otimização do ambiente de negócios como seu projeto de reforma número 1. Este ano, Shenzhen introduziu o Plano de Implementação para Shenzhen como uma Cidade Piloto para a Melhoria do Ambiente de Negócios Inovadores e iniciou o programa portuário combinado da Área da Grande Baía. Até agora, o porto de Shenzhen abriu um total de 26 pontos portuários combinados, que abrangem quase 90% das cidades da área da Grande Baía.

Além de atrair empresas e investimentos, Shenzhen não economizou esforços para atrair talentos. O evento de 9 de dezembro contou com convidados para promover Shenzhen e dar as boas-vindas a empreendedores, investidores e cientistas no "Road Show". No mês passado, a reconhecida bióloga estrutural Yan Ning anunciou em Shenzhen que renunciaria de sua posição de docente no exterior para trabalhar em tempo integral para ajudar a criar a Academia Médica de Pesquisa e Tradução de Shenzhen. As estatísticas mostram que, em 2022, os acadêmicos em tempo integral de Shenzhen saíram de 12 para chegar a 86, os repatriados do exterior aumentaram em 8.384 para ultrapassar a marca de 190.000, e o número total de talentos de alto nível, nacionais e estrangeiros, atingiu 22 mil.

De acordo com Zeng Yi, presidente da China Electronics Corporation (CEC), cuja sede foi transferida para Shenzhen no ano passado, Shenzhen tem a vantagem de ser um centro de talentos. A CEC teve 11.000 vagas de acordo com seu programa de recrutamento escolar original, mas quase 130.000 currículos foram recebidos, o que foi 12 vezes maior que o solicitado. "Em particular, o número de talentos de ponta que se candidatam ao programa de futuros cientistas com o qual nos preocupamos, é cerca de 25 a 30 vezes maior que o esperado".

"Shenzhen é a síntese da força, estabilidade, resiliência e grande potencial da economia da China", disse Xue Zhandong, presidente da Shenzhen Meso-economy Institute. Ele afirmou que a determinação da China em expandir sua abertura de alto nível não mudaria, e as portas abertas da China só vão ficar cada vez mais amplas.

FONTE The Commerce Bureau of Shenzhen Municipality

SOURCE The Commerce Bureau of Shenzhen Municipality