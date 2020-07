La Fibank augmente son capital social

SOFIA, Bulgarie, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- La Fibank (First Investment Bank) a augmenté avec succès son capital social. Les actions souscrites issues de la nouvelle émission ont été entièrement libérées aujourd'hui. Les nouveaux actionnaires de la banque sont la Banque bulgare de développement, qui détient 18,35 %, et la Valea Foundation, qui détient 7,87 %.

« Il s'agit de notre premier investissement de portefeuille en Bulgarie. La Bulgarie est un pays de l'UE prometteur connaissant un développement rapide. La Fibank, la première banque privée du marché, jouit d'un fort potentiel de croissance et d'expansion de ses produits et services dans le secteur bancaire. », a déclaré Paul Schmidt, membre du conseil d'administration de la Valea Foundation.

D'ici au 2 juillet 2020, la Fibank aura augmenté son capital social de 195 424 000 leva bulgares (112 265 542 dollars), tandis que son taux d'adéquation des fonds propres total atteindra 22,52 %, contre 19,57 % au 31 mars 2020.

La Fibank continue de mettre en œuvre sa stratégie en mettant l'accent sur les prêts de détail et aux PME.

À propos de la Valea Foundation

La Valea Foundation, fondation familiale de Karel Komarek basée au Lichtenstein, a effectué un certain nombre d'investissements en Europe et aux États-Unis. D'origine tchèque, Karel Komarek est actuellement l'un des plus grands chefs d'entreprise d'Europe centrale. Depuis décembre 2017, M. Komarek est également le co-président du comité des arts du John F. Kennedy Center for the Performing Arts dans la capitale américaine, Washington.

À propos de la Fibank

La Fibank est la cinquième plus grande banque de Bulgarie en termes d'actifs et la plus grande banque à capitaux bulgares.

La Fibank est un établissement de crédit innovant axé sur le client qui propose une gamme diversifiée de produits et services pour les particuliers et les entreprises. De par son expérience en matière de services bancaires aux entreprises et sa large présence sur le marché de la banque de détail, la banque figure parmi les principales institutions du pays dans le secteur des cartes et paiements internationaux. Banque préférée des particuliers pour leur épargne, elle offre un service client de haute qualité conforme aux meilleures pratiques bancaires. La Fibank fait partie des pionniers du secteur de l'or d'investissement et d'autres métaux précieux avec des produits et services uniques sur le marché bulgare. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fibank.bg.

