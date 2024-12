La Fondation H&M soutient un nouveau rapport visant à orienter l'industrie textile vers la circularité et la décarbonisation

STOCKHOLM, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport inédit rédigé par Circle Economy et financé par la Fondation H&M, offre une vue approfondie de la circularité actuelle dans l'habillement et le textile. Le rapport sur l'écart de circularité Textiles appelle à une action immédiate pour réduire l'impact environnemental de l'industrie textile en adoptant les principes de l'économie circulaire tels que la réutilisation, le recyclage et la « slow fashion » (mode lente).

CGR Textiles

Le rapport met en évidence des données étonnantes : seulement 0,3 % des 3,25 milliards de tonnes de matériaux consommés chaque année par le secteur textile proviennent de sources recyclées, et les fibres synthétiques à base de combustibles fossiles représentent 70 % de ses matières premières. Pourtant, en donnant la priorité aux fibres renouvelables et recyclées, en augmentant la durabilité des vêtements, en localisant les chaînes d'approvisionnement et en réduisant le volume de production et de consommation, l'industrie pourrait faire des progrès significatifs vers un modèle plus durable et circulaire.

« Nous avons soutenu ce rapport afin de fournir à l'industrie textile des informations exploitables », déclare Christiane Dolva, responsable de l'innovation, de la recherche et de la démonstration à la Fondation H&M. « Il met l'accent sur les efforts de circularité les plus efficaces. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution complète, la circularité peut entraîner des changements significatifs. Nous espérons que ces informations contribueront à la transformation de l'ensemble du secteur, au bénéfice des personnes et de la planète. »

Le rapport présente quatre recommandations pour l'avenir :

1. Transformer l'industrie en réduisant les volumes de production - s'attaquer à la surproduction, remodeler les cycles de production et réduire l'utilisation des ressources.

2. Fixer des priorités environnementales au-delà de la réduction des émissions de carbone - prendre en compte les impacts environnementaux plus larges, en particulier sur les écosystèmes aquatiques.

3. Assurer une transition circulaire socialement juste - mettre l'accent sur le travail décent, les salaires équitables et de meilleures conditions de travail.

4. Coordonner l'action dans les domaines de la science, de la technologie, de la politique et de la finance - une action collective dans ces domaines est nécessaire pour une économie textile circulaire.

« L'étude CGR Textiles est la première analyse approfondie à mesurer la circularité dans le secteur textile, soulignant le besoin urgent de solutions qui transforment l'ensemble de la chaîne de valeur textile en un modèle circulaire. Ce n'est que par des actions concrètes et évolutives que l'industrie pourra contribuer de manière significative à un avenir durable », déclare Hilde van Duijn, directrice générale de la Circle Economy Foundation.

Le rapport renforce le travail actuel de la Fondation H&M tel que Global Change Award, qui accélère l'innovation bénéficiant à la fois aux personnes et à la planète, et Saamuhika Shakti, qui catalyse la circularité inclusive en solidarité avec les ramasseurs de déchets. À l'avenir, la Fondation H&M utilisera les conclusions du rapport pour orienter ses efforts en vue de décarboniser l'industrie de manière juste et équitable, en l'aidant à identifier les domaines dans lesquels son soutien philanthropique peut avoir le plus d'impact.

Pour obtenir le rapport complet, veuillez consulter le site circularity-gap.world/textiles.

Contact : Jasmina Sofić, responsable des relations avec les médias, +4673 465 59 59

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572389/CGR_Textiles.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2030483/HM_Foundation_Logo.jpg