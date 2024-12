H&M Foundation steunt nieuw rapport om textielindustrie naar circulariteit en decarbonisatie te leiden

STOCKHOLM, 4 december 2024 /PRNewswire/ -- Een uniek rapport, van de hand van Circle Economy en gefinancierd door de H&M Foundation, geeft een diepgaand beeld van de huidige circulariteit in kleding en textiel. Het Circularity Gap Report Textiles dringt aan op onmiddellijke actie om de impact van de textielindustrie op het milieu te verminderen door de principes van de circulaire economie te omarmen, zoals hergebruik, recycling en slow fashion.

CGR Textiles

Het rapport laat oogverblindende gegevens zien: Slechts 0,3% van de 3,25 miljard ton materiaal die jaarlijks door de textielsector wordt verbruikt, is afkomstig van gerecyclede bronnen en 70% van de grondstoffen bestaat uit synthetische vezels op basis van fossiele brandstoffen. Maar door hernieuwbare en gerecyclede vezels prioriteit te geven, de duurzaamheid van kleding te vergroten, toeleveringsketens te lokaliseren en het productie- en consumptievolume te verminderen, kan de industrie belangrijke stappen zetten in de richting van een duurzamer en circulair model.

"We ondersteunen dit rapport om de textielindustrie te voorzien van bruikbare inzichten," aldus Christiane Dolva, hoofd Innovatie, Onderzoek & Demonstratie bij de H&M Foundation. "Het legt de nadruk op de meest impactvolle inspanningen op het gebied van circulariteit. Hoewel het geen volledige oplossing is, kan circulariteit wel zinvolle veranderingen teweegbrengen. We hopen dat deze inzichten de transformatie in de hele sector zullen bevorderen, wat zowel mensen als de planeet ten goede zal komen."

Het rapport bevat vier aanbevelingen voor de toekomst:

1. Transformeer de industrie door de productievolumes te verlagen - pak overproductie aan, hervorm productiecycli en verminder het gebruik van hulpbronnen.

2. Stel milieuprioriteiten vast die verder gaan dan koolstofreductie - houd rekening met bredere milieueffecten, vooral op waterecosystemen.

3. Zorg voor een sociaal rechtvaardige circulaire overgang - focus op fatsoenlijk werk, eerlijke lonen en betere arbeidsomstandigheden.

4. Coördineer actie op het gebied van wetenschap, technologie, beleid en financiën - collectieve actie op al deze gebieden is nodig voor een circulaire textieleconomie.

"Het CGR Textiles-rapport is baanbrekend als eerste diepgaande analyse om circulariteit binnen de textielsector te meten. Het legt het accent op de dringende behoefte aan oplossingen die de gehele textielwaardeketen in een circulair model omzetten. Alleen door concrete, schaalbare acties kan de industrie een zinvolle bijdrage leveren aan een duurzame toekomst," zegt Hilde van Duijn, Managing Director van Circle Economy Foundation.

Het rapport versterkt het huidige werk van de H&M Foundation, zoals de Global Change Award, voor de versnelling van innovatie die zowel mensen als de planeet ten goede komt, en Saamuhika Shakti, die inclusieve circulariteit stimuleert in solidariteit met afvalverzamelaars. In de toekomst zal de H&M Foundation de bevindingen van het rapport gebruiken als leidraad voor haar inspanningen om de industrie op een rechtvaardige en eerlijke manier koolstofvrij te maken en om vast te stellen waar haar filantropische steun de grootste impact kan hebben.

Ga voor het volledige verslag naar circularity-gap.world/textiles.

