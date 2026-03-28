LA FONDAZIONE MAIRE A PRESENTÉ À BERLIN L'ÉTUDE « CLIMATE GOALS » DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE DE MAIRE QUI S'APPUIE SUR L'ALLEMAGNE

L'étude menée par la Fondazione MAIRE - ETS avec Ipsos Doxa a suivi la sensibilisation du public à la transition énergétique dans le monde entier depuis 2023, avec la participation de 2 850 personnes et 25 experts de 17 pays.

L'Allemagne apparaît comme l'un des pays les mieux informés et les plus pragmatiques en matière de transition énergétique, même si la dynamique semble désormais se déplacer vers les économies émergentes.

MILAN et BERLIN, 28 mars 2026 /PRNewswire/ -- La quatrième édition du rapport « Climate Goals: winning the challenge of climate goals through the creation of skills and competences worldwide » (Addendum 3 : Focus on Germany) a été présenté à l'ambassade d'Italie à Berlin. L'étude, parrainée par Fondazione MAIRE - ETS et réalisée en coopération avec Ipsos Doxa avec le soutien de MAIRE, suit depuis 2023 la sensibilisation et la prise de conscience du public sur la transition énergétique dans le monde entier, en regardant au-delà de la production d'énergie à faible ou zéro émission pour inclure la transformation des processus industriels, des produits, des modèles d'affaires, de la distribution et des modèles de consommation.

L'édition 2026, qui met l'accent sur l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne, fournit des informations sur 2 850 personnes et intègre le point de vue de 25 experts dans 17 pays sur quatre continents : le Qatar, l'Arabie saoudite et les ÉAU pour le Moyen-Orient ; l'Inde, la Chine, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et la Turquie pour l'Asie ; les États-Unis, le Chili et l'Argentine pour les Amériques ; l'Algérie en Afrique ; l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour l'Europe.

L'Allemagne1, avec ses 64 %, se distingue par son niveau élevé de sensibilisation à la transition énergétique et par sa perspective pragmatique, considérant la transition à la fois comme une nécessité environnementale et une évolution industrielle. Les Allemands perçoivent la transition énergétique comme un processus exigeant qui nécessite des efforts immédiats pour concrétiser son plein potentiel futur, tandis que l'attention se porte de plus en plus sur les obstacles structurels et infrastructurels tangibles qui doivent être surmontés pour mener à bien le processus. Cette vision est soutenue par un modèle de gouvernance « tripartite », où les responsabilités sont partagées entre les responsables politiques, l'industrie privée et les citoyens. Toutefois, les entreprises privées sont de plus en plus perçues comme les principaux moteurs des progrès opérationnels.

La voie à suivre est considérée comme une initiative strictement technique, enracinée dans l'excellence de longue date des secteurs allemands de l'énergie, de l'ingénierie et de la construction, et de l'automobile, qui nécessite la qualification immédiate de la main-d'œuvre pour créer des professionnels « hybrides » combinant des compétences matérielles et immatérielles.

Les résultats de l'étude pour 2026 confirment néanmoins la perception selon laquelle le véritable cœur de la transition énergétique ne se trouve plus dans les pays européens. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne adoptent une approche plus mesurée, voire sceptique dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les priorités et le compromis entre les coûts et les avantages.

MAIRE est un groupe d'ingénierie de premier plan qui propose des solutions technologiques et l'exécution de grands projets complexes dans les secteurs de l'énergie et de la chimie. Le groupe emploie 10 800 personnes dans 50 pays et peut compter sur une présence solide ancrée en Allemagne. Grâce à ses centres allemands Tecnimont Planung Industrieanlagenbau GmbH à Braunschweig et Gascontec à Bad Homburg, le groupe participe activement à l'industrialisation d'une économie à faible émission de carbone2 à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur ses technologies exclusives et ses solutions innovantes. La Fondazione MAIRE est sa fondation d'entreprise qui fournit des études et des initiatives sur la création d'aptitudes et de compétences pour la transition énergétique.

Fabrizio Di Amato, président de MAIRE et de la Fondazione MAIRE - ETS, déclare : « Notre vision est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible : la transition énergétique est un voyage irréversible. Les pays du monde entier se rendent compte que l'investissement dans la transition énergétique est une démarche compétitive, qui stimule de nouveaux secteurs industriels, favorise de nouvelles entreprises, crée des emplois et revitalise des professions désuètes. Les changements mondiaux nous poussent à rester résilients et à remodeler notre modèle commercial en conséquence ».

1 Reflétant les points de vue d'une « population informée » hautement qualifiée, caractérisée par un niveau d'éducation élevé, un emploi actif et un fort engagement en faveur de l'environnement.

2 La filiale Nextchem de MAIRE est pionnière en matière de solutions technologiques avancées pour l'économie circulaire et la production d'hydrogène, d'ammoniac, de méthanol et de carburants d'aviation durables à faible teneur en carbone, des composants essentiels pour l'agriculture, la chimie, le transport maritime et le transport aérien durables.

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