FONDAZIONE MAIRE HEEFT IN BERLIJN DE "CLIMATE GOALS"-STUDIE GEPRESENTEERD IN HET KADER VAN MAIRES EUROPESE STRATEGIE, WAARBIJ STERK GEFOCUST WORDT OP DUITSLAND

In de studie van Fondazione MAIRE – ETS met Ipsos Doxa wordt sinds 2023 het bewustzijn van het publiek over de energietransitie wereldwijd gemonitord. Er zijn 2850 personen en 25 deskundigen uit 17 landen bij betrokken.

Duitsland is een van de meest geïnformeerde en pragmatische landen op het gebied van de energietransitie, hoewel het momentum nu lijkt te verschuiven naar opkomende economieën.

MILAAN en BERLIJN, 29 maart 2026 /PRNewswire/ -- De vierde editie van "Climate Goals: de uitdaging op het gebied van klimaatdoelstellingen winnen door wereldwijd vaardigheden en competenties te creëren" (Addendum 3: Focus on Germany) werd gepresenteerd op de Italiaanse ambassade in Berlijn. De studie, gepromoot door Fondazione MAIRE – ETS en uitgevoerd in samenwerking met Ipsos Doxa met de steun van MAIRE, monitort sinds 2023 het bewustzijn van het publiek over de energietransitie wereldwijd. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar energieproductie met lage of nul emissies, maar ook naar de transformatie van industriële processen, producten, bedrijfsmodellen, distributie- en verbruikspatronen.

De editie van 2026, met een diepe focus op Duitsland, Nederland en Polen, biedt inzichten waarbij 2850 personen betrokken zijn en integreert de mening van 25 experts in 17 landen op 4 continenten: Qatar, Saoedi-Arabië en de VAE voor het Midden-Oosten; India, China, Azerbeidzjan, Kazachstan en Turkije voor Azië; Verenigde Staten, Chili en Argentinië voor Amerika; Algerije in Afrika; Duitsland, Italië, Polen, Nederland en het VK voor Europa.

Duitsland1 onderscheidt zich - met zijn 64% - door zijn hoge bewustzijn van de energietransitie en zijn pragmatische perspectief, waarbij de overgang zowel als een milieu-noodzaak als als een industriële evolutie wordt beschouwd. Duitsers beschouwen de energietransitie als een veeleisend proces dat onmiddellijke inspanningen vereist om het toekomstige potentieel te ontsluiten, terwijl de aandacht steeds meer verschuift naar de tastbare structurele en infrastructurele hindernissen die moeten worden overwonnen om het proces te voltooien. Deze visie wordt ondersteund door een "driepartijdig" bestuursmodel, waarbij de verantwoordelijkheden worden gedeeld tussen politici, de particuliere sector en burgers. Privébedrijven worden echter steeds vaker gezien als de belangrijkste drijvende krachten achter de operationele vooruitgang.

De weg vooruit wordt beschouwd als een strikt technische inspanning, geworteld in de langdurige uitmuntendheid van de Duitse energie-, engineering- en bouwsector en de automobielsector, die de onmiddellijke upskilling van het personeelsbestand vereist om "hybride" professionals te creëren die harde en zachte vaardigheden combineren.

De resultaten van de studie voor 2026 bevestigen niettemin de opvatting dat de werkelijke motor van de energietransitie wegschuift van de Europese landen. Duitsland, Nederland en Polen hanteren een meer afgemeten en in sommige gevallen sceptische benadering, met name bij het afwegen van prioriteiten en de afweging tussen kosten en baten.

MAIRE is een toonaangevende ingenieursgroep die technologische oplossingen en projectuitvoering biedt voor grote complexe projecten in de energie- en chemische sector met 10.800 werknemers in 50 landen en kan rekenen op een goed gewortelde aanwezigheid in Duitsland. Via zijn Duitse centra Tecnimont Planung Industrieanlagenbau GmbH in Braunschweig en Gascontec in Bad Homburg zijn ze daadwerkelijk actief bezig met het wereldwijd industrialiseren van een koolstofarme economie2, waarbij ze gebruik maken van hun eigen technologieën en innovatieve oplossingen. Fondazione MAIRE is de bedrijfsstichting die studies en initiatieven levert over het creëren van vaardigheden en competenties voor de energietransitie.

Fabrizio Di Amato, voorzitter van MAIRE en Fondazione MAIRE ETS, zei: "Onze visie is dat er geen weg terug is: de energietransitie is een onomkeerbare reis. Landen over de hele wereld beseffen dat investeren in de energietransitie een concurrerende stap is, die nieuwe industriële sectoren aanstuurt, nieuwe bedrijven bevordert, banen creëert en verouderde beroepen nieuw leven inblaast. De wereldwijde veranderingen dwingen ons om veerkrachtig te blijven en ons bedrijfsmodel dienovereenkomstig te hervormen".

1 Hierbij worden de standpunten weerspiegeld van een hooggekwalificeerde 'geïnformeerde bevolking' die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van onderwijs, actieve werkgelegenheid en een sterke betrokkenheid bij het milieu.

2 MAIREs dochteronderneming Nextchem is een pionier in geavanceerde technologische oplossingen voor de circulaire economie en de productie van koolstofarme waterstof, ammoniak, methanol en duurzame vliegtuigbrandstoffen, essentiële componenten voor duurzame landbouw, chemie, scheepvaart en luchtvervoer.

